Castraveți murați. Cele mai bune rețete de castraveți murați în oțet sau în saramură/ VIDEO

– Se spala castravetii si se asaza in borcane, se toarna apa peste ei, asa masuram cata apa trebuie in borcan, punem peste castraveti ceapa taiata solzisori, morcovul taiat felii, usturoiul curatat, frunzele de telina si firele de marar uscat.

– Turnam apa intr-o oala, adaugam otet 1/4 din cantitatea de lichid, sare, miere, boabe de mustar, boabe de piper si fierbem compozitia.

– Cand lichidul clocoteste il turnam peste castravetii din borcan, sa avem grija ca borcanele sa fie pe un suport metalic asa va fi evitat craparea borcanelor din cauza temperaturii ridicate.

Punem capace la borcane si asezam borcanele in camara.

Castraveti murati dulci-acrisori

Daca va plac castraveciorii dulci-acrisori la gust va recomand aceasta reteta. Eu i am pus si anul trecut si va asigur ca sunt deliciosi si nu se inmoaie…

Ingrediente Castraveti murati dulci-acrisori

La 6 litri de apa avem nevoie de:

1 litru de otet pt muraturi

6 linguri sare grunjoasa pt muraturi

600 gr zahar

2 plicuri pikant fix

castraveti

ceapa

morcov

hrean

foi de dafin

Mod de preparareCastravetii bine spalati se asaza in borcanele spalate si uscate, apoi adaugam cateva feliute de morcov si ceapa, hrean, foi de dafin, boabe de mustar si piper.Amestecam bine intr-o cratita otetul, apa, sarea, plicurile de pikant fix si zaharul,apoi punem la foc si lasam sa dea in cateva clocote. Aceasta compozitie o turnam fierbinte (punem cate un polonic,incet pentru a nu se sparge borcanele) peste castravetii din borcane si sigilam imediat cu capace.

Castraveti murati bulgaresti

Ingrediente Castraveti murati bulgaresti

-castraveti cornisor

-zahar

-sare grunjoasa

-otet

-marar

-ceapa

-boabe de mustar

Mod de preparare

1. Se spala castravetii si se taie la capete. Ceapa se curata si se taie rondele.

2. Se pun in borcanele de 800 gr ceapa taiata rondele, apoi castravetii in picioare. Se adauga 1 lingurita de sare, 2 lingurite de zahar si 5 linguri de otet. Se adauga marar si boabe de mustar. Se completeaza cu apa.

3. Se pun borcanele sa fiarba intr-un vas unde am pus pe fundul lui un prosop de bucatarie, sa nu se sparga la fiert.

4. Se lasa sa fiarba circa 15-20 de minute. Se lasa sa se raceasca, apoi se depoziteaza in camara. Sunt deliciosi.

Castraveti murati in saramura

Ingrediente Castraveti murati in saramura

castraveti – 2,5 kg

marar uscat – cateva fire

frunze de visin – cateva bucati

ardei iute – 2 bucati

boabe de piper – 2 linguri

boabe de mustar – 2 linguri

usturoi – 1 capatana

foi de dafin – cateva frunze

ceapa – 1 bucata

radacina de hrean – 2 bucati

apa – 3 litri

sare – 3 linguri

Mod de preparare Castraveti murati in saramura

Mai intai va trebui sa cumparati cei mai mici castraveti pe care ii gasiti, deoarece aceia sunt cei mai buni. Eu am folosit doua kilograme si jumatate de castraveti micuti pe care i-am pus la murat intr-un borcan de 5 litri.

Spalati foarte bine castravetii si lasatii la inmuiat o ora in apa rece.

Apoi pregatiti saramura: intr-o oala amestecati apa cu sarea, boabele de mustar si de piper. Se pune pe foc si se lasa pana cand sarea se topeste complet. Nu trebuie sa fierbeti amestecul, doar sa il lasati pana cand se dizolva sarea.

Intre timp feliati ceapa.

Castraveti murati in saramura

Pregatiti borcanul: la fundul borcanului in care veti face castravetii, aranjati jumatate din cantitatea de frunze de visin, foi de dafin, marar uscat. Puneti peste cateva rondele de ceapa, usturoi si bucatele de hrean curatat bine.

Incepeti sa aranjati castravetii in pozitie verticala in borcan. Daca folositi un borcan mare, asa cum am folosit eu, probabil ca vor intra in doua randuri. Intre castraveti aranjati bucatele de hrean, ardeiul iute, usturoi si rondele de ceapa.

Dupa ce ati umplut borcanul cu toate ingredientele puneti peste castraveti restul de foi de dafin, marar uscat si frunze de visin. Se umple borcanul cu saramura facuta anterior.

Castravetii murati in saramura se tin in camara 3-4 saptamani si apoi sunt gata de servit.

Pofta buna!