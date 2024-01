Claudiu Dumitrache, românul care a cucerit lumea artistică și academică din Europa și din Statele Unite la 24 de ani. Ce spunea Nicolae Dabija?

Tânărul artist român Claudiu Dumitrache, în vârstă de 24 de ani, este unul dintre cei mai apreciați tineri artiști români la nivel internațional, fiind asemanat cu Mihai Eminescu și elogiat de unle dintre cele mai de seamă personalități contemporane. În Republica Moldova, presa l-a numit „slujitorul lui Apollo”, aceasta pentru dedicarea sa în ceea ce privește cultura, poezia și muzica. Ultima recenzie a scriitorului Nicolae Dabija a fost atribuită poeziei lui Claudiu, Dabija menționând că „Dumitrache e un fidel slujitor al lui Apollo, zeul luminii, profeției și muzicii, care ținea într-o mână lira, iar în cealaltă – arcul”. Tot Dabija a menționat că autorul român scrie o poezie originală care îl singularizează, „o poezie izvorâtă din bucuria de a cânta, de a crea, de a fi”, acestea fiind doar „câteva dintre semnele harului”.

De asemenea, săptămânalul Literatura și Arta l-a desemnat în anul 2021 printre personalitățile notorii ale culturii și vieții publice de la noi, alături de Mihai Cimpoi, Dan Puric, Ioan-Aurel Pop și Eugen Doga. Tot în Republica Moldova, Claudiu a devenit membru de onoare al Asociației Cultural-Ortodoxe „Poduri de Dor” a Uniunii Scriitorilor de Limba Română, cercetătoarea Lidia Grosu afirmând că Dumitrache „este un om de artă care leagă artele între ele, desemnându-l pe fiecare cititor responsabil de viața sa”.

Despre opera lui Claudiu Dumitrache, cercetătoarea Galina Martea a notat faptul că „cele scrise de el sunt lucrări prețioase, opere inedite care, cu certitudine, vor rămâne înscrise pentru totdeauna în tezaurul cultural românesc”, iar scriitorul Sergiu Botezatu a scris că „tănărul poet ne propune o poezie cosmică, Pământul fiind prea mic pentru el”. Claudiu Dumitrache – a mai scris Botezatu – „este un adevărat slujitor al lui Apollo, amintind tuturor, poate involuntar dar foarte hotărât, de rădăcinile poporului român și de povara lui străveche. Claudiu ne amintește tuturor, ca un îndemn absolut și nemuritor, care de-a lungul multor milenii se transmite din generație în generație, din poet în poet, din geniu în geniu, spre a nu se uita rostul vieții – ”să iubești fără să primești.”

Personalitatea sa a devenit cunoscută atât în rândul artiștilor români și al scriitorilor din Republica Moldova, cât și în rândul celebrităților din Europa și de la Hollywood.

Actorul american Michael Airington, pe când Claudiu era nominalizat pentru un premiu în Las Vegas, îl prezenta nu doar ca pe „un interpret incredibil”, dar și ca pe „un artist cu o perseverență ce l-a dus spre succes”, considerându-l „un pariu grozav”. Jonathan Jackson a scris că „poezia lui Claudiu Dumitrache intră în acest meta-limbaj și invită inima să contemple viața pe cele mai esențiale planuri”, iar Eb Davis a afirmat că Dumitrache este „o voce lină, puternică, foarte emoțională, și o adevărată prezență scenică”.

Michael James Down, compozitor al multor melodii de la Eurovision, a scris despre el că „ambiţia şi etica sa de lucru nu seamănă cu ale nimănui”, fiind „tipul de persoană care face lucrurile să se întâmple”, iar Kaven Girouard, chitaristul lui Celine Dion, a afirmat că Dumitrache „face lucruri grozave și are o voce frumoasă”, celebrul muzician american fiind un mare admirator al versiunii în limba română pe care Claudiu a realizat-o pentru melodia „Sign of the Times” de la Harry Styles („Semnele Timpului”).

Tot așa, numele său a ajuns și pe buzele afaceriștilor americani, precum Cheryl Schuman și Michael Koch din consiliul Forbes. Alte personalități internaționale care i-au admirat vocea și muzica sunt și Michaela Rose (din celebrul trio Arabesque), Miley Cyrus, Isaac Cates (din comisia de vot a Premiilor Grammy) și Marian Gold (din legendara trupă Alphaville). Unele dintre melodiile sale au fost preluate de MTV Italia, Radio România și Radio Moldova. În anul 2021, a fost laureat al Galei „Mihai Vanica”, de la Radio România Internațional, pentru melodia „Semnele Timpului”. Alte personalități care au scris despre el sau care și-au exprimat aprecierile sunt și Liviu Antonesei, Rodia Elena Lupu, Nicolae Furdui Iancu, Ștefan-Lucian Mureșanu, Veronica Balaj, Pușa Roth, Diana Pap, Romanița Iova, Mirabela Dauer și Dida Drăgan, cea din urmă considerându-l un talent rarisim.

A publicat 8 cărți de beletristică și proză, de eseu științific și de spiritualitate, fiind desemnat cel mai prolific tânăr scriitor român de federația europeană Euro Education Federation. De asemenea, Asociația Cartea Recordurilor din România l-a omologat pentru stabilirea recordului național de cel mai tânăr autor de autobiografie. Premiile sale sunt nenumărate în domeniul artistic, printre acestea mai numărându-se Premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, pentru performanță și excelență în mass-media, Claudiu devenind astfel și cel mai tânăr laureat al premiilor UZPR din istoria presei românești.

Muzician, scriitor și critic de artă, Claudiu Dumitrache a mai primit și titlul de Cetățean de Onoare în comuna Costeștii din Vale, pentru promovarea culturii și cariera artistică de prestigiu.

În vederea operei și activității sale, Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române îl consideră „un simbol pentru viitorul creației intelectuale care va duce literatura română și artele mai departe”, „un intelectual care poate coagula suflete” și „un purtător și un făuritor de cultură cum rar se mai găsesc astăzi în Țara Românească”.

De-a lungul activităților sale artistice, Claudiu a călătorit în Europa, Asia și SUA, susținând peste două mii de spectacole. Regizorul Andrei Zincă, fiul lui Haralamb Zincă, îl consideră pe Claudiu Dumitrache „o personalitate unică peisajul românesc”, iar arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a transmis că poezia sa este satirică și moralizatoare, dar si că autorul are „harismă cu carul, isprăvi inedite și personalitate uluitoare”. Unii autori l-au asemănat pe Claudiu Dumitrache cu Mihai Eminescu pentru poeziile și scrierile sale moralizatoare, iar acestea au fost incluse în dicționare enclopedice și antologii, până la a deveni teme de studiu pentru studenții unor facultăți de la Universitatea din București și Universitatea Hyperion. Christian W. Schenk scria că Dumitrache este mesajul poetului național al românilor în vălmășagul realităților contemporane, având „lirism, modernitate și expresivitate autentică în densitatea și culorile verbului”.

Claudiu Dumitrache a debutat în lumea muzicală cu melodia „Lumea Mea”, compusă de el pe versurile mamei sale, iar în lumea literară a debutat cu volumul „Boemia unui mort”. Alte volume publicate de Claudiu sunt Biografia „20” (2019), „Slujitorii lui Apollo” (2020), „SolilocViu” (2021), „Albert Einstein și dorul firesc de Ortodoxie” (2022 și 2023), „Înfrățirea cu Eminescu și serbarea Zilei Culturii Naționale” (2023), „Poezii Alese” (2023) și „Reverberații Claudiene” (2023).

Este membru afiliat Centrului de practici filosofice, consultanță filosofică și consiliere din cadrul Societății Academice de Cercetare a Religiilor și Ideologiilor (de pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai), președinte al Premiilor Radar de Media din România, Ambasador al Culturii Euro Education Federation și director al trustului de presă culturală Myosotis Media Group. Recent, Claudiu Dumitrache a primit și Medalia Comemorativă Mihai Eminescu la ediția 45 a Salonului Național Mihai Eminescu de la Palatul Parlamentului din București.

Corina M. Mihăescu

