Cetățenii din Moldova, expuși la propaganda lui Putin prin intermediul posturilor de radio retransmise din Transnistria. Soluția unui cetățean: „Trebuie cumva să le bruiem, pentru că intoxică moldovenii”

În plin război declanșat de Rusia în Ucraina, cetățenii din Republica Moldova sunt expuși la propaganda rusă prin intermediul posturilor de radio retransmise din Transnistria.

Problema a fost semnalată de Ion Fusu, un pensionar care face naveta între Chișinău și satul Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița.

El s-a prezentat drept „prieten al radioului de când se ține minte” și și-a exprimat indignarea că autoritățile Republicii Moldova nu întreprind nimic pentru a stopa emisia pe teritoriul Moldovei a posturilor „Radio Rossia” și „Vesti FM”.

Acesta a sesizat și autoritățile, însă susține că nu s-a produs nicio schimbare.

Ion Fusu: Problema radiourilor rusești retransmise de Transnistria, care emit pe tot teritoriul Republicii Moldova, este una veche poate de vreo 30 de ani, dar de 20 de ani în mod sigur.

Au la Grigoriopol un emițător mare. De la acel emițător, cândva, până în 1992, era retransmis „Radio Moldova”, dar acum e „Radio Rossia”, 999 pe unde medii, și „Vesti FM” – 1 413.

„Radio Rossia”, „glavnoie radio Rossii” accentuează ei, l-au permis din 24 februarie, când au început războiul în Ucraina.

Reporter: Ce vă deranjează la aceste posturi de radio?

Vladimir Soloviov, este așa un propagandist, are dimineața o emisiune a lui. Să-l auziți o dată, apoi… Ceva strașnic… Acum e preocupat de mobilizarea lor. Nu pot să mobilizeze oameni să-i trimită la război și el propune fel de fel de chestii năstrușnice. Nu-l știți pe Soloviov?

Noi trebuie cumva să le bruiem, pentru că intoxică moldovenii.

Dacă vreun moldovean mai slab din fire ar asculta posturile acestea o zi, două, o săptămână, ar crede că rușii au dreptate. De-atâta și la noi în sondaje sunt vreo 30% din aceștia care spun că Rusia are dreptate în războiul cu Ucraina. De unde se iau ei?

Ați semnalat problema în altă parte, înainte de a lua legătura cu noi?

Am sunat la Chișinău, la „Radio Moldova” am vorbit. Ei au zis că vor aborda problema aceasta, dar nu se mai vede… Am sunat și la o agenție de management al frecvențelor, de comunicații electronice și au spus că, da, este așa ceva. Au recunoscut că aceste posturi sunt retransmise, dar mi-au spus că nu-i în puterea lor să facă ceva.

Omul cu care am vorbit mi-a spus că a transmis informația la minister, deci, cei mai de sus știu această problemă, dar nu se ia niciun fel de măsură.

Ce credeți că ar trebui să facă autoritățile ca să rezolve problema pe care o semnalați?

Trebuie de bruiat.

La Chișinău, pe Colina Pușkin, erau trei emițătoare puternice care bruiau „Radio Svoboda”, „BBC”, „Vocea Americii”. Eu ascultam pe timpuri aceste posturi de radio, inclusiv „Europa Liberă” în limba română.

Iată așa trebuie de procedat și acum.

În ziua de azi progresează știința, tehnologiile, s-ar putea să nu trebuiască așa emițătoare ca să bruieze un radio. Poate e vorba de ceva mai puțin sofisticat.

Cu ucrainenii s-ar putea ceva de gândit, că sunt sigur că ei au mai mari succese ca noi în radio-electronică. Poate ei ar putea cumva să-i bruieze, cred că nici ei nu au tare mare plăcere să asculte propaganda rușilor. De la Grigoriopol cred că aceste posturi prind până aproape de Kiev. 24 de ore din 24!

Să vedeți ce emisiuni au ei… De Doamne ferește! Mai ales „Vesti FM”.

Și Dvs. ce solicitare aveți?

Solicitarea este să-i bruieze. Se spune că „Radio Moldova” nu emite în Transnistria, este bruiat, așa că trebuie și noi să bruiem.

La Chișinău aceste posturi rusești prind mai bine decât „Radio Moldova”.

În luna mai 2022, când s-a scris că au fost detonate niște antene la Grigoriopol, eu m-am bucurat. Dar nu erau acestea, că acolo-s mai multe.

Trebuie problema să ajungă pe la Consiliul Suprem de Securitate, la conducere, să ajungă la președinte cumva. Că poate, dacă Maia Sandu ar ști, s-ar întreprinde ceva. Poate cu Volodimir Zelenski să facă niște înțelegeri, niște aparataj să ne dea să-i bruiem.

Avem Consiliul Audiovizualului…

Nu fac aceștia nimic. Ei au treabă cu radiourile supuse jurisdicției R. Moldova, nu cu acestea retransmise din Rusia cu ajutorul Transnistriei.

Aici președintele trebuie să-i pună la punct pe cei care trebuie să întreprindă ceva ca să-i bruieze.

De ce este important să fie combătută propaganda rusă în R. Moldova?

S-ar crede că, în veacul internetului, radioul și-a pierdut din importanță. Dar el tot joacă un rol. De altfel, ei nici nu ar emite 24 de ore. Cât costă o oră de emisie? Se vede că este important să emită.

Oamenii noștri sunt intoxicați cu propaganda asta rusească.

Ca moldovenii mai creduli, nu știu dacă mai sunt. Informați-vă din diferite surse!

Eu nu pot să pun mâna în foc că toți ascultă, dar ei nu degeaba emit 24 de ore. Înseamnă că ei văd rezultatul, după cum răspund moldovenii prin sondaje.

Ce posturi de radio mai puteți asculta la Grinăuți-Moldova?

„Radio România Actualități”, „Radio Iași”, „Radio Moldova” pe unde medii, pe urmă merg „Jurnal FM”, „Radio Chișinău”… Sunt radiouri.

Domnule Ion Fusu, vă mulțumim că ne-ați sesizat vizavi de această problemă!

Sursa: Ziarul Național

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!