Cine este Gheorghe Begu, șoferul care a lăsat-o pe Marcela Paladi fără picioare

Automobilul BMW verde, care la începutul acestei luni a lovit o tânără pe viaductul din Chișinău, lăsând-o fără picioare, participa cel mai probabil la o cursă ilegală de mașini și purta numerele de înmatriculare ale unui vehicul de aceeași marcă, dar de altă culoare. Iar șoferul care a provocat accidentul a deținut în anii trecuți o funcție importantă în cadrul companiei la care activa acum victima. Jurnal.md a discutat cu toate părțile implicate în acest caz și a descoperit mai multe lucruri interesante, dar și importante.

În noaptea de 5 spre 6 februarie, puțin după miezul nopții, Marcela Paladi (Moleșteanu) și Ana-Maria Căpățână, două prietene care își doreau să se angajeze la o companie moldo-americană, se întorceau acasă, după ce fuseseră în ospeție la o amică. Veneau de la Botanica cu mașina Volvo a Anei, care șofa atent, căci afară ningea. Au ajuns pe viaduct și înaintau pe banda din mijloc a carosabilului, când, pe neprins de veste, mașina lor a fost lovită puternic în spate de un Volkswagen.

Șoferul acestei mașini și-a cerut scuze de la cele două tinere, explicându-le că automobilul său era echipat cu anvelope de vară, și a rămas să aștepte poliția. Atunci fetele au aprins luminile de avarie și au ieșit afară, pentru a instala pe șosea triunghiul de semnalizare. Marcela s-a apropiat de portbagaj, în timp ce Ana se afla la o distanță mică, în dreapta ei.

Așa își amintesc cele două tinere despre începutul calvarului din acea noapte, care a continuat fără întârziere. Iată cum își amintește Marcela momentul în care a apărut BMW-ul care a nenorocit-o:

„Am ajuns la portbagaj și chiar atunci, în câteva milisecunde, am auzit impactul și am văzut cum mașina noastră zboară înainte la câțiva metri, iar eu zburam din urma ei. Am simțit o durere năucitoare și am căzut jos… Am fost strivită între mașina care mă lovise și mașina noastră. Chiar să fi fost cu fața spre el, nu aș fi reușit să mă dau la o parte, pentru că nu s-a auzit nici frâna. El nici nu a frânat”.