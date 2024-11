corpul se regenerează total la șapte ani. Cum putem beneficia de acest lucru

Specialiștii afirmă că organismul uman se regenerează complet o dată la șapte ani, un proces natural asociat cu sănătatea și longevitatea. Totuși, această regenerare eficientă necesită un stil de viață sănătos și echilibrat. Potrivit medicilor, vicii precum fumatul, consumul excesiv de alcool sau alimentația nesănătoasă pot introduce erori în regenerarea celulară, favorizând apariția unor afecțiuni grave.

Aparent organismul uman este într-un declin constant odată cu avansarea în vârstă. În realitate, spun medicii, omul are capacitatea incredibilă de a se regenera. Evident, membrele pierdute nu se regenerează, dar este vorba despre țesuturile de toate tipurile care ne alcătuiresc corpul. Practic, la un interval de timp, fiindcă regenerarea este diferită de la un organ la altul, de la o celulă la alta, ar trebui să avem un organism nou. Totul depinde de noi și mai ales de stilul nostru de viață. Viciile, sedentarismul, toleranța mică la stres și obiceiurile alimentare nesănătoase perturbă această regenerare, până în punctul apariție de erori, care la rândul duc la boli grave. O continuă regenerare: odată la șapte ani organismul uman este ca și nou În organismul uman se află trilioane de celule. Fiecare organ, tegument, țesut, este format dintr-un număr uriaș de celule. De-a lungul timpului aceste structuri microscopice îmbătrânesc sau suferă leziuni. În consecință și organele dar și întregul nostru organism îmbătrânește și devine tot mai puțin performant. Vestea bună, spun medicii, este aceea că organismul nostru are o capacitate unică de a se regnera. Fiecare celulă deteriorată este copiată și înlocuită cu una nouă, care să continue funcționarea și supraviețuirea. „Organismul uman are capacitatea de a se regenera destul de mult. În afară de posibilitatea de a ne regenera membre, restul celulelor umane se regenerează. Ficatul este organul care se regenerează cel mai spectaculos ca și evoluție vizibilă și ecografic. Dar întregul nostru organism, se spune, odată la șapte ani este complet nou.”, precizează Irina Alecu, medic epidemiolog. Rata de regenerare diferă de la o celulă la alta, de la un organ la alta. Așa cum precizează și medicul botoșănean ficatul are cea mai spectaculoasă regenerare, dar care totuși durează în jur de trei ani. Cel mai repede se regenerează pielea și intestinele. „Mare parte din piele și intestine sunt înlocuite foarte rapide, cel mai probabil în câteva luni”, spune pentru Live Science și Olaf Bergmann, cercetător principal la Departamentul de Celule și Biologie Moleculară din cadrul Karolinska Institute în Stockholm, Suedia. Alte organe au o rată diferită de regenerare, unele destul de lentă și care poate depăși limita de șapte ani. Inima are o rată mai mică de regenerare, la fel și creierul. În creier, așa cum arată oamenii de știință, sunt o parte dintre celule care nu se regenerează niciodată. Pentru regenerarea completă a scheletului uman, de exemplu, este nevoie de aproximativ 10 ani. „În funcție de tipul de celulă, regenerarea este diferită. ”, adaugă Irina Alecu, Regenerarea și longevitate țin strict de ceea ce face omul în viață Dincolo de caracteristicile genetice ale fiecărui individ, cu rate mai mari sau mai mici de regenerare, moștenite, secretul unei înoiri corecte și constante a organismului uman ține foarte mult de obiceiurile noastre de viață. Pentru o regenerare corectă și viață cât mai lungă avem nevoie de o alimentație echilibrată și sănătoasă, de apă calitativă dar și de multă mișcare. Sistemul imunitar depinde, de exemplu, de proteinele de calitate.

„Capacitatea organismului de a se regenera corect și sănătos ține foarte mult de stilul de viață. Dacă oferim organismului tot ce înseamnă elemente de nutriție din care să-și poată regenera corect celulele, atunci vom avea parte de un organism care va funcționa optim o perioadă lungă de timp. Aici intervine partea de alimentație sănătoasă și echlibrată, apă de bună calitate, proteine de bună calitate, minerale. Pentru sistemul imunitar proteina este cărămida, iar pentru tot ce înseamnă celule, tegument, alimentația echilibrată, expunerea la soare fiindcă vitamina D în tot ce înseamnă sinteza celulelor osoase este esențială.”, precizează Irina Alecu. La toate acestea se adaugă toleranța ridicată la stres. Distresul sau stresul negativ afectează mult regenerarea celulară corectă. Viciile, alimentația proastă și o regenerare periculoasă Regenerarea organismului poate fi cu două tăișuri dacă celule nu au mediul proprice pentru a se replica și înlocui corect pe cele deteriorate. Din cauza unei vieți nesănătoase, a viciilor precum consumul de alcool și fumatul sau consumul de droguri, plus o alimentație deficitară bazată mult pe produse procesate și grăsimi periculoase, replicarea celulelor poate suferi mutații iar regenerarea celulelor poate deveni incompletă. Acest lucru duce la îmbătrânire precoce și, mai grav, la diferite afecțiuni. Cea mai gravă este cancerul, care poate apărea de defecțiuni de regenerare, sau diferite erori în acest proces, scrie adevarul.ro.

„Relația dintre cancer și regenerare este complexă, mai ales atunci când regenerarea este imperfectă. Când un țesut nu se poate regenera corect, sau este incapabil să treacă peste leziunile persistente, o cicatrice sau fibroză se formează în timpul procesului de vindecare.”, precizează specialiștii Gianna Maggiore și Hao Zhu în articolul ”Relationships Between Regeneration, Wound Healing, and Cancer”, din Annual Review of Cancer Biology. Se pune deasemenea întreabarea de ce totuși nu trăim veșnic,dacă ne regenerăm continuu? Explicația stă în faptul că deși există această reînoire, organismul uman reacționează diferit odată cu trecerea timpului. Inclusiv regenerarea durează mai mult sau nu mai este atât de eficientă.

