Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, și-a obligat iubita însărcinată de 29 de ani să facă un test ADN

Starul hollywoodian Al Pacino și-a obligat iubita, Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani, care așteaptă un copil de la el, să facă un test ADN.

Actorul nu a crezut-o pe iubita sa că este tatăl copilului. Pacino a avut probleme de sănătate pentru o anumită perioadă de timp, ceea ce l-a împiedicat să continue descendența. Așa că a devenit suspicios.

O sursă apropiată lui Pacino a declarat că, în urmă cu două luni, acesta habar nu avea că iubita lui Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani, era însărcinată, iar când a aflat, a fost uimit.

Trebuie precizat că iubita actorului a fost de acord să facă un test ADN, care a confirmat că este într-adevăr copilul lui Al Pacino.

Reamintim că zilele trecute s-a anunțat că actorul Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, va deveni tată pentru a patra oară. Cel de-al patrulea copil al său va fi născut de iubita sa Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani, cu care are o relație de un an. Înainte de Pacino, Alfallah a avut relații cu solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, în vârstă de 79 de ani, și cu miliardarul american Nicholas Berggruen, în vârstă de 61 de ani.

