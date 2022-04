Aleksei Arestovici explică „nebunia” lui Putin. Își distruge armata pentru a evita o lovitură de stat

Kremlinul a luat decizia de a continua războiul în Ucraina.

Totodată Arestovici a declarat că Putin a luat decizia de a lichida o parte din generali și soldați.

”După întrevederea liderului Austriei cu „țarul” de la Kremlin a devenit clar că Putin totul știe despre război și totul înțelege. El a decis să-și distrugă armata, iar Dvornikov (Măcelarul din Siria) este cel care o va distruge cel mai curând. Pentru ce? Putin a decis astfel să scape de partida militară rus.

Cine avea mereu un rating de peste 80%? Putin. Acum i-au adus o foiță în care se vede că încă cineva mai are rating, dar Rusia nu are nevoie de încă cineva cu rating până îl are pe Putin”, a declarat consilierul.