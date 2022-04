Cel mai frumos loc din România. Provocare: Faceți-vă concediul în ȚARĂ anul acesta! video

Cătălin Țibuleac, președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD), a prezentat, care este oferta pe care Delta Dunării o oferă turiștilor în anul 2022:

„Majoritatea hotelurilor din Deltă și-au pregătit locațiile pentru a primi turiști și încearcă să țină prețurile la un nivel care să nu fie foarte mult afectat de criza economică. Evident se remarcă o creștere a prețurilor, dar acest lucru nu cred că îi va afecta pe cei care sunt pasionați de această feerie pe care Delta Dunării o oferă. Avem prețuri pentru toate categoriile de turiști, de la 1.400 de lei până la 4.000 de lei la 5 stele. Delta oferă relaxare, vizitare, plimbări cu caiace, plimbare cu hidrobicicleta. Oferta este pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care își doresc să nu lase mașina nesupravegheată, iar locațiile de pe partea continentală a Deltei Dunării sunt ofertante. Aici mă refer la cei din Jurilovca, Sarichioi sau Murighiol. Sunt destinații care sunt ofertante din punctul acesta de vedere.

Anul trecut eram în plină pandemie și au fost măsuri care de multe ori au dovedit o lipsă de impredictibilitate față de ceea ce e de făcut. Am avut un val de turiști care își doreau să iasă din case, după ce au fost ținuți departe de vacanțe. Anul acesta temerea turiștilor e dată de teama că războiul este aproape și ar putea fi afectați. În februarie, când a fost declanșat conflictul, am constatat o stagnare, dar ulterior oamenii și-au dat seama că destinația e sigură, că Românie e sigură, iar aceste rezervări au revenit la un nivel care spunem noi că este mulțumitor. De Florii am avut nu puține pensiuni cu gradul de ocupare de 100%. De Paște, din câte știm, rezervările erau acum câteva zile la 75-80%, ceea ce ne dă premisele unui sezon bun. Nu mai suntem marcați de măsurile Covid-19 și tot ceea ce avem de oferit turiștilor e acea siguranță că temerile lor sunt nefondate, așa că îi invităm pe toți să vină în vacanță“, a spus, Cătălin Țibuleac.

