BREAKING. VIDEO. Soldații ucraineni au trecut Niprul: Profită din plin de instabilitatea din Rusia

Armata Ucrainei a traversat Niprul, la nivelul Podului Antonovski, în apropiere de oraşul Herson, cu scopul de a încerca să se stabilească pe malul stâng al fluviului, aflat sub controlul Rusiei.

Înregistrări video circulă pe reţele de socializare, începând de duminică, în care apare un vehicul rusesc blindat de transport de trupe de tip BTR-82A care deschide focul asupra unor unităţi ucrainene, în apropiere de fluviu.

Footage from the “Russian-controlled” left bank of the Dnieper river at the Antonovsky Bridge, shows a Russian BTR-82A firing and moving to pick up evacuating Russian soldiers from fire by Ukrainian forces.

Earlier, Russian sources stated that Ukrainians gained a foothold at the… pic.twitter.com/k9SLPy1vX9

— Dmitri (@wartranslated) June 25, 2023