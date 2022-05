Chirtoacă îl critică pe Ceban / „Unde s-au mai văzut creșteri de 300 % de tarif?”

Cand pui geamuri termonan prin parcurile de troleibuze la etaje unde nu sta nimeni si bate vantul de ani zile (ex. Etajul 3 din Parcul de Troleibuze nr. 3), cand cheltui aiurea in dreapta si in stanga pe ceea ce nu este prioritar, cand cumperi pavaj la pret dublu, cand iti admiri unghiile la emisiuni TV, cand in afara de populism mascat sub lucrari de amenajare, nu stii nimic, cand esti ajuns prin frauda in institutie si servesti interese straine, nu ai o problema sa decontezi totul de pe spatele locuitorilor Chisinaului.

Fara revizuirea politicii de subventionare, dara audit al cheltuielilor, fara controale financiare, nu doar la transport si drumuri (pavaj si borduri, in special), dar de la aparatul primariei pana la ultima subdiviziune, nu pot fi justificate niciun fel de mariri de tarife si cheltuieli.

Bugetul Chisinaului este peste 6 miliarde de lei, de 2 ori mai mare fata de 2017, si de peste 4 ori mai mare, fata de anul 2007.

loading...

Politica de subventionare corecta a transportului public a fost incalcata si abandonata. Populismul cu gratuitatile, incapacitatea si incompetenta au dat “roade”, cresterea continua a cheltuielilor – la fel.

Astfel, tariful nu mai poate fi calculat dupa regulamentul elaborat cu ajutorul BERD si BEI, dupa principiul vehicul pe kilometru – solutie europeana.

Daca nu se intoarceau in URSS cu gratuitatile si populismul, se mergea pe crestere treptata si graduala a tarifului, care in nici un caz nu putea fi nici de 100 %, nu tocmai de 300 % cat se cere acum.

Nici cei microbuzele nu au cerut un asemenea tarif de 6 lei, unde din start este clar ca tariful urmeaza sa fie mai mare decat tariful transportului de capacitate mare. Mai exista solutia cu tarif diferentiat, in functie de cate statii mergi, care si aceasta poate fi implementata treptat.

Unde s-au mai vazut cresteri de 300 % de tarif? Nicaieri. De fapt doar la unii, la patronii actualului – la Gazprom-ul Kremlinului, pentru gaz. Probabil, cu 6 lei, vor sa-l faca profitabil, la fel de profitabil ca Gazprom-ul, care jacmaneste oamenii, iar banii sa-i spele prin alte parti, populiste.

Am avertizat de la inceputul mandatului, ca aventurile cu inversarea prioritatilor vor duce la cheltuieli enorme si la mariri nejustificate de tarife, iar in fimal la faliment. Faliment la care, tot aceastia, ne-au mai adus o data, in anul 2007.

Cand am adus aceste troleibuze, netotii astia spuneau ca sunt niste rable si nu merita a fi cumparate si nici asamblate dupa. Acum vor 6 lei pentru o calatorie cu ele.

In anul 2009, pentru a aduce toleibuze noi si pentru a incepe modernizatrea transportului publicj, am marit de la 1 la 2 lei la troleibuze in conditii de faliment si mod aberant, sovietic, de subventionare a RTEC. Dar marirea de la 2 la 6 lei, nu este o marire, este un alt tarif, de 3 ori mai mare. Nu exista mariri de 300 %.

Aceasta poate inseamna doar ca intreprinderea este demult moarta si in faliment, iar pana acum s-a bagat gunoiul sub pres. Exista acorduri internationale cu BEI si BERD care obliga Primaria si CMC sa ajusteze tarfiele gradual cu 10-25-50%, nu cu 300 %.

Mai poate fi o smecherie socialista la mijloc – sa ceara 6 lei, apoi sa se voteze 3, 4 sau 5 lei, si toti sa se “bucure” ca nu e 6. La inceput – isteria cu 6 lei, apoi “liniste” cu o cifra mai mica – ca la prosti, cum s-ar spune.

O asemenea marire poate inseamna un singur lucru – acoperirea unor gauri financiare enorme, provocate de cheltuieli si lucrari nejustificate, ori in spatele la asa ceva poate sta doar coruptia.

Prin urmare, solutia este alta – sa fie dat afara cel care a provocat aceasta situatie.



Dorin Chirtoacă