Cine sunt oamenii de știință cu rădăcini basarabene care au obținut Premiul Nobel

De-a lungul anilor, mai mulți oameni de știință cu rădăcini în Basarabia au ajuns să fie recunoscuți pe plan internațional, obținând Premiul Nobel în domenii precum medicina și fizica. Descoperirile lor au schimbat înțelegerea imunității, a universului sau a mecanismelor celulare.

Ilia Mecinicov – Premiul Nobel pentru Medicină (1908)

# A descoperit mecanismele imunității și rolul globulelor albe în combaterea bolilor, inclusiv a holerei.



# Provenea dintr-o familie cu rădăcini basarabene, fiind urmaș al lui Iuri Milescu-Spafarii și al cărturarului moldovean Nicolae Milescu Spătarul.

Piotr Kapitsa – Premiul Nobel pentru Fizică (1978)

# A efectuat cercetări fundamentale în fizica temperaturilor joase.



# S-a născut în familia lui Leonid Kapița, inginer basarabean.

Ralph Steinman – Premiul Nobel pentru Medicină (2011)

# A descoperit mecanismele activării imunității înnăscute.



# Steinman a fost anunțat drept laureat al Premiului Nobel în ziua de 3 octombrie 2011, la trei zile după decesul său

Saul Perlmutter – Premiul Nobel pentru Fizică (2011)

# A descoperit expansiunea accelerată a universului prin observarea supernovelor îndepărtate.



# Bunicul său matern a emigrat din Basarabia (Florești) în Canada în 1919.

Serge Haroche – Premiul Nobel pentru Fizică (2012)

# A dezvoltat metode pentru controlul sistemelor cuantice individuale.



# Familia sa provine din Basarabia.

Randy Schekman – Premiul Nobel pentru Medicină (2013)

# A descoperit mecanismele care reglează transportul veziculelor în celule.



# Bunicii materni au crescut în satul Lipcani, Briceni.

În acest an Premiul Nobel pentru Fizică a fost câștigat de trei cercetători americani, iar Premiul Nobel pentru Medicină a ajuns la trei oameni de știință din SUA și Japonia.