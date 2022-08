Capacitatea aeriană a flotei ruse a Mării Negre a fost „serios afectată” în urma atacului asupra bazei aeriene din Crimeea

Avioanele care au fost distruse în atacul de marți, 9 august, asupra bazei aeriene din Crimeea aparțineau flotei ruse a Mării Negre. Cel puțin opt astfel de aparate au fost distruse în atacul în urma căruia capacitatea aeriană a flotei militare ruse din regiune a fost „serios afectată”, se menționează în analiza de vineri a războiului din Ucraina realizată de ministerul britanic al Apărării, transmite Digi24.

„Cel puțin cinci avioane de vânătoare-bombardament SU-24 Fencer și trei avioane multirol Su-30 Flanker au fost aproape sigur distruse ori serios avariate în urma exploziilor”, potrivit ministerului britanic al Apărării.

