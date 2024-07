Ce i-au spus medicii unui bărbat care se confrunta cu o oboseală severă?

Durerea în piept, bătăile neregulate ale inimii și senzația de presiune, dificultate în respirație și chiar tuse sunt doar câteva dintre semnele și simptomele care pot indica o afecțiune foarte gravă, care necesită intervenția de urgență a medicilor. Anevrismul de aortă ascendentă este o dilatație anormală a pereților aortei, cea mai mare arteră din corpul uman. În cele mai multe cazuri, anevrismul de aortă ascendentă nu produce semne și simptome evidente, fapt care face ca boala să fie descoperită întâmplător. În lipsa diagnosticului și a tratamentului, riscul de disecție de aortă sau de ruptură a anevrismului, care duce la hemoragii interne severe, este crescut, punând viața pacientului în pericol. Printr-o experiență la limită a trecut și Evert, un pacient în vârstă de 65 de ani din Anglia, dar care locuiește de mai mulți ani în România. În urmă cu câteva luni, bărbatul a început să se simtă tot mai rău. Nu avea dureri, dar obosea chiar și la cel mai mic efort. Așa că a decis să meargă la consult de cardiologie la o clinică din Constanța, orașul unde lucra bărbatul. După mai multe investigații, diagnosticul a fost stabilit. Evert suferea de un anevrism de aortă ascendentă şi avea nevoie cât mai repede de o intervenţie chirurgicală salvatoare. Medicul cardiolog i-a recomandat să meargă la Prof. Dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR.

„Pentru mine, această problemă era o bombă cu ceas. Doctorul meu mi-a spus despre Prof. Dr. Victor Costache. Imediat am căutat și eu și am fost uimit de câte lucruri incredibile face, inclusiv la copii. Am sunat pentru o programare și a putut să mă vadă chiar a doua zi. Am venit la București, la SANADOR”, își amintește Evert. Diagnosticul a fost reconfirmat la Spitalul Clinic SANADOR, pe lângă anevrismul de aortă, bărbatul avea și o bicuspidie aortică și o regurgitare aortică moderată. Prof. Dr. Victor Costache i-a recomandat pacientului o intervenție de chirurgie cardiovasculară cu abord deschis, pentru înlocuirea aortei ascendente cu o proteză sintetică și a valvei aortice cu o proteză valvulară biologică.

Intervenția chirurgicală a decurs fără probleme. Imediat după operație pacientul a fost transferat în Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară pentru monitorizare și o recuperare cât mai bună. La câteva zile a fost transferat pe Secția de Chirurgie Cardiovasculară, unde a continuat recuperarea până la externare. În prezent, Evert se simte foarte bine, starea de sănătate i s-a îmbunătățit considerabil și revine periodic la control. La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la consulturi de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat. Chirurgii cardiovasculari de la Spitalul Clinic SANADOR tratează cu succes chiar și cele mai complicate cazuri, utilizând tehnologii de ultimă generație. Atunci când este posibil și există indicație în acest sens, intervențiile sunt realizate minim invaziv, prin proceduri de cardiologie intervențională. Post operator, pacienții primesc îngrijiri avansate în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară, acreditată ca secție ATI de categoria I, nivelul maxim de competență.

