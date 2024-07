Combinațiile de medicamente care ne distrug sănătatea. Atenția la medicamentele luate în același timp `după ureche`

Două sau mai multe medicamente luate în același timp, „după ureche” ar putea avea efecte secundare grave, atrag atenția specialiștii. Iar pentru preveni astfel de incidente, un farmacist a explicat care sunt cinci dintre cele mai periculoase combinații.

Farmacistul Abbas Kanani, de la Chemist Click, a prezentat cinci combinații de medicamente care ar trebui evitate. „Combinarea medicamentelor vă poate pune sănătatea în pericol și poate crește efectele secundare sau pot cauza probleme de sănătate mai grave. Uneori pot apărea simptome noi în urma interacțiunilor medicamentoase, iar acestea ar putea fi confundate cu o nouă afecțiune”, a explicat acesta. „Se poate întâmpla și opusul, când eficacitatea este redusă, ceea ce vă poate pune în pericol să nu aveți doza corectă pentru afecțiunea dumneavoastră”, a mai precizat specialistul. Combinațiile de medicamente pot avea consecințe grave, cum ar fi dereglarea tensiunii arteriale sau a ritmului cardiac „Afectarea organelor, în special dacă medicamentele sunt metabolizate de aceleași organe, cum ar fi afectarea ficatului sau a rinichilor, poate apărea și atunci când există o utilizare cronică a medicamentelor care interacționează. De asemenea, puteți crește riscul unei reacții alergice, care poate fi orice, de la erupții cutanate ușoare la anafilaxie severă, o afecțiune care pune viața în pericol”, spune el, conform Express.

Medicul de familie Mihai Mara a precizat că „ficatul are rolul de a procesa toate aceste medicamente, iar o cantitate mai mare decât este nevoie sau administrarea acestora în combinații nerecomandate pot declanșa diverse afecțiuni hepatice. Nici bolile de stomac nu sunt excluse. Antiinflamatoarele, de exemplu, irită mucoasa stomacală și ne putem trezi cu gastrite sau chiar ulcere care te-ar putea trimite direct pe patul de spital”. Combinațiile de medicamente care trebuie evitate Medicamente antiinflamatoare fără prescripție medicală, cum ar fi ibuprofenul și naproxenul cu anticoagulante, cum ar fi warfarina, trebuie evitate, mai precizează farmacistul englez.

„Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene pot crește riscul de sângerare atunci când sunt luate împreună cu anticoagulante. Ambele medicamente afectează coagularea sângelui și pot apărea sângerări gastrointestinale atunci când se iau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene”, a explicat medicul Mihai Mara pentru Adevărul. Anumite antibiotice, cum ar fi eritromicina și claritromicina, nu trebuie combinate cu statine. El a informat că acestea au un risc crescut de leziuni musculare, cunoscut sub numele de rabdomioliză. „Antibioticele pot crește concentrația de statine în sânge”, a adăugat el. Medicamentele pentru migrene nu trebuie luate împreună cu antidepresive. „Triptanii utilizați pentru a trata migrenele acute și inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei utilizați pentru a trata depresia cresc nivelul de serotonină”, spune farmacistul. Prea multă serotonină poate fi cunoscută sub numele de sindrom serotoninic și provoacă simptome care pot varia de la ușoare (frisoane și diaree) la severe (rigiditate musculară, febră și convulsii). „Unele antibiotice pot diminua eficacitatea comprimatelor contraceptive”, a avertizat el. Antiacidele și unele antibiotice, cum ar fi tetraciclina și ciprofloxacina, nu trebuie consumate împreună. „Antiacidele pot împiedica absorbția antibioticelor deoarece se leagă de acestea. Luați antibioticele cu două ore înainte sau cu patru ore după medicația pentru reflux acid”, spune acesta. „Ar trebui să discutați întotdeauna cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul dacă doriți să luați două medicamente diferite în același timp. Controalele regulate și analizele de sânge vor ajuta la monitorizarea efectelor combinațiilor de medicamente și, dacă este necesar, se pot face ajustări ale dozelor”, a explicat el. Cât de mult rău ne poate face o banală pastilă pentru răceală Ușor de spus, greu de pus în practică, mai ales la noi în țară unde automedicația și autodiagnosticarea par a fi sport național. Căci românii, în loc să meargă la medic, preferă să se trateze la domiciliu cu medicamente pe care le iau, uneori, cu pumnul. Printre acestea se numără inclusiv antibioticele. Însă, la mare căutare rămân medicamentele fără prescripție. Medicii trag însă un mare semnal de alarmă. Adminsitrate în cantități mari acestea fac mai mult rău decât bine. Medicamentele pentru răceală, de exemplu, luate foarte des, inclusiv pentru prevenție, acționează direct la nivelul bacteriilor din intestin pe care, în timp, le distrug. Consecința? Persoana care se doftoricește singură ar putea să scape de răceală, dar s-ar putea trezi cu o altă afecțiune: sindromul de intestin permeabil. „Ideea e că ar trebui să luăm aceste medicamente doar atunci când chiar avem nevoie de ele. Nu oricând, nu oricum și în niciun caz preventiv. Apoi, ar trebui să ne îndreptăm atenția către acele medicamente prescrise de medic în trecut și care au fost bine tolerate de organism. Despre care știm că nu ne-au făcut rău. Evident, trebuie să respectăm doza prescrisă cu altă ocazie de medic sau cea recomandată de farmacist. Căci dacă ai nevoie de un paracetamol pe zi, dar tu iei cinci pastile, nu este în regulă”, a mai spus medicul Mihai Mara.

