companiile încearcă să se salveze în fața noului fenomen și scot pe piață telefonul plictisitor

Avansul rapid al tehnologiei în ultimele decenii a adus o nouă problemă alarmantă: dependența de rețelele sociale. În timp ce companiile tehnologice dezvoltă dispozitive tot mai avansate, tinerii par să revină în timp cu două decenii în ceea ce privește comportamentul lor. Această tendință ridică întrebarea: va dispărea vreodată necesitatea smartphone-urilor?

Societatea din ziua de astăzi depinde aproape integral de tehnologie. Adolescenții, dar și adulții și unele persoane în etate văd viața prin ecranul telefonului mobil, al tabletei, precum și a celorlalte metode care ne țin conectați în permanență la ultimele noutăți. Un curent nou însă a început să amenințe însăși existența telefoanelor de tip smartphone. În setările telefoanelor „inteligente” pe care le folosim zi de zi există opțiunea de a verifica timpul mediu petrecut cu ochii în telefon. Acest lucru poate fi liniștitor, sau poate crea panică, atunci când timpul pierdut pe rețelele sociale sau tot felul de aplicații este prea mare. Tinerii au început deja să fie preocupați de timpul petrecut pe smartphone

În Statele Unite și Canada, tinerii au început deja să fie preocupați de timpul petrecut pe smartphone, astfel că au recurs la metode ajutătoare pentru a-l micșora: s-au întors în timp cu 20 de ani și și-au achiziționat telefoane de tipul celor vechi, care nu sunt „inteligente”: „Rețelele sociale sunt construite în jurul FOMO (trad. engleza frica de a pierde ceva), așa că am simțit că nu puteam să mă desprind de ele,” a spus Luke Martin, în vârstă de 16 ani, din Canada, pentru BBC. Iar Luke nu este singurul care a recurs la acest gest. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Harvard, utilizarea site-urilor de rețele sociale activează aceeași parte a creierului care este declanșată și atunci când se consumă o substanță care creează dependență. Acest lucru a ridicat îngrijorări cu privire la obiceiurile legate de telefon în rândul tinerilor.

Tinerii au început să renunțe la smartphone În Marea Britanie, cercetările realizate de Ofcom (autoritatea de reglementare pentru industria radiodifuziunii) estimează că aproximativ un sfert dintre copiii cu vârste cuprinse între cinci și șapte ani au acum propriul smartphone. Legături au fost demonstrate în unele studii între utilizarea rețelelor sociale și un efect negativ asupra sănătății mentale, în special la copii. Există deja activiști care susțin introducerea unor limite de vârstă pentru utilizarea smartphone-urilor. Alții, precum Luke, aleg să-și schimbe smartphone-urile cu dispozitive mult mai simple, așa-numitele „telefoane stupide”. Noul său telefon are doar mesaje text, apeluri, hărți și alte câteva instrumente limitate. Fără smartphone, tinerii salvează minim 4 ore din zi „Timpul petrecut de prietenii mei pe telefon este de aproximativ patru-cinci ore cred. Atât era și la mine înainte să îmi iau acest telefon. Acum petrec pe telefon aproximativ 20 de minute pe zi, ceea ce este foarte bine, pentru că îl folosesc doar pentru ceea ce am nevoie”, a spus Luke. Părinții se îndreaptă și ei către „telefoanele stupide”, nu doar pentru copiii lor, ci și pentru a putea petrece mai mult timp cu aceștia și cu restul familiei. Lizzy Broughton, care are un fiu de cinci ani, a cumpărat recent un telefon Nokia de modă veche, cu butoane: „M-a ajutat să-mi recalibrez propriile obiceiuri, petrec mult mai mult timp de calitate cu fiul meu,” a explicat ea. Ea spune că atunci când va veni momentul ca fiul ei să primească propriul telefon, va alege un model la fel de simplu. Cum stau lucrurile în America de Nord Vânzările de telefoane non smartphone au crescut în America de Nord. La Dumbwireless din Los Angeles, proprietarii de magazine Daisy Krigbaum și Will Stults deservesc clienți în căutare de dispozitive low-tech: „Avem mulți părinți care vor să cumpere primul telefon pentru copilul lor și nu vor ca aceștia să piardă timpul pe internet,” a spus el. Dar renunțarea la smartphone nu este atât de ușoară. Dl. Stults a spus că unele școli cer elevilor să aibă anumite aplicații. Și este dificil să menții această linie când copiii văd cum prietenii lor primesc smartphone-uri scumpe, a spus dna Broughton: „Va fi nevoie de o comunitate de părinți care să fie de acord să facem lucrurile diferit,” a spus ea. Telefon „plictisitor” care seamănă cu iPhone Chris Kaspar a fondat compania Techless pentru a dezvolta un dispozitiv „intenționat plictisitor”, dar elegant, care arată foarte asemănător cu un iPhone. Ultima versiune este denumită „Wisephone II”. „Nu are pictograme, doar cuvinte, două culori și două fonturi.” El îl descrie ca fiind „foarte liniștitor”. Va avea câteva instrumente terțe limitate, cum ar fi aplicația de taxi Uber, dar fără rețele sociale. „Ne punem această întrebare – ce este de fapt bun pentru noi?” a spus Kaspar. A dezvoltat prima dată telefonul cu gândul la fiicele sale adolescente și spune că 25% din vânzări sunt în rândul copiilor, dar că este comercializat și pentru adulți: „Dacă ai un telefon care este marcat ca un dispozitiv pentru copii, există o oarecare rușine asociată cu asta. Așa că am creat un dispozitiv adult, sofisticat, asemănător cu Apple, cu adevărat frumos,” a încheiat el.

