Climatul de afaceri din România are o atitudine predominant optimistă, dar prudentă faţă de evoluţia economică (barometru)

Climatul de afaceri din România are o atitudine predominant optimistă, dar prudentă, faţă de perspectivele evoluţiilor economice în acest an, indică rezultatele Barometrului Business Evolution 2024.Barometrul, realizat de Valoria şi Doingbusiness.ro, oferă o analiză comparativă realizată pe baza răspunsurilor la un chestionar date de oamenii de afaceri participanţi la conferinţele Doingbusiness.ro organizate la Constanţa, Craiova, Satu Mare, Bacău şi Suceava. La aceste evenimente au participat aproape 800 de manageri şi antreprenori din companii cu cifra de afaceri între 250.000 de euro şi peste 500 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Valoria, remis miercuri AGERPRES.

Conform barometrului, deşi 61% dintre respondenţi anticipează o creştere a cifrei de afaceri, 27% prevăd o scădere, iar 12% estimează că aceasta va rămâne constantă, arătând că incertitudinile economice determină moderarea în planificarea dezvoltării. Aceste valori indică o atitudine preponderent optimistă în rândul respondenţilor, cu un procent semnificativ care aşteaptă o evoluţie pozitivă a afacerii lor.”Numai 12% dintre participanţi se aşteptau ca cifra de afaceri să rămână la fel, fără o creştere sau scădere semnificativă. Aceasta sugerează o oarecare incertitudine şi prudenţă în faţa schimbărilor economice”, arată barometrul. Analiza datelor pe oraşe evidenţiază variaţii semnificative între acestea în privinţa aşteptărilor privind evoluţia viitoare a cifrei de afaceri. Satu Mare a avut cel mai mare procent (9%) în categoria “va scădea cu 30%”, urmat de Suceava cu 7%, în timp ce Bacău a atins cea mai mică valoare (0%) la această variantă de răspuns, reflectând o perspectivă mai puţin pesimistă în acest oraş. La categoria “va scădea cu 20% – 30%,” valorile cele mai ridicate au fost în Bacău (10%) şi Constanţa (11%). Cea mai mare valoare pentru categoria “va rămâne aproximativ la fel” a fost cea din Satu Mare, 22%, indicând o proporţie semnificativă de respondenţi care s-au aşteptat la stabilitate. În ceea ce priveşte creşterea moderată de 1%-5%, cele mai mari procente au fost atinse în Satu Mare (19%) şi Bacău (17%). Un optimism mai accentuat a existat în Craiova (25%) şi Bacău (23%) unde respondenţii au preconizat creşteri ale cifrei de afaceri de 10% – 20%. “Această diversitate reflectă variaţii regionale în optimismul şi scepticismul faţă de evoluţiile economice viitoare. Per ansamblu, tendinţa predominantă este de creştere, dar există şi un segment prudent şi chiar pesimist, care reflectă o perspectivă echilibrată între optimism şi rezerve privind viitorul”, indică analiza. În termeni de profit, 64% dintre participanţi prognozează o creştere, cu o proporţie semnificativă (20%) aşteptând o creştere de 10% – 20%, reflectând o viziune optimistă. Totodată, doar 23% anticipează o scădere a profitului, iar 13% consideră că va rămâne la nivelul actual, semnalând o doză de prudenţă în faţa provocărilor economice. Analiza pe oraşe indică diferenţe în aşteptările privind evoluţia profitului. De exemplu, Satu Mare are cel mai mare procent (24%) în categoria “va rămâne aproximativ la fel”. În ceea ce priveşte creşterea de 1% – 5%, Bacău înregistrează cel mai mare procent (23%), urmat de Constanţa (18%), sugerând o aşteptare moderată de creştere. Un optimism mai accentuat se observă în Suceava (25%) şi Bacău (23%), unde respondenţii au spus că vor avea o creştere de 10% – 20% a profitului. Cele mai mari valori, pentru creşteri peste 30%, au fost înregistrate în Constanţa (7%) şi Craiova (6%), în timp ce Satu Mare şi Suceava au fost valori mai mici la acest capitol, indicând un optimism mai temperat. Analiza comparativă pe regiuni evidenţiază diferenţele locale privind încrederea în evoluţia pozitivă a economiei: oraşe precum Suceava (44% încrezători) şi Craiova (38%) sunt printre cele mai optimiste, în timp ce Satu Mare este mai sceptic, cu doar 18% încrezători. Rezultatele studiului arată clar că nivelul de încredere al oamenilor de afaceri, care au participat la studiu, în evoluţia pozitivă a economiei în 2024 a fost unul moderat, cu o tendinţă generală de prudenţă, deoarece 42% au ales variantele de răspuns negative, 21% neutre şi numai 37% pe cele pozitive, se arată în comunicat. Această distribuţie a răspunsurilor poate indica faptul că, deşi sunt recunoscute unele oportunităţi economice, predomină o atitudine precaută. Datele arată variaţii notabile între oraşe în ceea ce priveşte nivelul de încredere al respondenţilor. Cele mai mari valori pentru categoria “deloc încrezător” sunt înregistrate în Craiova şi Constanţa (14% şi 13%), în timp ce cele mai scăzute se regăsesc în Satu Mare şi Bacău (10%). La nivelul “puţin încrezător,” Craiova şi Satu Mare au cele mai mari procente (35% şi 34%), în contrast cu Bacău şi Constanţa, unde aceste valori sunt mai mici (23% şi 22%). În categoria “oarecum încrezător”, Satu Mare se remarcă printr-un procent ridicat de 36%, urmat de Bacău (30%) şi Constanţa (29%), în timp ce Suceava înregistrează cea mai mică valoare (6%). Pentru categoria “încrezător,” Suceava atinge cea mai mare valoare, cu 44%, urmată de Craiova (38%) şi Bacău (33%), în timp ce Satu Mare are cea mai scăzută încredere la acest nivel (18%). Categoria “foarte încrezător” prezintă valori destul de omogene, cu procente între 2% şi 5%, cea mai mare valoare fiind în Constanţa şi Craiova (5%), iar cea mai scăzută în Satu Mare (2%). “Aceste rezultate reflectă diferenţele de percepţie şi atitudine între regiunile analizate, unde Suceava şi Craiova au respondenţi mai optimişti, în timp ce Satu Mare pare să aibă un grad mai mare de scepticism. Per total, acest nivel redus de încredere absolută ar putea reflecta, de asemenea, prudenţa manifestată în faţa incertitudinilor persistente legate de contextul macroeconomic şi provocările interne, ceea ce arată că oamenii de afaceri au preferat să rămână realişti şi să fie precauţi în 2024”, arată barometrul. În ceea ce priveşte strategiile de creştere, extinderea către noi pieţe locale a fost esenţială pentru 67% dintre companiile din Bacău şi 37% din Suceava, în timp ce în Constanţa, deschiderea de noi canale de distribuţie a fost o prioritate pentru 39% dintre respondenţi, la fel ca şi extinderea portofoliului de produse/servicii (48%). Aceste acţiuni reflectă o abordare orientată către adaptarea ofertei şi extinderea accesului la consumatori. Companiile din Craiova, pe de altă parte, au pus accentul pe creşterea investiţiilor în marketing şi comunicare (51%) şi pe adăugarea altor produse/servicii (46%), ceea ce sugerează o strategie de creştere bazată pe consolidarea imaginii şi diversificarea ofertei. Fuziunea cu alţi competitori pentru creşterea cotei de piaţă a fost mai frecvent menţionată în Satu Mare (28%) şi Bacău (20%), indicând o tendinţă de consolidare în aceste regiuni. “În general, strategiile de marketing, diversificare şi deschiderea de noi canale sunt principalele motoare de creştere pentru companiile din aceste oraşe, cu unele diferenţe în funcţie de specificul local”, susţin realizatorii barometrului. Datele privind evoluţia prognozată a numărului de angajaţi în 2024 arată că au existat numeroase diferenţe între oraşe, unele reflectând optimism şi altele prudenţă în această privinţă. Din totalul de 677 de răspunsuri, 32% dintre respondenţi au preconizat că numărul de angajaţi va rămâne în 2024 aproximativ la fel ca cel din 2023, 43% au spus că îşi vor creşte echipele, iar 25% că le vor reduce. Creşterea moderată a numărului de angajaţi, cu 1% – 5%, a fost anticipată de 24% dintre respondenţi, dar Suceava a avut 33% dintre răspunsuri la această categorie, fiind cel mai optimist oraş din acest punct de vedere. Procente mari de creştere (5% – 10%) au fost la Satu Mare (15%), indicând o perspectivă mai dinamică asupra angajărilor în această regiune. Cea mai mare valoare la categoria “va scădea cu 10% – 20%”, a avut-o Constanţa (9%), urmată de Bacău şi Satu Mare, ambele cu 7%. La categoria “va scădea cu 5% – 10%”, Bacău şi Constanţa au cele mai mari valori (10% şi 9%), ceea ce poate reflecta incertitudini legate de perspectivele economice regionale. “Per ansamblu, datele reflectă că a existat o tendinţă moderată de creştere a numărului angajaţilor, dar şi o atitudine prudentă în majoritatea regiunilor, cu variaţii ce arată perspective echilibrate între menţinerea numărului de angajaţi şi extinderea acestuia, în funcţie de specificul economic al fiecărei zone”, se precizează în documentul citat. Doingbusiness.ro este unul dintre cele mai cuprinzătoare portaluri de afaceri din România ce oferă acces la: studii şi perspective asupra evoluţiilor economice, interviuri cu directori generali şi lideri din industrie, cele mai importante ştiri de afaceri zilnice, clasamentele celor mai mari companii din România, evenimente de afaceri importante, date financiare pe 5 ani pentru 800.000 de companii locale. CEO Conference este cel mai important eveniment pentru liderii de top în afaceri din România organizat de două ori pe an de Doingbusiness.ro în parteneriat cu mari companii din România.

