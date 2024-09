Companii medicale din România şi Republica Moldova interacţionează cu lideri de piaţă germani, în perioada 7-11 octombrie

Companii şi profesioniştii din domeniul medical din România şi Republica Moldova au posibilitatea de a interacţiona direct cu lideri de piaţă din Germania, în cadrul evenimentului “Delegaţie de afaceri pe tema: Tehnologie medicală & e-health”, organizat în perioada 7 – 11 octombrie 2024, sub forma unei călătorii de afaceri în Cluj-Napoca, Bucureşti şi Chişinău.”Evenimentul ce va avea loc în luna octombrie a acestui an se subscrie perfect scopurilor clusterului nostru, urmând a facilita schimbul de informaţii şi soluţii avansate între participanţi şi oferind oportunităţi concrete pentru dezvoltarea de noi colaborări de afaceri bazate pe promovarea tehnologiilor de vârf din domeniul sănătăţii. Suntem dedicaţi îmbunătăţirii sistemului de sănătate prin integrarea celor mai recente inovaţii şi soluţii tehnologice şi suntem încrezători că acest proiect va avea un impact semnificativ asupra industriei medicale din regiune”, a declarat, în comunicatul de presă dedicat conferinţei, Mihai Talpoş, preşedintele Asociaţiei Smart Health Cluster (SHC România).

Potrivit organizatorilor, iniţiativa acestui proiect aparţine SBS Systems for Business Solutions GmbH (SBS Germania), o organizaţie germană de referinţă în domeniul soluţiilor de afaceri şi consultanţei strategice. De asemenea, proiectul este susţinut financiar de Ministerul Federal German al Economiei şi Acţiunii Climatice (BMWK), care şi-a propus să stimuleze exporturile companiilor germane de profil în Europa de Est.”Companiile germane din industria sănătăţii sunt recunoscute nu doar pentru eficienţa lor excepţională, ci şi pentru angajamentul faţă de standarde înalte de calitate, fiabilitate şi sustenabilitate. În ultimii ani, companiile şi instituţiile din România şi Republica Moldova s-au dovedit a fi parteneri valoroşi. Acestea sunt condiţii excelente pentru o colaborare de succes. Din acest motiv, le doresc tuturor participanţilor întâlniri reuşite, schimburi de idei inspirate şi, mai presus de toate, perspective valoroase”, a precizat Stefanie Zenk, directoare adjunctă la Health Made in Germany. Participarea la dezbateri este gratuită, iar numărul de locuri este limitat, astfel că instituţiile româneşti şi cele din Republica Moldova interesate sunt invitate să se înregistreze din timp, prin completarea unui formular existent pe website-ul dedicat evenimentului. Asociaţia Smart Health Cluster (SHC România) reuneşte experţi din diverse domenii pentru a dezvolta şi implementa soluţii inovatoare care să eficientizeze serviciile medicale. Printre membrii asociaţiei se află: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. Dr. Octavian Fodor” – Cluj-Napoca; Asociaţia pentru Prevenirea şi Controlul Infecţiilor – Cluj-Napoca; Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei şi Industriei Creative – Iaşi; Asociaţia Profesioniştilor IT Basarabeni; Alianţa Naţională Pentru Digitalizarea Instituţiilor Publice – Cluj-Napoca; Clusterul Presei şi al Creatorilor de Conţinut – Hunedoara; Europaisches Projekt Entwicklungs Zentrum – Gratz, HyperMedia – Cluj-Napoca; InteGreat – Cluj-Napoca; Amid Net – Craiova; Disted – Bucureşti; Quartz Matrix – Iaşi etc.

