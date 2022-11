„Așa începe Dumitru prima zi la Ministerul Economiei”. Alaiba a ajuns la spital în urma unui accident

Duminică, 20 noiembrie, noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, a ajuns la spital, în urma unui accident. Despre aceasta ministrul a anunțat pe pagina sa de Facebook, dar, nu a precizat detalii despre accident.

„Azi la 9 dimineața am avut un accident tâmpit de tot. Am ajuns în grija medicilor de la spitalul de urgență, cărora le mulțumesc din suflet pentru ajutor. Sunt foarte bine! Zilele următoare am mai multe evenimente publice planificate. Am decis să nu anulez nimic, dar o să fiu văzut puțin bandajat, lucru care, probabil, va trezi curiozitatea multora. Sper să putem pune asta de o parte și să ne concentrăm pe mesajele pe care vreau să le transmit și pe lucru. Vă mulțumesc!

PS: și uite așa începe Dumitru prima zi la Ministerul Economiei. Ai putea spune, cu dreptul”, a menționat Alaiba.

Vă amintim că la 18 noimebrie, Dumitru Alaiba a depus jurământul de investire în funcția de ministru al Economiei. La ceremonie a participat șefa statului Maia Sandu, și prim-ministra Natalia Gavrilița

