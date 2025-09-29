Carburanții se scumpesc din nou: impact direct asupra transportului și prețurilor din Moldova

Republica Moldova se pregătește pentru o nouă rundă de majorări la pompă: benzina și motorina vor costa mai mult în perioada următoare, ca urmare a evoluțiilor internaționale și a ajustărilor fiscale interne.

Autoritățile de reglementare transmit că formulele legale de calcul includ nu doar prețurile de import, ci și variațiile valutare, accizele și TVA. În acest context, distribuitorii de carburanți vor aplica tarife mai ridicate, în concordanță cu mecanismele aprobate.

Creșterea prețurilor nu se limitează la șoferii individuali. Transportatorii de mărfuri și pasageri, agricultorii și micii antreprenori vor resimți direct scumpirile, care se vor reflecta rapid în costurile produselor și serviciilor.

Experții avertizează că aceasta este doar prima verigă dintr-un lanț mai amplu: scumpirea carburanților duce inevitabil la majorări în comerț, agricultură și construcții, creând un efect de domino greu de controlat.

Guvernul ia în calcul anumite măsuri compensatorii, însă soluțiile propuse — cum ar fi sprijinul pentru transportul public sau ajustarea unor taxe locale — depind de capacitatea bugetară și de prioritățile economice ale momentului.

Specialiștii în economie atrag atenția că Republica Moldova are nevoie de politici energetice mai stabile și de diversificarea surselor de aprovizionare pentru a limita șocurile provocate de volatilitatea piețelor internaționale.