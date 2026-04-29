Ce scrie FSB-ul Federației Ruse despre schimbul de prizonieri

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a confirmat că ieri, „în urma unui schimb internațional de persoane la frontiera dintre Belarus și Polonia, doi cetățeni — omul de știință rus Alexander Butyaghin și soția unui militar rus care servea în contingentul rus de menținere a păcii din Republica Moldovenească Nistreană — au fost returnați în Patria lor. Anterior, aceștia fuseseră deținuți ilegal în state neprietenoase Rusiei.”

FSB a scris pe site-ul său web că „cetățenii ruși au fost schimbați cu doi ofițeri de informații moldoveni care anterior se prezentaseră drept cetățeni moldoveni recrutați de un angajat al Direcției Principale de Informații Externe a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Aceștia au ajuns în Rusia în 2025 sub documente de identitate fictive, cu scopul de a efectua operațiuni de spionaj, care au fost identificate și reținute de agențiile de securitate ruse”.

„Ofițerii de informații moldoveni, conștienți de expunerea lor, au căutat cu atenție să-și ascundă afilierea cu servicii de informații străine. Cu toate acestea, în timpul anchetei penale, a fost posibilă adunarea de probe irefutabile care incriminează și confirmă pe deplin afilierea lor cu serviciul de informații moldovenesc”, a afirmat FSB.

Instituția a mai menționat că „întoarcerea cetățenilor ruși acasă a fost posibilă datorită unei operațiuni în mai multe etape, efectuată de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse în comun cu KGB-ul Republicii Belarus”. Spre deosebire de alți participanți la operațiune, FSB nu menționează Statele Unite, Polonia sau alte țări.

Declarația FSB care menționează „Republica Moldovenească Nistreană” a fost publicată și pe site-urile web ale ambasadelor rusești din Moldova. Ministerul de Externe al Republicii Moldova nu a venit cu o reacție încă.

Amintim că doi cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în captivitate în Rusia, au fost eliberați și aduși acasă în cadrul unui schimb internațional de persoane. Potrivit șefei statului, cei doi sunt angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

În schimbul lor, Moldova a predat două persoane. Este vorba despre cetățeana Federației Ruse Nina Popova, despre care Maia Sandu afirmă că ar fi acționat împotriva statului Republica Moldova, și despre Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie în interesul serviciilor speciale din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus.