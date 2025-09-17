Autoritățile elene au suspendat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc

Procuratura Generală anunță că în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele.

„Din momentul reținerii la 22.07.2025 a lui Vladimir Plahotnic pe teritoriul Republicii Elene, Procuratura Generală a întreprins toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale aplicabile, pentru aducerea lui în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru infracțiunile comise.

Autoritățile competente elene au examinat solicitările noastre și, ca urmare, luând în considerație toate circumstanțele cauzelor, au admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe toate cererile de extrădare înaintate de Republica Moldova.

În zilele apropiate acesta urma a fi predat autorităților din Moldova.

Reafirmând angajamentul nostru de a informa societatea în mod transparent despre toate aspectele relevante legate de această procedură, comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele.

Instituția noastră va continua să monitorizeze evoluțiile în acest dosar și va reveni cu detalii suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile”, se arată în comunicatul emis de Procuratura Generală.