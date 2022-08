Alertă! Focuri de armă la granița Kosovo-Serbia. Vucic, susținut de Rusia, anunță represalii față de o pretinsă agresiune a kosovarilor

Sirene pentru raiduri aeriene au fost declanșate în orașul Mitrovica din nordul Kosovo, în ziua de ieri, 31 iulie, după-amiază, iar relatările presei locale indică o prezență masivă de mașini pentru urgențe ce trec prin zonă. Tensiunile s-au aprins în conflictul de la granița Kosovo-Serbia după o decizie a guvernului de la Priștina de a impune, de la 1 august, schimbul plăcuțelor de înmatriculare auto și a documentelor de identitate sârbești cu unele kosovare. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, acuză partea kosovară de o pretinsă agresiune și spune că „atmosfera este adusă la punct de fierbere”. Focuri de armă au fost auzite duminică seara, trase în direcția polițiștilor kosovari din nordul teritoriului, care este majoritar sârbesc. Poliția din zonă spune că un drum principal care face legătura între cele două teritorii a fost blocat de localnici sârbi din zonă, transmite Digi24.

ACTUALIZARE, LUNI, 1 AUGUST, ORA 3:00 Guvernul de la Priștina a anunțat, în cursul nopții de duminică spre luni, că amână până la 1 septembrie implementarea măsurii care i-a scos în stradă pe etnicii sârbi din nordul Kosovo. În urma tensiunilor de duminică seara și a consultărilor cu ambasadorii UE și SUA, guvernul de la Prișina a decis că își va amâna planul cu o lună și că va începe implementarea lui de la 1 septembrie, relatează Reuters.

ACTUALIZARE LUNI, 1 AUGUST 2022, ORA 1:10 KFOR, forța de pace pe care NATO o are desfășurată în Kosovo din 1999 cu mandat ONU, anunță duminică seara că este gata să intervină, dacă stabilitatea va fi pusă în pericol în nordul Kosovo, acolo unde se înregistrează tensiuni între sârbi și kosovari. Cele două părți sunt îndemnate să-și rezolve problemele prin dialog.

ACTUALIZARE 23:55 Astfel, potrivit site-ului postului sârb de televiziune Pink, președintele Aleksandar Vucic s-a deplasat duminică seara la sediul din Belgrad al Statului Major al armatei, pentru a discuta despre măsurile care trebuie luată în criza apărută cu Kosovo.

ACTUALIZARE 23:30 Premierul Kosovar Albin Kurti spune că grupuri armate controlate de guvernul sârb au tras focuri de armă duminică în nordul Kosovo.

„Zilele ce vor urma ar putea fi o provocare. Suntem în fața unui tip de șovinism pe care îl cunoaștem bine”, declară Kurti.

Un video distribuit de BIRN arată un vehicul blindat din partea forțelor speciale kosovare care este trimis la baza de poliție „Belvedere” din sudul Mitrovica.

Publicația scrie că primaril din sudul Mitrovica, Bedri Hamzaj, a declarat pentru postul local kosovar TV1: „Referitor la zona de sud, situația este sub control. Nu există provocări”.

ACTUALIZARE 22:45 Potrivit Balkan Insight, poliția din Kosovo a anunțat că într-o locație din nordul Kosovo majoritar sârbesc au fost auzite focuri de armă „în direcția forțelor de poliție”. Directorul Poliției Samedin Mehmeti a declarat pentru Balkan Insight că „nu există răniți”.

Poliția kosovară a anunțat că câțiva cetățeni au raportat cazuri în care albanezii kosovari au fost „opriți și maltratați..fiindu-le provocate răni și pagube materiale la mașini de către oameni suspectați că fac parte din organizarea blocadelor rutiere” în nordul Kosovo majoritar sârbesc.

Câțiva sârbi localnici în nordul Kosovo au blocat drumul principal cu camioane aproape de punctul de trecere al graniței cu Serbia, Jarinje, aflată în municipalitatea Leposaviq, potrivit Euronews.

De asemenea, potrivit informațiilor de pe teren, în zona Rudare a localității Zvecan există o blocadă pe principalul drum Priștina-Rașka, scrie Radio Europa Liberă. Satul Rudare este localizat la 5 km de Mitrovica.

Potrivit informațiilor de pe teren, pasagerii din Jarinje sunt sfătuiți să se întoarcă în Serbia iar oameni cu măști sunt văzuți pe autostrăzile din nordul Kosovo.

ACTUALIZARE 22:22 Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat: „Cer pace, mă rog pentru pace. Fac apel atât la sârbi cât și la albanezi – păstrați pacea. Atmosfera este adusă la punct de fierbere, sârbii nu vor mai tolera nicio cruzime, aproape că am îngenuncheat în fața lor și i-am rugat și în final am primit o promisiunea. Situația este foarte complicată”.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Serbia „n-a fost niciodată într-o situație mai complexă și mai dificilă ca până acum (în ceea ce privește Kosovo)”, transmite N1 TV.

Vucic a cerut tuturor părților să mențină pacea, însă a avertizat că „dacă nu vor să păstreze pacea, vă spun, Serbia va câștiga”.

Sirene pentru raiduri aeriene s-au auzit în Mitrovica, nordul Kosovo, duminică după-amiază, iar relatările presei locale indică o prezență masivă de mașini pentru urgențe ce trec prin zonă.

Poliția din Kosovo a anunțat duminică seara că au închis trecerile peste graniță la Bernjak și Jarinje din cauza blocajelor instalate pe aceste drumuri. Alte treceri de graniță funcționează normal, potrivit poliției.

