Croația recunoaște, la rândul ei, Holodomor ca „genocid al poporului ucrainean”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, 28 iunie, pe pagina sa de Twitter, că „Parlamentul Republicii Croația a adoptat declarația de recunoaștere a Holodomorului din 1932-1933 ca genocid al poporului ucrainean”.

The Parliament of the Republic of Croatia has adopted the Declaration on recognition of the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to the Republic of Croatia for this historic vote. The world will never put up with the crimes of the Kremlin –…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2023