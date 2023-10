Armata israeliană estimează că aproximativ 600.000 de persoane au fugit din nordul Fâșiei Gaza

Aproape o treime din toți locuitorii din Fâșia Gaza – peste 600.000 de persoane – au fost deja evacuate din nordul Fâșiei spre sud, în conformitate cu cererile israeliene. Hamas a cerut anterior locuitorilor să “învingă această ocupație sau să moară în casele lor”

Peste 600 de mii de locuitori ai Fâșiei Gaza au fost evacuați din partea de nord a acesteia în partea de sud, au anunțat Forțele de Apărare Israeliene (IDF), relatează i24.news.

În același timp, ONU raportează aproximativ 423.000 de palestinieni care și-au părăsit deja locuințele, notează postul de televiziune.

În Fâșia Gaza locuiesc 2,1 milioane de persoane începând cu 2023, potrivit CIA World Factbook. Cu o suprafață de 360 de kilometri pătrați (lungime 40 km, lățime 6-12 km), densitatea populației din regiune se apropie de 6.000 de persoane pe kilometru pătrat, ceea ce o face una dintre cele mai dens populate din lume.

Regiunea are o rată de natalitate ridicată, iar populația crește rapid (cu 2 % pe an). Jumătate dintre palestinienii care trăiesc în Fâșia Gaza au sub 19 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!