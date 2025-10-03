Constantin Țuțu reținut pentru 72 de ore — PCCOCS investighează traversarea neautorizată a frontierei

Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut pentru 72 de ore de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cadrul unei cauze penale privind trecerea nelegală a frontierei de stat.

Surse judiciare spun că reținerea a fost dispusă în urma unor indicii că Țuțu ar fi încercat să părăsească țara fără a respecta procedurile legale. În timpul acestei perioade, procurorii vor efectua audieri, vor colecta probe și vor decide următorii pași ai procedurii.

Oficialii instituției au precizat că procedura se desfășoară cu respectarea normelor procesuale — Țuțu are dreptul la avocat, iar acuzațiile nu sunt încă definitive. Presupunerea de nevinovăție rămâne un principiu fundamental în dosar.

Această reținere are implicații politice importante, dat fiind trecutul și notorietatea lui Țuțu. Cazul va fi analizat cu atenție și de opinia publică, care urmărește modul în care este tratat de sistem un fost politician cu prenume mediatice.

Următoarea etapă constă în hotărârea judecătorilor privind arestul preventiv sau alte măsuri, precum controlul judiciar. Evoluția procedurilor va defini conturul legal al investigației și consecințele pentru Țuțu și integrarea politică a dosarului.