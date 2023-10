Accident de camion soldat cu cinci morți și o scurgere de amoniac în SUA. Printre victimele decedate, se numără un cetățean moldovean

În partea centrală a statului american Illinois a avut loc vineri un accident cu un camion care transporta amoniac. În urma acestuia, cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, existând și o scurgere de substanță toxică.

Incidentul a avut loc în apropiere de orașul Teutopolis. Mai multe vehicule, printre care și un camion cisternă, s-au ciocnit pe autostradă. Camionul s-a răsturnat într-un șanț, iar din el a început să curgă amoniac.

Pompierii, poliția și alți membri ai personalului de urgență care au ajuns la fața locului vineri seara târziu au rămas acolo până sâmbătă, încercând să limiteze norul de amoniac anhidru.

Substanțele toxice au poluat aerul pe o suprafață destul de mare, astfel că serviciile de urgență au trebuit să aștepte ca condițiile să devină mai puțin periculoase.

Potrivit rapoartelor preliminare, cinci persoane au murit. Traficul auto pe autostradă a fost blocat din cauza accidentului. Persoanele care locuiesc pe o rază de aproximativ 1,5 kilometri au fost nevoite să evacueze.

Astfel, s-a aflat ca printre victimele decedate este si un moldovean care era stabilit cu sotia si doi copii, in SUA. „Cu mare durere in suflet v-a anunt ca iubitul nostru fiu, sot, tatic, frate, cumatru, verisor si prieten a decedat pe 29 Septembrie seara in urma unui tragic accident rutier.

Familia are nevoie de ajutorul oamenilor cu inimă mare. Pe platforma de caritate GoFundMe se strâng donații în numele lui Vasile Cricovan.

