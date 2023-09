Copiii ucraineni răpiți de ruși își spun poveștile. Circa 400 dintre ei s-au întos în Ucraina, dar rușii ar ține în captivitate aproape 20.000

Orfanii ucraineni Ivan și Maksym, în vârstă de 17 și 16 ani, au scăpat de bombardamente și de foame în Mariupolul asediat doar pentru a fi capturați și duși în orașul Donețk ocupat de ruși, unde au fost ținuți captivi luni de zile, împreună cu alți zeci de copii, scrie Reuters.

Acum se numără printre cei aproximativ 400 de copii ucraineni care s-au întors din Rusia sau din teritoriul capturat de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei, în februarie 2022 – o mică parte din cei 20.000 de copii pe care Kievul i-a identificat ca fiind luați fără acordul familiei sau al tutorilor.

Băieții și alți patru copii ucraineni și-au spus poveștile la Haga, unde campania „Bring Kids Back UA” a fost lansată săptămâna aceasta de către ONG-ul Orphans Feeding Foundation din Țările de Jos, cu sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Băieții, elevi ai Școlii Tehnice de Construcții Mariupol, locuiau într-un cămin când zona a fost bombardată aprig de forțele ruse. Mâncarea și apa s-au terminat și au fugit pe jos în martie într-un sat din apropiere.

„Când am ajuns, ne-am dus la spital, pentru că nu mai era unde să mergem. Am spus că suntem orfani și au anunțat spitalul din Donețk. Apoi au venit serviciile de protecție a copilului și ne-au întrebat unde sunt părinții noștri. Așa că am fost duși”, a declarat Maksim pentru Reuters.

Ivan a spus: „Nu am vrut să mergem acolo, dar nu am avut de ales. Eram hrăniți de patru ori pe săptămână. Ne petreceam timp în camere și ne jucam pe telefoane. Ne-au lăsat să ieșim o oră afară: o zi, și nu în fiecare zi. Nu aveam ce face”.

El a spus că 31 de copii ucraineni au ajuns la Spitalul Donețk Nr. 5 și că majoritatea acceptaseră oferte de a merge în Rusia, unde li s-au promis locuințe confortabile și alte stimulente.

Moscova a negat în repetate rânduri luarea cu forța a copiilor ucraineni, spunând că a găsit doar un număr mic de copii în orfelinate sau fără îngrijire părintească și a încercat să găzduiască cât mai mulți cu rude în Rusia.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare în martie împotriva președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l de crima de război de deportare ilegală a sute de copii din Ucraina.

Dar trimisul Moscovei la ONU la New York a declarat la scurt timp după aceea că Rusia nu a împiedicat copiii să contacteze rudele și prietenii, oriunde ar locui, și că părinții pot solicita ajutor pentru reunificare.

O sursă a spus că sunt în desfășurare discuții, mediate de Arabia Saudită și Turcia, cu privire la repatrierea a mii de copii.

„Aduceți-i înapoi”

Ivan, Maksim și alții își împărtășesc experiențele cu înalți oficiali din Țările de Jos și Ucraina pentru a stimula acțiunea internațională.

„Este important să spunem lumii că rușii ne fură cu adevărat copiii. Trebuie să-i aducem înapoi cât mai repede posibil”, a spus Maksim după întâlnirea cu ministrul olandez de externe Hanke Bruins Slot, care a promis că va ridica problema la nivel internațional.

„Este sfâșietor să auzi poveștile lor”, a spus Bruins Slot, promițând că va oferi Ucrainei truse ADN rapide pentru a ajuta copiii și părinții să se potrivească mai rapid.

În momentul în care cei doi băieți își pierdeau speranța de a se întoarce acasă, primarul din Donețk le-a dat carduri SIM pentru telefoane, permițându-le să-și contacteze directorul, Anton Bilai, care încercase să-i găsească de câteva săptămâni.

Bilai, tutorele lor legal conform legii ucrainene, a călătorit timp de trei zile și mai mult de 4.000 de km (2.500 de mile) de la Kiev până în Polonia, Lituania și Letonia și apoi a coborât înapoi prin Rusia până la Donețk.

„Aceștia au fost primii copii întorși din teritoriul ocupat”, a spus el. „Înainte de război… erau orfani. Tot ce pot spune este că acum sunt copiii mei”.

Ivan cu greu își amintește momentul în care a sosit Bilai.

„Abia eram treaz, așa că nu știam ce se întâmplă… El este super-eroul meu. Dacă nu era el, probabil că aș fi încă în teritoriul ocupat, cu alți copii.”

