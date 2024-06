Convulsii filmate în documentarul despre Sindromul Persoanei Rigide

Céline Dion a fost filmată în timpul unor convulsii cauzate de boala neurologică de care suferă. Artista, diagnosticată în 2022, cu Sindromul Persoanei Rigide, o afecțiune neurologică rară. Aceasta se confruntă cu o luptă crâncenă împotriva acestei boli, iar starea ei de sănătate este tot mai precară. Imaginile cu artista în plină criză, care s-au viralizat deja, apar în documentarul ei – „I Am: Celine Dion”.

Imaginile șocante cu artista filmată în timp ce era în plină criză de convulsii le oferă oamenilor o imagine dură asupra stării reale de sănătate a artistei, care a fost diagnosticată, în urmă cu 2 ani, cu Sindromul Persoanei Rigide. Deși Céline Dion a mai împărtășit și înainte detalii tulburătoare despre lupta sa cu boala, acest filmuleț este greu de privit.

Documentarul „I Am: Celine Dion”, disponibil pe Amazon Prime, le va da fiori celor care îl vor urmări. Artista a integrat în film o secvență de 10 minute în care este filmată în timpul unei crize severe, chiar în timpul unei consultații medicale. Cu medicii și personalul medical alături, încercând să o stabilizeze, ea a primit în cele din urmă un spray nazal pentru a atenua unele dintre spasmele musculare.

Chinurile prin care trece Céline Dion

Filmarea o arată pe o Céline plângând și țipând de durere, în timp ce corpul ei se zvârcolește incontrolabil, o imagine chinuitoare pentru spectatori. Cu toate acestea, artista și-a dorit să documenteze totul video, pentru a oferi publicului o privire din interior asupra bolii de care suferă.

„De fiecare dată când se întâmplă așa ceva, te simți atât de jenat și atât de nici nu știu cum să spun… știi, ca și cum nu ai control asupra ta’, a spus artista.

Abia după 10 minute, artista a reușit să-și revină cât de cât. De altfel, în același documentar Céline Dion a mai spus că una dintre părțile cele mai dure de când suferă de Sindromul Persoanei Rigide este lupta împotriva dependenței de doze periculoase de Valium, pe care le lua pentru a putea continua să performeze.

Céline Dion la Premiile Grammy

Artista a fost văzută la Premiile Grammy, în februarie, unde i-a înmânat premiul lui Taylor Swift, iar apoi a fost admirată, zâmbitoare și, aparent, într-o formă mult mai bună în Revista Vogue, pentru coperta căreia a pozat trei luni mai târziu. Deși discursul ei a fost unul optimist, puțini își imaginează cu ce se confruntă Céline Dion după ce a fost depistată cu Sindromul Persoanei Rigide.

Tratamentul urmat de Céline Dion

Din nefericire, există riscul ca artista să nu mai poată reveni vreodată pe scenă, iar fanii se tem pentru viața ei, cu atât mai mult cu cât, din cauza acestei afecțiuni neurologice, Céline Dion nu se mai poate mișca aproape deloc. Acum, artista urmează un regim intens de terapie fizică și vocală, cinci zile pe săptămână.

Declarațiile artistei

„Am avut coaste rupte la un moment dat, pentru că, uneori, spasmele sunt foarte puternice’, a mărturisit Céline Dion, conform The Guardian.

„La început, mă întrebam: de ce eu? Cum s-a întâmplat acest lucru? Ce am făcut? Este vina mea? Viața nu-ți dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu lucrurile, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un atlet și muncesc foarte mult, fie mă deconectez și se termină, stau acasă, îmi ascult melodiile, stau în fața oglinzii și îmi cânt.

Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel! Am această putere în mine. Știu că nimic nu mă va opri’, mărturisit ea pentru Vogue.