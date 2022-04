Ceslav Ciuhrii explică de unde sunt banii pentru construirea „Satului German”

Cunoscutul antreprenor și filantrop Ceslav Ciuhrii a oferit mai multe detalii despre când și cum a început să investească în proiectul imobiliar “Satul German”, despre cum merg acum lucrările de construcții și dacă prețurile la locuințe vor scădea sau, dimpotrivă, vor crește din cauza crizei provocate de conflictul din Ucraina.

Ciuhrii, care construiește de la zero o localitate modernă la ieșirea din capitală, a declarat într-un interviu pentru Mold-Street, citat de IPN, că de câțiva ani investește în acest proiect. “De câțiva ani investim, treptat, și pregătim proiectul “Satul German”. Am început să cumpărăm terenuri mai întâi de la țărani, după care am cumpărat și de la o bancă. Mai apoi am construit toată infrastructura, ca “Satul German” să aibă acces la gaz, curent, canalizare, apă. Deci nu este un proiect care s-a făcut peste noapte și acum trebuiește plătit. Majoritatea banilor i-am plătit deja, iar acum urmează să dezvoltăm împreună cu cei care vor dori să fie în acest proiect”, a declarat Ceslav Ciuhrii.

Lucrări la proiectul „Satul German”

Mai exact, Ciuhrii spune că, de exemplu, clădirea spitalului va fi construită împreună cu un partener care vrea să dezvolte o instituție medicală modernă în “Satul German”, iar sala de fitness va fi construită pentru o companie care vrea să ofere astfel de servicii în localitate. “Iar o parte din locuințe vor fi dezvoltate pe banii celor care vor investi la un preț mai redus. Așa vom merge în continuare. Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a subliniat Ciuhrii.

Lucrările de construcție nu au fost stopate după declanșarea războiului din Ucraina, dar unele lucruri iau acum mai mult timp, recunoaște Ceslav Ciuhrii. “În schimb, am mers în toată această perioadă cu pași mici, dar siguri. Nu am oprit proiectul, nu am oprit lucrările de construcții. Am evaluat și evaluăm în continuare la rece situația în care ne aflăm, pentru a ne adapta situației, iar asta ne ajută să mișcăm înainte”, a explicat acesta.

Fiind întrebat dacă merită să investești acum în imobiliare, Ciuhrii a răspuns că merită, dacă ai încredere în dezvoltator și dacă proiectul este exclusivist, cu prețuri mai mici decât vor fi în viitor. Mai mult, el consideră că prețurile la locuințe nu vor scădea, ci dimpotrivă, vor crește, deoarece s-au majorat semnificativ prețurile la materialele de construcții și inflația. “Aceasta va fi o investiție mult mai sigură decât să țineți banii sub saltea sau la bancă, pentru că acolo se devalorizează”, a explicat antreprenorul.

Reamintim că “Satul German” este situat în preajma bulevardului Dacia, iar lucrările de construcție sunt realizate de compania lui Ceslav Ciuhrii, Regata Imobiliare. Este singurul proiect imobiliar de acest fel dezvoltat în ultimii 30 de ani în Republica Moldova. Localitatea, amplasată într-o zonă verde și liniștită, va avea o suprafață de peste 800 mii mp și va cuprinde 38 de blocuri de până la cinci etaje și 800 de vile, construite conform celor mai înalte standarde europene de eficiență energetică: locuințe de tip duplex, townhouse, case individuale cu unu și două niveluri. Localitatea va avea propriul spital modern, grădiniță și școală proprii, hotel, terenuri de joacă pentru copii propriul centru comercial, propria sală de fitness și SPA, restaurante, spații comerciale, terenuri de sport, inclusiv terenuri de tenis de câmp, etc.

