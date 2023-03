Amenajăm grădina: Florile care trebuie plantate primăvara

Flori care se cultiva primavara prin plantarea bulbilor

Din aceasta categorie fac parte laleaua, gladiola, zambila, frezia, begonia si altele, flori indragite si binecunoscute, care se prezinta intr-o variata paleta de culori, delicat sau puternic parfumate. Pentru a ne bucura de ele e necesar sa avem cateva informatii legate de modul de plantare al bulbilor.

Putem folosi bulbi din gradina noastra, de la florile din toamna trecuta, daca am avut grija sa ii pastram in conditii optime, adica spatii uscate, racoroase si intunecoase. Altfel, in magazinele de specialitate gasim tot ce dorim, conditia este sa-i verificam atent sa nu fie deshidratati.

Cum pregatim terenul pentru plantarea bulbilor

Incepem prin a sapa solul, urmeaza greblarea pentru a marunti si a nivela pamantul. Se fac apoi gropi cu adancime de 15-20 cm, in functie de marimea bulbilor. Dupa plantare se taseaza pamantul si apoi se uda. Nu vom mai uda pana la aparitia primelor frunze.

Flori care se cultiva primavara prin seminte

Florile de piatra sunt flori de talie mica, dar sunt rezistente chiar si in soluri aride, sunt minunat colorate de la alb pana la zeci de nuante de rosu, roz si galben. Infloresc pana la inceputul toamnei si mi se par foarte potrivite pentru decorarea spatiilor inguste dintre alei. Pentru o inflorire mai bogata necesita udare in perioadele secetoase.

Lavanda sau levantica, la moda de un timp, chiar are motive sa fie apreciata. Poate atinge inaltimea de 1 metru, dar daca o tundem dupa perioada de inflorire ii putem da diverse forme. Mi se pare potrivita chiar si pentru un gardut viu ce poate da o forma colorata aleilor betonate. Important este sa alegem locuri de plantare insorite, pentru ca lavanda iubeste lumina. Aurul mov, cum i se mai spune, este o planta cultivata nu numai pentru frumusetea ei, ci si pentru calitatile care o fac prezenta in industria cosmeticii si a farmaciei.

Garofitele de gradina sunt de culoare lila sau alba si infloresc pana aproape de venirea iernii. Floarea lor este mai mica decat floarea binelor cunoscute garoafe din florarii, dar este foarte parfumata. Putem cultiva semintele in rasadnite chiar acum, in luna februarie, iar dupa ce apar plantutele, cand afara se incalzeste, sfarsitul lui martie, inceputul lunii mai, le putem transplanta in gradina.

Nalba pitica ne decoreaza gradina prin abundenta florilor albe, sau in nuante de la roz la rosu. Prefera zonele racoroase si umede, dar este puternica, rezistand si in locuri insorite. Putem cultiva semintele direct in gradina prin luna mai, dar daca vrem sa avem flori mai devreme insamantam in ghivece in aprilie, dupa care transplantam plantele.

Semintele pentru aceste flori, dar si pentru multe altele care se pot planta primavara in gradina se gasesc in magazinele de specialitate. Se intampla de multe ori ca semintele cazute pe sol din florile uscate sa dea nastere anul urmator altor plante.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!