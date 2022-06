BREAKING NEWS. Parlamentul European a votat interzicerea motoarelor diesel și pe benzină din anul 2035

Parlamentul European a votat propunerea care prevede reducerea la ZERO a emisiilor de carbon ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare noi, din UE, în 2035, în cadrul pachetului FIT FOR 55 2030.

Urmează etapa de negociere cu statele membre pentru implementare. Cel mai dificil pas în adoptarea pachetului legislativ care prevede o reducere a emisiilor de CO2 ale autoturismelor noi și a vehiculelor comerciale ușoare (LCV) noi, până în 2035, a fost adoptat de Parlamentul European cu 339 de voturi pentru, 249 împotrivă și 24 de abțineri.

De ce este important: Prin textul adoptat, care constituie poziția de negociere a Parlamentului cu statele membre, eurodeputații sprijină propunerea Comisiei de a ajunge la o mobilitate rutieră fără emisii până în 2035, adică o reducere cu 100% față de 2021 a acestor emisii. Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 au fost propuse deja la 55 % pentru autoturisme și la 50 % pentru camionete, în 2030, de unde și numele pachetului legislativ, însă acest obiectiv intermediar urmează să fie decis ulterior.

De asemenea interesant: Pachetul Fit for 55 a fost prezentat de Comisia Europeană în iulie 2021, acesta având ca scop revizuirea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și vehiculele utilitare ușoare noi. Propunerea este justificată prin obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și 2050, fiind aduse în discuție beneficiile cetățenilor prin introducerea pe scară largă a vehiculelor cu emisii zero (o mai bună calitate a aerului, economii de energie și costuri mai mici pentru deținerea unui vehicul), precum și să stimuleze inovarea în domeniul tehnologiilor cu emisii zero.

„Prin adoptarea noilor standarde, creăm claritate pentru industria autovehiculelor și stimulăm inovarea și investițiile pentru producătorii de automobile. În plus, achiziționarea și conducerea de autoturisme cu emisii zero vor deveni mai ieftine pentru consumatori. Sunt fericit că Parlamentul a susținut revizuirea ambițioasă a obiectivelor pentru 2030 și reducerea cu 100% a emisiilor pentru 3035, ceea ce este esențial pentru a atinge neutralitatea climatică în 2050”, a declarat raportorul Jan Huitema.

Parlamentul spune că de-acum vor începe negocierile cu statele membre ale UE.