Cornel Nistorescu: Bilețelul meu către moldoveni

Vă doresc noroc la alegerile de duminică și vă invit să alegeți cu mintea voastră. Am urmărit în direct extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, la știri sau în direct pe televiziunile din România, aproape aceleași care au păpat la greu bani de la „Plaha”, ca și agenții români acoperiți sub diverse denumiri și responsabilități, trimiși la Chișinău să vă ajute.

La cîteva minute după aterizarea avionului elen la Chișinău, televiziunile de serviciu din România aveau deja fotografii din avion, cu „Plaha” în ultimul rînd, așteptînd să coboare și să prezinte cătușele. Asta m-a dus cu gîndul la montajul cu aducerea lui Nicolae Popa de la FNI și la fotografiile cu Mircea Geoană la ieșirea de la Sorin Ovidiu Vîntu sau de la filiala română a Institutului Aspen.

Poate că aceste amănunte vă trimit cu gîndul la Constantin Botnari, zis Borsetka, omul de nădejde a lui Plahotniuc, adus și el și plimbat în cătușe și care acum este liber și înființează partide în Republica Moldova. Poate vă mai aduceți aminte și de „cătușiada” din România „domniei” Codruței Kovesi și de bombele explodate în ultimele zile de campanie electorală, cele care au mai răsturnat rezultatul alegerilor.

Vă doresc mult noroc și multă luciditate!