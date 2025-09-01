Boris Volosatîi: „Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice”

Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj de solidaritate și încredere elevilor, profesorilor și părinților, cu prilejul începutului de an școlar. În intervenția sa, liderul AUR din Republica Moldova a subliniat rolul esențial al educației în dezvoltarea țării și a transmis un apel ferm la unitate:

„Ca profesor de istorie și ca fost director de liceu port în suflet bucuriile și durerile acestei profesii. Știu cum e să-ți pui suflet în fiecare copil, știu cum arată școlile goale, satele fără elevi și colegii noștri dascăli nevoiți să plece în străinătate. Dar știu la fel de bine că în mîinile noastre este puterea și vrerea de a schimba aceste lucruri, de aceea vă spun cu tărie – Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice.”

Boris Volosatîi a accentuat că soluția reală pentru un sistem educațional modern și pentru redarea demnității cadrelor didactice este Unirea cu România:

„Numai în Țară putem avea salarii decente, școli moderne, manuale și burse europene. Putem opri exodul și să dăm copiilor noștri șansa de a învăța aici, acasă.”

Adresându-se dascălilor, președintele AUR din Republica Moldova i-a numit „adevărați apostoli și lideri ai comunităților”, chemându-i să participe activ la transformarea educației în prioritatea națională.

Mesajul s-a încheiat cu un citat simbolic, ca îndemn la unitate și credință:

„Să fim uniți – la bine și la rău,

Apostoli cu Hristos, lipsiți de Iuda,

Prin fapte, cu credință-n Dumnezeu,

Să promovăm lumina și virtutea.

Să nu ne temem că vom fi blamați,

Copiii își doresc un drum cu soare,

Ce-ar trece peste Pruturi și Carpați

Și-ar destrăma durerea surpătoare!”

Prin acest mesaj, Boris Volosatîi reafirmă voința AUR din Republica Moldova de a face din educație și din Unirea cu România temelia unui viitor european, stabil și demn pentru poporul nostru.