Cum recunoști un pedofil după față! Oamenii de știință spun că pedofilia e o anomalie ce se naște în uter

Pedofilii pot fi recunoscuți mai ușor grație unor anomalii la nivelul feței. Oamenii de știință au studiat mai mulți pedofili și au identificat câteva caracteristici comune. Studiul sugerează că deviațiile fizice ale feței și ale capului pedofililor se dezvoltă în perioada prenatală.

Noile cercetări sugerează că pedofilii sunt predispuși să aibă defecte faciale superficiale, cunoscute sub numele de anomalii fizice minore (MPA). De asemenea, este mai probabil să fie stângaci, spune Fiona Dyshniku ​​de la Universitatea Windsor din Canada. Ea a condus o investigație privind prevalența și distribuția anomaliilor fizice în rândul bărbaților care sunt trimiși pentru evaluare sexologică. Studiul din revista Springer Archives of Sexual Behavior se adaugă la un număr tot mai mare de dovezi care sugerează că pedofilia se dezvoltă prenatal, cam în același timp în care se dezvoltă astfel de defecte fizice, scrie science daily. „Dovezile se acumulează în mod constant pentru a susține o bază de neurodezvoltare a pedofiliei”, spune Dyshniku. „Dacă descoperim că pedofilia are o bază biologică, cu un debut foarte precoce, chiar prenatal, acest lucru va influența și sperăm că va îmbunătăți metodele de tratament pentru acest grup”. Anomaliile faciale ar putea include, printre altele, lobii urechilor nedetașați, urechile malformate sau malformații la nivelul cerului gurii . Aceste caracteristici se dezvoltă în timpul primului și al celui de-al doilea trimestru sensibil, în timp ce copilul este încă în uter, din același strat de țesut embrionar primar care dă naștere sistemului nervos central. Acestea se pot dezvolta din cauza expunerii prenatale la viruși, alcool sau droguri, complicații obstetrice sau deficiențe nutriționale. Astfel de caracteristici sunt mai răspândite în rândul bărbaților, ceea ce ar putea însemna că creierul masculin este mai susceptibil la evenimente perturbatoare în timpul dezvoltării prenatale.

Practic, pedofilia e un comportament înăscut nu unul dobândit „Dacă știm mai multe despre etiologia unui comportament dăunător, putem crea tratamente mai eficiente și putem privi spre prevenire”, spune Rachel Fazio, neuropsiholog clinic și co-autor al studiului. „De ani de zile, s-a crezut că molestarea copiilor a fost oarecum un comportament învățat, potențial de la abuzatorii care au fost ei înșiși abuzați sexual în copilărie. Deși acesta poate fi un factor în unele cazuri, acesta nu este cazul celor cu pedofilie autentică. ” Cei 140 de participanți care au consimțit la studiul lui Dyshniku ​​au fost trimiși la Laboratorul Kurt Freund al Centrului pentru Dependență și Sănătate Mintală din Toronto pentru a fi evaluați pentru comportament sexual neplăcut sau ilegal. Evaluarea sexologică de rutină a constat într-o examinare a dosarelor medico-legale și medicale, un interviu semistructurat care cuprinde infracțiuni și istoric sexual și un test falometric pentru preferința erotică. De asemenea, au fost evaluate prezența unor anomalii fizice specifice și mâna dreaptă sau stângă a participanților.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!