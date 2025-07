Chișinăul a intrat pe harta interesului conferinței internaționale MEGA – Make Europe Great Again

Pe 28-29 iulie are loc în Chișinău, în Republica Moldova, prima conferință sub această titulatură. E o conferință care deschide un nou ciclu de dezbateri internaționale care începe în Chișinău, continuă în Polonia, în Irlanda și Paraguay. Titlul conferinței din Chișinău este „Republica Moldova între Est și Vest”, o dilemă nerezolvată, neclarificată în stânga Prutului de la constituirea, în 1991, a tânărului stat. O dilemă nerezolvată nici astăzi, în perspectiva alegerilor parlamentare din toamna acestui an.

Dincolo de această dezbatere, conferința MEGA va sta sub egida unei divizări majore la nivel internațional, respectiv distincția între lumea lui Donald Trump și lumea lui George Soros – lumea președintelui american, recent reales în această funcție la Casa Albă, și lumea miliardarului american George Soros, forjată, construită, implementată, susținută încă de la începutul anului 1990.

Cele două lumi sunt diferite prin valori, prin viziune, prin opțiuni existențiale. Cele două lumi s-au confruntat și se confruntă politic și în Statele Unite, cu ocazia ultimei alegeri prezidențiale, dar și în spațiul european, cu ocazia fiecărei alegeri prezidențiale sau fiecărei alegeri parlamentare derulate în teritoriul vechiului continent. S-a întâmplat asta și cu ocazia ultimelor alegeri prezidențiale din România. Dezbaterea Lumea lui Trump vs. Lumea lui Soros o organizăm la Chișinău, inclusiv pentru ca populația, jurnaliștii, politicienii să înțeleagă că, la nivel european, discuția despre identitate, valori, opțiuni de viață este mult mai complexă decât apare deseori în mass-media de mainstream.

Este o dezbatere vie în Europa, o dezbatere la care politicienii și populația din stânga Prutului trebuie să participe. Această conferință este un excelent prilej de a se înscrie în această conversație internațională.

SONDAJ ROMÂNIA – R. MOLDOVA

În cadrul dezbaterii MEGA va fi prezentat în premieră un sondaj de opinie derulat concomitent în stânga și în dreapta Prutului, sub titulatura Lumea lui Soros vs. Lumea lui Trump, în care va fi analizată opțiunea psihologică a celor două populații, a românilor din stânga și dreapta Prutului.

Vom prezenta datele sondajului, vom compara cele două populații, vom trage concluzii la Chișinău. Încă o dată, cele două sondaje vor fi prezentate în premieră. Invităm politicienii, jurnaliștii, liderii de opinie, comentatorii publici din Republica Moldova să ni se alăture în această conversație internațională fără precedent pe ambele maluri ale Prutului!