Analist din România: Primarul prorus Ion Ceban trebuie izolat

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, trebuie izolat. Acesta nu trebuie primit nici măcar la întâlniri în România, pentru ca el încearcă să se valideze, să se folosească de faptul că are relații cu autoritățile locale de peste Prut, pentru a-și face propriul joc politic în R.Moldova, transmite Știri.md.

De această părere este analistul politic din București, Cristian Hrițuc.

Expertul a venit cu un astfel de comentariu ca urmare a publicării, de către Primăria Chișinău, a ordinii de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău din 21 aprilie în care este inclus și proiectul de aprobare a unei finanțări de 1 milion de lei românești (200.000 euro) din partea Primăriei Sectorului 2 din București.

Potrivit analistului, edilul Sectorului 2, Radu Mihaiu, ar trebui să facă un pas în spate și să nu îi mai ofere sprijin „primarului pro-rus” din Chișinău.

„Primarul Radu Mihaiu îmi scrie și încearcă să se justifice, spunând că are un acord de înfrățire cu Pretura Botanica și că ar avea bani prinși în buget, pe care ar putea să îi ofere acestei subdiviziuni, dar pe care încă nu i-a alocat… Încearcă astfel să spună că nu are treabă cu Ceban, nu are o legătură directă cu Primăria Chișinău. Un răspuns politic, dar care nu ține ca justificare. De ce? În primul rând să o luăm instituțional:

Pretura e o subdiviziune administrativă a Chișinăului, așa cum este sectorul în București. Pretorul e echivalentul primarului de sector. Doar că în Chișinău, pretorul este ales de Primarul General, adică de Ceban. Nu este ales de locuitori. Pretorul din Botanica este Diana Guba, care înainte să ocupe această funcție a fost consilierul lui Ceban. Ea a fost numită de Ceban în funcția de pretor. În februarie, primarul USR s-a vazut cu Ion Ceban și cu Diana Guba. Banuiesc că la întâlnire știa cine este Ion Ceban, că este omul Moscovei, că a fost un apropiat al lui Igor Dodon. De asemenea, cred că știa foarte bine că Ceban face un anti-joc total la adresa guvernării pro-europene, la adresa Maiei Sandu. Justificările pe care Mihaiu le aduce nu fac altceva decât să îl infunde și mai tare. Întâlnirea sa cu Ceban, acordul de înfrățire cu subdiviziunea condusă de omul lui Ceban sunt greu de explicat, iar promisiunile făcute acestora că le va acorda sprijin financiar au fost aduse la cunoștința publicului încă de atunci, fără ca Mihaiu să le nege”, scrie Hrițuc.

De asemnea, analistul menționează că dacă toate acestea s-au petrecut doar ca urmare a faptului că primarul USR nu a cunoscut o parte din elemente, precum rolul Preturii și cine este pretorul, atunci, Radu Mihaiu „poate să facă un pas în spate și să nu îi mai ofere sprijin primarului pro-rus”.

„Din câte știu, oricum acordul de înfrățire nu a fost semnat de cei doi primari, ci a fost parafat de Consiliile locale. Așa cum am mai scris, repet: Ceban trebuie izolat. Nu trebuie primit nici măcar la întâlniri în România, pentru ca el încearcă să se valideze, să se folosească de faptul că are relații cu autoritățile locale de aici, pentru a-și face propriul joc politic în R.Moldova. Ceban vrea să îsi lanseze un nou partid, să arate că este mai de „centru” față de PSRM. Moscova a înțeles că vechea strategie, folosirea „forței”, a temelor dure precum „jandarmul român” nu mai are succes în Republica Moldova și s-a văzut asta în ultimele două campanii. A trecut pe o strategie mai soft, „și cu vestul și cu estul”, iar Ceban este actorul politic care are acest rol”, susține analistul.

Astfel, în acest sens, Cristian Hrițuc a venit cu un îndemn către primarul Sectorului 2 din București să evite pe viitor validarea lui Ceban și a oamenilor săi: „Pe banii României, Ceban arată că face lucruri în Chișinău, câștigă puncte și dă senzația că are și sprijin, spălându- se de imaginea vechiului PSRM-ist. România are un singur partener în Republica Moldova, guvernarea pro europeană”.