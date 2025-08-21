AUR Moldova, înregistrat în cursa electorală

CEC a examinat cererile de înregistrare a altor două partide, acceptându-le în calitate de concurenți electorali pentru scrutinul parlamentar.

Este vorba de Partidului Liga Orașelor și Comunelor, condus de Alexandru Bujorean. În luna iulie LOC a anunțat că se retrage din Blocul politic „Împreună” și va participa separat la alegerile din 28 septembrie.

De asemenea a fost înregistrat Partidul Politic Alianţa pentru Unirea Românilor, condus de Boris Volosatîi, liderul filialei în Moldova.

Totodată, au fost confirmați reprezentanții partidelor pentru perioada electorală și confirmată persoana responsabilă de finanțe (trezorier) pentru campania electorală, precum și simbolurile electorale.

Conform legislației, candidații care ocupă funcții publice și figurează pe liste electorale au obligația de a se suspenda din funcție pe durata campaniei electorale. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la excluderea lor din competiția electorală.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare începe oficial pe 29 august.