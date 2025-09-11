Captură la Hăsnășenii Mari: Peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool confiscate de vameși

Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat astăzi, 11 septembrie, o cantitate semnificativă de țigarete și alcool în regiunea Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.

Mijlocul de transport, un Mercedes Sprinter condus de un bărbat de 50 de ani, a fost oprit pentru verificări, iar în interiorul vehiculului și în remorca tractată au fost găsite 23.940 de țigarete, atât neambalate, cât și ambalate în pachete sub diferite mărci, unele cu coduri de bare neidentificabile, și 114 litri de alcool, fără acte de proveniență legală.

Produsele au fost ridicate, iar autoritățile au demarat investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Persoana implicată riscă sancțiuni conform legislației în vigoare.