Cum să ascunzi înfrângerea și furtul: istoria cenzurii militare de la Alexandru I la Stalin

La începutul lunii martie, așa-numita „legea fake news” a fost adoptată în Rusia. Pentru difuzarea de informații false cu bună știință despre acțiunile Forțelor Armate ale Federației Ruse, poate duce la până la 15 ani de închisoare. Cenzura militară a fost introdusă oficial în stat. Din punct de vedere istoric, sub pretextul protejării secretelor militare, îndeplinește sarcini de propagandă – interzice disidența și susține cursul oficial. În Rusia, a fost instalat pentru prima dată în 1807, în timpul războiului cu Franța napoleonică. Nicolae al II-lea a făcut din cenzura militară un organism represiv care nu și-a încheiat activitatea nici după încheierea războiului, continuând să închidă publicații și să tacă evenimente semnificative. Cu cât statul este mai represiv, cu atât îi este mai ușor să introducă cenzura militară. Instituțiile sale birocratice și punitive sunt pregătite pentru asta. Istoria arată că jurnaliştii pot ieşi patriotic în sprijinul armatei chiar şi fără presiuni din partea statului. De regulă, o țară este obligată să limiteze și să se ascundă în două cazuri: când pierde și când încalcă legile.

Prolog. Primii cenzori din lume și Rusia

Nicio singură entitate statală din istorie nu a permis cetățenilor și supușilor săi să aibă libertate deplină. De îndată ce a apărut o nouă modalitate de diseminare și transmitere a informațiilor, au urmat interdicții și restricții. Chiar și la Atena, tiranul Peisistratus a adunat o comisie pentru a verifica diferite versiuni ale textelor homerice pentru a le reduce la un singur standard canonic. Urma să fie dat poeților itineranți spre distribuire. Însuși termenul de „cenzură” își are originea în Roma antică, unde cenzorii erau responsabili pentru orice, de la finanțe până la caracterul moral al populației. Autorul antic Dionisie din Halicarnas a scris : „Dar romanii au deschis toate casele și au adus puterea cenzorilor în dormitoare, făcându-i supraveghetori și paznici ai tot ceea ce se întâmplă în locuințe”.

În Rusia, instituția cenzurii a apărut sub Ivan cel Groaznic. În 1551, a ținut Catedrala Stoglavy, la care au adoptat „100 de capitole” – hotărâri și legi. Stoglav a introdus pentru prima dată pre și post -cenzură a textelor religioase. El a permis autorităților spirituale să confiștue manuscrisele scrise de mână și, de asemenea, a invitat biserica să revizuiască cărțile existente și să le scoată din circulație pe cele incorecte. În Rusia, ca și în multe țări europene, cenzura a început cu biserica și timp de mulți ani a fost exclusiv religioasă. Clerul, de regulă, nu avea nevoie de documente și permisiuni speciale: puteau restricționa textele inacceptabile și alte obiecte din proprie inițiativă.

În Rusia, ca și în multe țări europene, cenzura a început cu biserica și timp de mulți ani a fost exclusiv religioasă.

Așadar, în 1655, la slujba cu ocazia Săptămânii Ortodoxiei din Catedrala Adormirea Maicii Domnului a Kremlinului din Moscova, cu o mulțime imensă de oameni, în prezența țarului și a boierilor, Patriarhul Nikon a rostit o diatribă împotriva icoanelor. a așa-numitei scrieri franceze. Le-a ridicat deasupra lui – ochii sfinților au fost scoși din porunca lui – și le-a aruncat pe plăci de fier, anatemizând pe toți cei care au scris așa ceva sau le-au ținut acasă. Pavel de Alep, nepotul Patriarhului Antiohiei, care a fost prezent la slujbă, a descris -oea: „Nikon <…> de fiecare dată când exclama: „această icoană este din casa unui nobil de cutare și cutare, fiul cutare și cutare”, adică demnitari regali. Scopul lui era să-i facă de rușine, pentru ca restul oamenilor, văzând asta, să ia asta ca pe un avertisment. Apoi a ordonat ca aceste icoane latine să fie arse”. Oamenii tremurau de groază: un asemenea tratament al icoanelor i se părea hulitor. Țarul Alexei Mihailovici, observând în tăcere acțiunile patriarhului, a intervenit în cele din urmă – a cerut ca icoanele să fie puse nu pe foc, ci pe pământ. Nikon a cedat. Consimțământul său pare milostiv pe fundalul incendiilor Inchiziției care aprind în toată Europa.

În ciuda faptului că, conform obiectivelor sale, cenzura este clasificată destul de exact în politică, religioasă, militară, morală și estetică, în practică această împărțire este condiționată. Cenzura religioasă se revarsă cu ușurință în cenzură politică, iar cenzura politică, când încep ostilitățile, devine militară. Istoria cenzurii militare este discontinuă și spontană. Când războiul se termină, nevoia de restricții de acest fel trece de obicei, iar statul încetează să mai dezvolte documente și aparate pentru acestea. Când războiul începe din nou, guvernul, nevoit să ia măsuri, emite în grabă noi interdicții vagi, restaurând din memorie o tradiție de mult uitată a cenzurii militare.

Războiul Patriotic din 1812

„Zilele lui Alexandru sunt un început grozav”: anulați toate interdicțiile

Napoleon Bonaparte, care a dat lumii Codul civil și meritocrația, a influențat și crearea cenzurii militare în Rusia. În mod paradoxal, dar destul de firesc, a apărut sub cel mai luminat și liberal monarh – Alexandru I.

Alexandru Pavlovici a urcat pe tron ​​cu intenția de a desființa toate restricțiile de cenzură. A făcut acest lucru deja la 31 martie 1801, prin semnarea unui decret: „… ordonăm interdicțiile de intrare a tot felul de cărți și muzică impuse prin decret la 18 aprilie 1800, pentru a anula uniform pecetluite <… > tipografii private de tipărit, permițând atât transportul cărților, revistelor și altor lucrări străine, cât și tipărirea acestora în interiorul statului. Noul țar a abolit cenzura preliminară, a oprit activitatea cenzorilor, a făcut știința și artele independente de poliție și a permis crearea unor tipografii gratuite. El urma să construiască instituția cenzurii într-un mod complet nou – pe principiile iluminismului și loialității.Alexandru I urma să construiască o instituție de cenzură într-un mod complet nou – pe principiile educației și loialității

Comitetul secret, format dintr-un cerc apropiat de consilieri ai suveranului, aproape imediat după ce acesta a desființat cenzura, a început să lucreze la o nouă carte a cenzurii. În raportul ministrului Educației Publice, contele P.V. Zavadovsky împăratului, s-a subliniat că noua carte „slujește, după cum se vede din tot conținutul ei, să nu constrângă scriitorii și editorii de cărți, ci să limiteze, dimpotrivă, arbitrariul cenzorilor și nu să constrângă libertatea de a gândi și de a scrie, dar numai de a lua măsuri decente împotriva abuzului său”.

În 1804 a fost adoptată carta de cenzură. Documentul, care a fost numit cel mai liberal dintre cartele de cenzură din Rusia, avea opt semnături – Mihailo Muravyov, Prințul Adam Czartorysky, G. Severin Pototsky, Nikolai Novosiltsev, Fyodor Klinger, Stepan Razumovsky, Nikolai Ozeretskovsky și Nikolai Fus. Toți din cercul interior al împăratului, în care avea cea mai mare încredere. Aceștia au încredințat cenzura universităților și le-au spus cenzorilor „să se ghideze după îngăduință prudentă”. Această cartă practic nu a interzis nimic, ci declarând principiile liberale pe care Alexandru Pavlovici plănuia să construiască viitorul statului. Până când Napoleon Bonaparte a intervenit în intențiile sale.

Imaginea lui Napoleon

Napoleon nu a căutat să se bazeze pe principiile liberalismului. Când a ajuns la putere, a redus de cinci ori numărul ziarelor pariziene și a înființat noi publicații („le Courrier de l’armée d’Italie”, „La France vue de l’armée d’Italie”, „Journal de Bonaparte”. et des hommes vertueux ”), în care isprăvile sale erau în mod constant glorificate. A fost necesar să scriem nu numai despre victoriile militare, ci și despre realizările statului. Propaganda napoleonică a pictat cu încredere și viu o imagine a prosperității complete în interiorul țării. Napoleon însuși a observat într-o scrisoare către Fouche din 13 ianuarie 1809: „Cred că ar fi util să ordone să fie scrise niște articole bune care să compare nenorocirile care au asuprit Franța în 1709 cu starea înfloritoare a Imperiului în 1809. Problema trebuie luată în considerare din punctul de vedere al teritoriului și populației, prosperitatea internă, gloria externă, finanțele etc. Ai oameni care pot scrie 5-6 articole bune pe această temă foarte importantă, care vor da o direcție bună opiniei publice <…> Ludovic al XIV-lea a construit Versailles și cabane de vânătoare. Acum întregul Paris este îmbunătățit și reconstruit… Atunci… protestanții au fost persecutați… Acum vedem templele restaurate, toate religiile se bucură de egal respect… Puteți scrie un articol în fiecare lună, sub același titlu: 1709-1809 ” .

În ciuda războaielor necontenite, Napoleon și-a convins supușii din paginile ziarelor că tânjește cel mai mult după pace și depune toate eforturile pentru a o atinge în curând. Presa i-a marcat pe britanici principalii instigatori ai războiului, acuzându-i că furnizează aur statelor continentale europene. Orice invazie a țărilor vecine a fost pusă drept salvarea lor. Astfel, a fost explicată invadarea Spaniei în 1808 și ridicarea pe tronul Spaniei a fratelui lui Napoleon, Iosif.astfel: „Neamul tău era gata să piară. Am văzut dezastrele tale; Vreau să-i ajut… Guvernul tău este decrepit; Sunt destinat să-l reînvie. … Am ordonat o adunare generală a deputațiilor din provinciile și orașele voastre: vreau să mă întreb personal despre dorințele și nevoile voastre. Atunci voi renunța la toate drepturile mele și voi pune coroana ta glorioasă pe capul unui om care va fi un al doilea eu.În ciuda războaielor necontenite, Napoleon și-a convins supușii din paginile ziarelor că tânjește cel mai mult după pace și depune toate eforturile pentru a o atinge în curând.

Napoleon s-a bucurat de un sprijin considerabil din partea presei sale. Chiar și în timpul războiului nereușit cu Rusia, ea a tipărit mesaje despre victoriile curajoase ale armatei franceze. Alexandru s-a trezit într-o poziție mult mai puțin plăcută. Poporul său vorbea franceză, citea literatură franceză și îl adora pe Napoleon.

Privirea mișcătoare a cenzurii

Într-o țară al cărei spațiu informațional a fost ocupat de glorificarea activă a geniului lui Napoleon, cenzura militară a venit neterminată și grăbită. După ce a început războiul cu Franța, Alexandru I a creat un comitet „pentru păstrarea calmului și tăcerii generale”, care în 1807 a fost transformat într-un „comitet de securitate generală”. Puterile lui erau, printre altele, cenzura.

Pentru început, cenzura a început în grabă să interzică operele literaturii franceze. Guvernatorul militar S.K. Vyazmitinov, de exemplu, a confiscat cărțile Histoire de Bonaparte și Du commerce francais dans l’etat actuel de l’Europe și le-a trimis la Comitetul de cenzură contelui N.N. Novosiltsev, însoțit de un ordin: „În ceea ce privește circumstanțele actuale, am considerat că scrierile menționate mai sus sunt inacceptabile”. Comitetul a studiat cărțile și, fără nicio surpriză, a aflat că, în primul rând, Napoleon este înfățișat „ca un fel de zeitate”, autorul „l-a irosit cea mai josnică lingușire” și „reprezintă toate faptele sale înfometate de putere în cele mai plauzibile. formă”, iar în a doua Anglia este prezentată „singurul motiv pentru orice război în Europa. Nu a fost necesară stigmatizarea aliaților, imaginea lor în Rusia a fost întotdeauna îngrijită excesiv.

Pacea dubioasă a lui Tilsit a schimbat atitudinea față de Napoleon. Armata și poporul au înțeles că el este umilitor pentru Rusia. Cenzura a încercat să netezeze reacția negativă la apropierea de Franța. După ce a făcut o altă întoarcere în jurul axei sale, ea a interzis tipărirea de informații neplăcute despre Napoleon. Când „Mesagerul rus”, publicat de S.N. Glinka, a continuat să publice articole revelatoare despre domnitorul francez, urmate de cenzură. a scris ministrul Educației Publice: „Astfel de expresii sunt indecente și condamnabile față de situația actuală în care se află Rusia și Franța. <…>… ei scriu tot felul de lucruri în termeni indecenți.” Imaginea lui Napoleon, chiar și în puterea însăși, s-a legănat haotic de la un aliat și un geniu la un răufăcător și Antihrist. Desigur, presa nu a avut timp să urmărească schimbările. Așa că, în scurt timp, departamentul de cenzură a decis în mod firesc că ar fi bine să nu discutăm deloc despre politică și a emis o circulară cu recomandarea de a nu rata discuțiile politice. În general. O țară care trecea de la un război la altul a fost nevoită să adopte noi decrete în grabă. Nu a avut timp să învețe din greșelile ei.Imaginea lui Napoleon, chiar și în puterea însăși, s-a legănat haotic de la un aliat și un geniu la un răufăcător și Antihrist. Desigur, presa nu a avut timp să urmărească schimbările.

În 1811, a fost creat Ministerul Poliției – i s-au acordat puteri semnificative de cenzură, care, de fapt, au anulat liberalismul cartei de cenzură. Ministerul controla tipografii, verifica reviste, cărți, scrieri mici și străine, traduceri, cărți din străinătate, spectacole de teatru, afișe, anunțuri, reclame. Înainte de războiul din 1812, guvernul a avut o nouă criză în relațiile cu Napoleon, urmată de o altă schimbare de direcție. S-a dovedit că activitățile lui Glinka, de exemplu, nu numai că nu erau dăunătoare, ci și necesare direct, așa că i s-a acordat Ordinul lui Vladimir, gradul al IV-lea, iar contele Rostopchin i-a dat instrucțiuni: „Îți dezleg limba pentru tot ce este de folos patriei. ” Astfel de schimbări radicale, desigur, nu au beneficiat de formarea unei opinii publice unificate.

În ajunul războiului

Au încercat să reziste puternicei propagande napoleoniene prin limitarea oricăror comunicații străine. Ministrul Educației Publice Contele A.K. Razumovsky a scris comisiilor de cenzură: miniștrii au sugerat că, în circumstanțele actuale, editorii tuturor lucrărilor periodice din stat, în care sunt plasate articole politice, să tragă din ziarele străine numai acele știri care nu privesc deloc Rusia și care au o oarecare legătură cu situația noastră politică actuală, împrumută din „S. Petersburg Vedomosti, publicată sub cea mai atentă supraveghere. Ministerul Poliției a fost cel care a supravegheat acest lucru. Ziarelor li s-a oferit de fapt să retipărească notele principale de la Sankt-Peterburgskie Vedomosti. Singura problemă a fost că Sankt-Peterburgskie Vedomosti nu a făcut-o nu urmau să informeze în niciun caz țara despre relațiile tensionate dintre Franța și Rusia. În primăvara anului 1812, au relatat cu entuziasm frigul din Napoli, carnavalul de la Paris, mascarada din Tuileries, inundația Rinului – cu alte cuvinte, au scris pe toate subiectele, cu excepția celor militare. Se putea afla că va fi război doar citind presa străină.

Guvernul a decis să urmeze aceeași politică de tăcere în timpul războiului. În primele două luni, presa a relatat cu moderație doar despre victoriile armatei ruse și capturarea francezilor. De exemplu, ei au scris că pe 11 iulie, în bătălia de lângă Dashkovka, pagubele inamicului au fost de 5 mii de oameni, în timp ce în Rusia – nu mai mult de 600 de oameni. Pierderile au fost reduse la tăcere, oficialii au ales formulări clericale uscate pentru a masca adevărata stare de lucruri cu ei. Predarea Smolenskului a fost explicată prin foc. Desigur, propaganda oficială a insistat că locuitorii au părăsit orașul. În numărul din septembrie al revistei Severnaya Pochta, Kutuzov a decupat rânduri despre „starea complet supărată a trupelor”. Pe 29 august, cu două săptămâni înainte de capturarea Moscovei de către Napoleon, orașul habar nu avea că inamicul era atât de aproape. Cei care au îndrăznit să pună întrebări sau să se îndoiască au fost ridicați de poliție și trimiși la aziluri de nebuni.

Politica oficială inconsecventă, contradictorie și prost concepută în același timp alături de o ascensiune patriotică populară. „Fiul patriei”, „Mesagerul rus” și „Invalidul ruși” au glorificat isprăvile soldaților și au marcat armata napoleonică. Au fost desenate caricaturi ale inamicului, s-au scris feuilletonuri despre el. Mesagerul rus l-a numit pe Napoleon „un diavol al păcatului, un sclav al gloriei false, infernale, un monstru al naturii, un fiu feroce al iadului”. A chemat chiar și împotriva francezilor pașnici, remarcând cu dezinvoltură: „Discursurile rusești sunt întotdeauna plasate sub cele franceze”. Franceza se demoda rapid.

Î. Cine este inamicul bunăstării noastre?

O. Împărat al francezilor.

Î. Cine este el?

A. Un nou conducător, infinit însetat de sânge și lacom, începutul oricărui rău și stârpitorul oricărui bine; o culegere a tuturor viciilor și a relelor.

Î. Câte naturi are?

A. Doi: satanic și uman.

Î. De unde vine Napoleon?

A. Din iad și păcat…

„Catehismul civil” al spaniolilor, „Fiul patriei”

Aparatul de stat a fost foarte îngrijorat de independența opiniei publice. Klyuchevsky: „Societatea era neobișnuit de animată, încântată de marile evenimente la care a trebuit să participe atât de activ. Această emoție nu s-a putut domoli mult timp nici după întoarcerea armatei ruse din străinătate. Acum ne este greu să ne imaginăm puterea acestui entuziasm; a fost comunicată și sferelor guvernamentale, pătrunsă în publicațiile oficiale ale guvernului. S-au tipărit articole despre libertatea politică, despre libertatea presei; administratorii raioanelor de învățământ, la ședințele solemne ale instituțiilor pe care le conduceau, țineau discursuri despre libertatea politică ca pe ultimul și cel mai frumos dar al lui Dumnezeu. Jurnalele private au mers și mai departe: au publicat direct articole sub titlul „Despre Constituție”, care încercau să demonstreze „bunătatea unei instituții reprezentative”. Cenzorii, temându-se de orice mențiune despre constituții, s-au dezvăluit în panică și nu au permis publicarea tuturor articolelor despre aceasta,

Apariția cenzurii militare în Rusia în timpul Războiului Patriotic a fost haotică, aproape întâmplătoare. Ea nu a protejat secretele militare și a făcut puțin pentru a contracara propaganda inamicului. Cenzorii militari îndeplineau aceleași funcții ca și cenzorii civili, deosebindu-se doar prin subiectul publicațiilor supravegheate. Abia la sfârșitul secolului al XIX-lea legislația rusă a început să pedepsească divulgarea informațiilor secrete în presă. O rețea de instituții de cenzură militară a fost creată în timpul războiului ruso-turc din 1877-1878. Chiar și atunci a devenit clar că cenzura militară nu trebuie doar să inspecteze documentele, ci și să se angajeze în agitația și dezinformarea inamicului.

Departamentul militar, alarmat de eșecurile războiului din Crimeea care s-a încheiat, plănuia să creeze un comitet care să se ocupe de cenzura militară și să nu fie prea împovărătoare pentru trezorerie. Activitățile trecutului comitet militar de cenzură, în ciuda birocrației din epoca Nikolaev, nu au fost reglementate în niciun fel. Cenzorii se bazau uneori pe propria părere. Comitetul era considerat un organism temporar, iar membrii săi și-au combinat serviciul de acolo cu alte activități. În 1857, președintele Comitetului Central All-Rusian, Baron N.V. Medem a elaborat și aprobat Statul Major al Comitetului Militar de Cenzură și Instrucțiunile pentru Carta Generală a Cenzurii. A încercat acorda cenzurii militare un temei legal. Componența comitetului s-a redus la trei persoane – acum trebuiau să-și dedice tot timpul cenzurii. Au decis să reducă cantitatea de literatură, aruncând din ea pe cea care nu era considerată relevantă. Instrucțiunea lui Medem a rezumat pentru prima dată temeiurile legale ale activității cenzorilor, oferind o listă exactă de informații secrete (informații militare generale) și confidențiale (care acoperă viața privată a personalului militar), a căror publicare era interzisă.

Dar la 23 ianuarie 1858, țarul, prin cea mai înaltă comandă, a lichidat toate instituțiile departamentale de cenzură. Comitetul de cenzură militară a fost desființat, iar cenzura militară a fost încredințată colonelului de Stat Major Ludwig Stürmer. În mod surprinzător, s-a dovedit că o singură persoană nu este capabilă să facă munca pentru care lucra întregul departament. În plus, pe timp de pace, editorii nu au putut să-și dea seama ce informații ar trebui atribuite departamentului militar și ce nu, așa că din când în când Stürmer fie nu aducea deloc corespondență, fie aducea pe cea greșită.

În iulie 1858, ministrul Educaţiei E.P. Kovalevsky (era oficial responsabil de cenzura generală) primit de la șeful Ministerului Militar, prințul V.I. Lista Vasilchikov de lucrări și articole care ar trebui lăsate de acum înainte la cheremul cenzorilor militari:

1) „Articole teoretice și polemice pe subiectele de strategie, tactică, statistică militară, artilerie, fortificații și științe militare în general”;

2) eseuri despre istoria militară și despre istoria internă – toate, dar despre istoria lumii – numai cele în care s-a dat o „evaluare militaro-științifică a acțiunilor”

3) „tot ce ține de administrația militară”.

Cu această listă a lucrat Stürmer până în 1862. A luat în considerare câteva articole individuale și mai multe publicații integral – „Invalid rusesc”, „Colecție militară” și „Lectură pentru soldați”. Dar în timp ce armata încerca să elaboreze un sistem funcțional de verificare a presei, împăratul încă lucra pentru a reduce cenzura. În martie 1862, a transferat funcțiile Direcției Principale de Cenzură la Ministerul Afacerilor Interne, reducând din nou numărul cenzorilor. Nu era nimeni care să inspecteze revistele militare. Ministerul Naval, care a produs doar unul dintre acestea, a ieșit rapid din situație și a ordonat redactorului să efectueze el însuși cenzura. Cu Departamentul de Război s-a dovedit a fi mai dificil. La acel moment a publicat cel puțin 10 periodice. După lungi întârzieri birocratice și transferul nesfârșit de note și petiții unul către celălalt, oficialii i-au cerut lui Stürmer să continue să se angajeze în cenzură militară. Volumul operei sale unice a fost colosal: „aproximativ 1/10 din întreaga masă a cuvântului tipărit rusesc merge la cenzură militară. În 1865 se considerau 2216 coli tipărite, în 1870 2445 coli, în 1875 3762 coli tipărite.

Războiul din 1877-1878 a actualizat brusc problema cenzurii militare. La începutul lui aprilie 1877, ministrul de Interne A.E. Timashev i-a scris ministrului de război D.A. Miliutin cu o propunere de a împiedica corespondenții din ziare să intre în zona de luptă, deoarece „în timpul ultimului război sârbesc, au oferit multe știri care erau complet incorecte sau incomode pentru publicare și chiar dăunătoare”. A propus din nou să se permită doar retipărirea informațiilor oficiale.

Miliutin a înțeles că pentru presa, care a primit recent o nouă libertate, astfel de restricții erau imposibile. El a scrisTimashev: „Opinia publică, trezită de circumstanțele politice moderne, urmărește cu sensibilitate tot ceea ce direct sau indirect tinde să rezolve problema de interes pentru toată lumea și nu există nicio îndoială că, în cazul unei ruperi cu Turcia și al deschiderii ostilităților, publicul nu va fi mulțumit de știrile despre progresul operațiunilor militare, care vor fi publicate în publicațiile oficiale „Buletinul guvernamental” și „Russian Invalid”. Ea va căuta cu siguranță explicații mai detaliate și acoperire a evenimentelor în periodice private. Ministrul de Război a obținut de la împărat înființarea unui organism special de cenzură – Comisia Specială de Cenzură Militară. Miliutin însuși, poate fără să-și dea seama, a încercat să creeze un sistem de cenzură militară ideală.Ministrul de război Milyutin l-a făcut pe Alexandru al II-lea să înființeze un organism special de cenzură – Comisia Specială de Cenzură Militară

Angajații săi au realizat linia Milyutin. M.A. Gazenkampf, care a lucrat cu presa din Balcani, a permis tuturor corespondenților, atât străini, cât și interni, să fie prezenți în armată. A abolit cenzura preliminară pentru ei, interzicându-le să scrie doar despre mișcările și dispozițiile trupelor. Gasenkampf și-a dat seama că indulgența ar putea „pune reprezentanții presei în favoarea noastră”. Mai mult, era gata de critică, considerând-o, probabil, o parte firească a războiului: „Cința unui ton prietenos din corespondență, precum și cenzura lor prealabilă, vor fi în detrimentul nostru: ambii vor primi publicitate imediată și vor primi o bază solidă pentru neîncrederea publicului față de acei corespondenți care vor fi admiși.

Gasenkampf a elaborat o întreagă tactică pentru munca corespondenților de pe front. El le-a sugerat să poarte un semn distinctiv special – o insignă de metal cu emblema statului și inscripția „corespondent”. În plus, el a introdus practica unei „abordări de presă” – în timpul orelor de birou de la 9 la 11 dimineața, jurnaliștii au venit la Marele Duce Nikolai Nikolaevici și l-au ascultat pentru informațiile pe care era gata să le spună. Corespondenților ruși li s-a permis să urmărească armata și să telegrafieze direct la ziarele lor. Urmărind îndeaproape jurnaliştii străini, Gazenkampf nu numai că i-a pedepsit, dar s-a şi plâns. Doi dintre ei, Forbes de la Daily News și Dr. Carrick de la Scotsman, i-a prezentat pentru eroism la ordinele Sf. Stanislau de gradul III cu săbii.

Gazenkampf a arătat că cenzura militară poate fi nu numai un instrument represiv de control, ci și un aliat al armatei și al țării. Experiența pozitivă nu a fost deloc luată în considerare în timpul războiului ruso-japonez, când cenzura militară a căpătat din nou un caracter prohibitiv. Guvernul a introdus o mulțime de interdicții, deși nu și-a dat seama cum să-i pună în judecată pe contravenienți până la sfârșitul războiului. În mediul de politică externă, Rusia a condus propagandă pasivă și leneșă, crezând ca de obicei că nu ar trebui să explice nimic nimănui. Din cauza campaniei de informare pierdute, țara, care avea toate șansele de câștig, a fost nevoită să se recunoască drept învinsă.Militarul Gazenkampf a arătat că cenzura militară poate fi nu doar un instrument represiv de control, ci și un aliat al armatei și al țării.

Războiul ruso-japonez

Războiul ruso-japonez a început cu două zile înainte ca Japonia să declare război Rusiei – cu un atac asupra escadrilei ruse la 8 februarie 1904. Rusia a acuzat imediat Japonia de încălcarea dreptului internațional și, de fapt, și-a bazat propaganda militară pe acest singur reproș. În ciuda avantajului de pornire, imperiul nu a reușit să profite de el. Lipsa de inițiativă a guvernului rus și indiferența sa totală față de opinia publică au respins simpatia publicului. The New York Herald scria : „La începutul războiului, simpatiile americane gravitau incontestabil către Japonia. Datorită acestui fapt, nici măcar atacul perfid al japonezilor asupra flotei ruse nu a stârnit indignare în rândul populației americane. În State s-au strâns donații pentru construcția de nave de luptă pentru flota Mikado. Rusia a fost expusă barbara, tara asiatica si Japonia – un aliat progresist al puterilor europene. Ziarele britanice au susținut atât de activ Japonia și au denunțat Rusia atât de fără milă încât au fost imediat numite „rusofobe” la Sankt Petersburg. În 1904, ei spuneau: „Numai o campanie de ziar împotriva Rusiei, lăudând progresul și puterea Japoniei, încurajată de presa engleză, care nu este zgârcită cu aceeași, a creat doar un război”.Ziarele britanice au susținut atât de activ Japonia și au stigmatizat Rusia atât de fără milă încât la Sankt Petersburg au fost imediat numite „rusofobe”

Japonia a lucrat cu cenzura militară cu mult mai mult succes. Chiar înainte de război, Biroul pentru Afaceri Politice a început să funcționeze la Tokyo. Conform descrierii ofițerului rus de informații L.V. von Goyer, munca de zi cu zi a instituției în timpul războiului ruso-japonez arăta astfel: „Orice știre din teatrul de război sau legată de viața internă a Rusiei sau a Japoniei a venit pentru prima dată la acest Birou de presă. Acolo a fost cenzurat, editat (sau desființat) și apoi trimis către Reuters și Associated Press, precum și într-o formă ușor modificată raportat consulilor japonezi pentru transmitere către ziarele subvenționate sub formă de telegrame private sub titlul: „de la propriul nostru corespondent” sau „special pentru „”.

Propaganda japoneză în toate modurile posibile a demonstrat dorința de a deveni parte a popoarelor civilizate ale Europei condiționate. Presa oficială a subliniat constant că „corpurile soldaților ruși morți sunt îngropate cu toate onorurile” sau „Ofițerii de marina japonezi îi felicită pe ofițerii de marină ruși de Anul Nou”. Japonezii au început să lucreze la propaganda internă încă dinainte de război, incitând societatea la ură. Misionarul Nicholas al Japoniei, fondatorul Bisericii Ruse din Japonia, a descris publicația din 1903: „Fiecare număr de duminică al Jiji Simpoo, un ziar serios precum Novoye Vremya al nostru, iese cu o pagină de desene animate. Astăzi, o jumătate de pagină a fost ocupată de următorul desen animat: titlul „Yeku-fukaki yaro no yume” – „visul unui mazurik lacom”, iar „yaro” (mazurik, ticălos) este reprezentat cu semne: „Eu” este sălbatic, „ro” este Rusia, ceea ce înseamnă că poți citi „visul sălbaticului rus lacom”. În imagine, un sălbatic încerca să prindă un cocoș cu inscripția „Manciuria” și să-l spele cu vodcă de la Marea Galbenă. Desigur, ofițerul japonez l-a alungat pe sălbatic.Japonezii au început să lucreze la propaganda internă chiar înainte de război, incitând societatea la ură.

Japonia și-a dezinformat activ nu numai propria populație, ci și alte țări, amendate, tăcute și ascunse. De exemplu, a fost dat redactorul ziarului Japan Chroniclesancțiune pentru dezvăluirea de informații recunoscute ca secrete. El a scris că „deși focuri de armă rusești în timpul bătăliei navale au fost slabe, mai multe obuze au lovit navele japoneze, provocând pagube considerabile. Catargul de pe Mikaz a fost doborât dintr-o singură lovitură <…> mai multe persoane au fost ucise. Când flota japoneză a pierdut 3 nave mari pe 15 mai 1904, comandamentul a ascuns cel puțin jumătate din pierderile din presa oficială, considerându-le prea semnificative pentru presă. Corespondenții străini care au ajuns la Tokyo s-au plâns redacției că scrisorile lor au fost examinate cu atenție și că toate textele au fost cenzurate. Singurul lucru care ar putea fi raportat în siguranță către presă – că „totul merge conform planului”. Jurnaliştii japonezi s-au confruntat cu aceleaşi probleme, forţaţi să descrie „peisajele lunare din Manciuria” mai des decât operaţiunile militare.

Carica animată americană a războiului ruso-japonez

Teatrul îndepărtat de operațiuni a atras jurnaliști din întreaga lume. Sub armatele manciuriene ale Rusiei, existau 102 corespondenți ruși și 38 străini. Jurnaliştii au încercat să obţină informaţii prin orice mijloace. Associated Press avea cinci bărci mici de „patrulat” pe mare. Corespondenții absolut disperați au încercat chiar să pătrundă în asediatul Port Arthur. Corespondentul Indianapolis News, Hector Fuller, a reușit să intre în oraș prin cordoanele japoneze și să inspecteze cetatea. El a scrisarticol „Schimbarea stării de spirit”, în care și-a exprimat o opinie favorabilă despre organizarea apărării Port Arthur. Chiar și atunci, la începutul verii anului 1904, cu șase luni înainte de predarea orașului, toată lumea a prezis căderea lui, iar japonezii chiar au alimentat presa cu zvonuri că orașul fusese deja luat. Textul lui Fuller a fost retipărit imediat de Gazeta Chinei pro-rusă.

„Pallas” în portul Port Arthur

În Rusia, presa era încă destul de liberă. În ziarul „Rus” A.S. Suvorin a publicat un articol despre căderea Port Arthur, în care critica evenimentele războiului ruso-japonez și chiar împăratul însuși. Nicolae al II-lea s-a adresat ministrului de Interne, principele P.D. Svyatopolk-Mirsky cu observația că a „dizolvat sigiliul”. Ministrul a remarcat pe bună dreptate ca răspuns că statutul juridic al presei este foarte vag, iar „avertismentele acționează ca o reclamă”. În decembrie 1904, a obținut emiterea unui decret regal nominal către Senat. Se sublinia necesitatea „punerii tipăritei în limitele precis definite de lege, dând presei interne, în conformitate cu succesul iluminismului și apartenența acesteia ca urmare a acestei semnificații, posibilitatea de a-și îndeplini în mod adecvat înalta chemare a fiind un exponent veridic al aspirațiilor rezonabile în beneficiul Rusiei”. Comitetul de Miniștri, în ședințele sale din 28 și 31 decembrie, a abrogat unele dintre reglementările actuale privind presa și a definit mai precis prevederile controversate. În plus, au decis să organizeze o ședință specială pentru întocmirea unui nou statut al presei. Dar guvernul a întârziat cu inițiativele sale.

Pe fundalul propagandei japoneze încrezătoare și demonstrative, Rusia pierdea rapid puncte. Țara a intrat într-o confruntare informațională cu inamicul mult mai târziu decât începerea imediată a războiului și a reușit cu greu să întoarcă opinia publică în favoarea ei. Ideea nu era doar că propaganda din Imperiul Rus s-a desfășurat lent și nu a considerat necesar să argumenteze cumva ostilitatea față de japonezi, implicând-o de la sine doar pe o bază rasială (în presă, japonezii erau numiți „pitici galbeni” și „diavoli cu chip galben” ), dar și în faptul că țara și-a dat seama brusc că invincibilitatea armatei sale este un mit. Oamenii, care erau convinși de un mic război cu o țară înapoiată și o victorie timpurie, au început să se întrebe cum ar putea inamicul nu numai să nu piardă, ci chiar să câștige bătălii. La șapte ani după războiul ruso-japonez, S.Yu. Witte a scris : „Dacă nu ar exista o astfel de părere despre japonezi ca națiune apatică, nesemnificativă și lipsită de putere, care poate fi distrusă cu un singur clic al gigantului rus, atunci nu ne-am fi îndrăgostit de acest război”. Atitudinea frivolă și subliniată vesel condescendentă a guvernului față de acest război nu a putut anula amărăciunea înfrângerii din el.Pe fundalul propagandei japoneze încrezătoare și demonstrative, Rusia pierdea rapid puncte

Războiul ruso-japonez a necesitat prea multe cheltuieli pentru ambele părți și, deși Petersburg credea că sunt capabili să-l continue, Nicolae al II-lea a fost de acord cu negocieri de pace. Singurul lucru pe care Rusia l-a refuzat imediat și categoric a fost plata indemnizațiilor. Japonia, disperată după bani, a făcut mai multe încercări de a împinge, dar nu a reușit să schimbe statutul Rusiei ca țară „care de-a lungul istoriei sale nu a plătit niciodată indemnizații”. Cu toate acestea, pacea a fost semnată. Nicolae al II-lea s-a confruntat cu un nou război – o nouă încercare de a perfecționa abilitățile de cenzură militară. Dar în timp ce împăratul a avut destule probleme în interiorul țării.

Când cenzura a încercat a tăcut evenimentele din Bloody Sunday, jurnalismul a scăpat de sub controlul autorităților. La Sankt Petersburg a avut loc o reuniune a comitetelor editoriale ale ziarelor cotidiene. Protestul lor nu a dus la nimic, dar toți au avut ocazia să adauge o „liniuță” articolelor: „La evenimentele din 9 ianuarie și zilele următoare, avem ocazia să tipărim doar rapoarte guvernamentale, informații oficiale și știri care au fost transmise de cenzura guvernatorului general din Sankt Petersburg”. Guvernul a decis să facă războiul în sine un dat. După revoluția din 1905, autoritățile au început să practice principiile cenzurii militare pe timp de pace, declarând „condiții de urgență” într-o anumită regiune. Această abordare a fost propusă de Stolypin, care a remarcat că „în capitale și alte orașe mari se poate menține întotdeauna o poziție excepțională” și „poți amenda ziare la discreția ta”.Au fost aplicate 372 de amenzi , au fost arestați 63 de redactori, au fost închise 20 de ziare.

Primul Război Mondial

Până în timpul războiului din 1914-1917, în Imperiul Rus exista o tradiție de organizare și implementare a cenzurii militare. Statul a învățat pe deplin să interzică și să închidă reviste la momentul potrivit. Nicolae al II-lea a aprobat prevederea provizorie privind cenzura militară a doua zi după începerea primului război mondial. A fost pregătit de guvern în avans. În primul articol al documentului se spunea: „Cenzura militară este o măsură excepțională și are scopul de a împiedica, la anunțarea mobilizării armatei, precum și în timpul războiului, anunțarea și difuzarea prin presă, poștă și telegraf. comunicări și discursuri și rapoarte susținute în ședințe publice, informații care ar putea prejudicia interesele militare ale statului.

Comandantului-șef sau comandantului unei armate separate i-a fost permis să interzică publicarea periodicelor într-o zonă subordonată. Controlul asupra presei a fost încredințat cenzorilor militari. Aceștia au primit dreptul „de a împiedica publicarea prin tipărirea oricărui fel de informație… care, în opinia cenzorului, poate dăuna intereselor militare ale statului”. Cei vinovați de dezvăluirea de informații clasificate ar putea fi închiși. Aceeași pedeapsă i-a amenințat pe cei care au cerut încetarea războiului. S-a instituit cenzura militarăîn „sfera deplină” în locurile de operațiuni militare și „parțial” – în afara acestora. Direcția sa a fost bine indicată într-o scrisoare secretă din 14 decembrie 1915 adresată șefului Statului Major General, Președinte al Consiliului de Miniștri I.L. Goremykin: „Cenzura militară, căutând materialele din ziare destinate publicării, ar trebui să-l evalueze pe acesta din urmă nu numai dintr-un punct de vedere militar restrâns, ci și din unul politic general ”.

Până la Primul Război Mondial s-a format a doua sarcină a cenzurii militare după contracararea propagandei – protecția secretelor militare. Jurnaliştilor li s-a subliniat în permanenţă pericolul ca presa să dezvăluie planuri şi manevre militare şi li s-a sfătuit să acorde atenţie poştei şi telegrafului ca mijloace de comunicare de spionaj. Într-adevăr, a început spionajul într-un sens mai mult sau mai puțin modernse dezvoltă odată cu răspândirea telegrafului. În timpul războiului ruso-japonez, corespondența a fost controlată, prin autopsie, un număr de spioni japonezi au fost descoperiți în Sankt Petersburg. La începutul anilor 1910, în Sankt Petersburg, mai multe ziare străine au fost suspectate de spionaj. Regulamentul Nikolaev privind cenzura militară a servit în primul rând pentru a proteja secretele militare. A fost scris ca un document al epocii sale. Spionajul amator în rândul ofițerilor a fost încurajat, la fel ca și conexiunile personale între armata din diferite state. Ofițerii au discutat despre strategie într-o cafenea și au lucrat cu acte acasă. Acest lucru s-a întâmplat nu numai în Sankt Petersburg, ci și în alte capitale mondiale. În timpul războiului ruso-japonez, corespondentul Russkoe Slovo V. Kraevsky, dându-se în britanic, a trimis corespondență din Tokyo. Consecințele unei astfel de neglijențe au dus la represiuni împotriva jurnaliştilor. În august 1914, toate țările în război au restricționat accesul corespondenților în zonele de luptă.

La începutul războiului, ziarele încă încercau să acționeze în vechiul spirit al competiției. Daily Telegraph a tipărit un raport despre invazia germană a Belgiei cu o zi înainte de anunțul oficial. Trebuie spus că tocmai în această perioadă a intervenit, pe lângă stat, o nouă forță în procesul jurnalistic – capitalul. Ziarele se cumpărau cu ușurință, mai ales în timp de război. A fost profitabil să le tipărim și să le publicăm. Editura I.D. Sytin le-a adus acționarilor săi un dividend de 12%, A.S. Suvorin – în 8%. Dividendul mediu în Rusia la acea vreme abia ajungea la 6,4%. Publicațiile au plătit cu generozitate ofițerii pentru „scăderea” datelor. Armata a început arestarea unor astfel de persoane. Dar statul tot nu a putut să nu mai primească informații de pe front.

Începând din vara lui 1915, corespondenților de război li sa permis să meargă din nou pe front, mai ales pentru că țările aveau nevoie de propagandă. Importanța sa era deja înțeleasă în Europa și America, dar Rusia a ezitat din nou. Biroul de presă Stavka a acordat prioritate publicațiilor străine în organizarea de călătorii. În prima călătorie a corespondenților de la sfârșitul lunii septembrie, din 10 jurnaliști, doar trei reprezentau publicații autohtone. Partenerii străini au primit hrană și beneficii gratuite, acestea au fost negociate și solicitate de Ministerul Afacerilor Externe. La numai peste un an de la începutul războiului, Cartierul General a organizat Biroul de Presă pentru a îmbunătăți relațiile cu presa internă. Până acum, s-a preferat să fie ignorat sau mituit. Ministerul Afacerilor Interne a fost angajat subvenționarea jurnalismului prin crearea unui fond secret, care până în 1916 ajunsese la 1.700.000 de ruble.

Corespondenții de război și fotografi au fost confirmați în aceste rânduri după ce și-au dat un abonament pe care și-au asumat -o respectă cerințele „Regulamentului”. Corespondenții de război și fotografi au primit certificate speciale și banderole de la Direcția Principală a Statului Major General (GU GSh). Purtarea lor era obligatorie. Lista corespondenților de război și a fotografilor de război a fost publicată pentru informații generale și duplicată în ordin. Pe lista erau indicate: prenumele, numele, patronimul corespondentului de război (fotograf); numărul banderolei; publicarea (agenția) acesteia, dacă publicația este străină, atunci cu numele țării; ora plecarii in fata; cui să se prezinte la sosire. Corespondenților li s-a permis să poarte camere, dar fotografilor nu li s-a permis să trimită alte informații decât o scurtă legendă a imaginilor. Un jurnalist poate avea un servitor, dar nu mai mult de o persoană.Corespondenților li s-a permis să poarte camere, dar fotografilor nu li s-a permis să trimită nicio altă informație decât o scurtă descriere a imaginilor.

În telegrame secrete de la sediul Comandantului Suprem către redactorii ziarelor era interzisă tipărirea informațiilor despre tragerea germanilor cu obuze care răspândesc gaze otrăvitoare și despre efectul acestor obuze; despre legiunile poloneze, „căci nu sunt”; despre refugiați; despre începutul unei ofensive pe un anumit sector al frontului; despre greve. Comandamentul armatei a monitorizat cu atenție că reprezentanții publicațiilor pacifiste nu puteau ajunge pe front, precum și produsele lor. Toată corespondența a fost pre-cenzurată. O copie a textului a rămas întotdeauna în departamentul de cenzură militară. Textele străine au fost acceptate numai în franceză, germană sau engleză. Au fost amendați pentru încălcări : pentru absența unei banderole pentru prima dată – până la 100 de ruble, pentru a treia – 500 de ruble; pentru trimiterea de mesaje fără a fi cenzurat pentru prima dată – 3.000 de ruble, pentru a doua oară – privarea de titlu.

Corespondenții care mergeau pe front au trimis redactorilor scrisori, care nu puteau fi tipărite decât după ștampila „permisă de cenzura militară”. Candidații au fost acceptați pentru funcția de cenzori militari până în februarie 1917. Înainte de a fi angajați, ei au verificat opiniile politice, cunoștințele de limbi străine și nivelul de educație. S-a remarcat că este de dorit să se angajeze, de exemplu, văduvele ofițerilor sau soțiile acestora.Corespondenții care au mers pe front au trimis redactorilor scrisori, care nu puteau fi tipărite decât după ștampila „permis de cenzură militară”

Cenzura militară, care exista pe hârtie, nu a funcționat atât de bine pe teren. În ianuarie 1916, președintele Comisiei de cenzură militară din Petrograd a fost demis din funcție. Nu numai că nu a confiscat corespondența internă din oraș sub cenzură completă, dar a lăsat și cablul transfrontalier al companiei daneze nesupravegheat, a angajat angajați fără certificate de contrainformații și a avut legături dubioase cu colegii germani. Cenzura internă a rămas constant în urmă – nu numai din cauza nevoilor vremii, ci și din experiența colegilor lor străini. Britanicii, care au ajuns la Sankt Petersburg, au descoperit, de exemplu, că cenzura militară rusă nici măcar nu a pus mâna pe corespondența comercială germană, iar aceasta a trecut cu calm prin Rusia.

Istoria cenzurii militare în Imperiul Rus sa încheiat cu imperiul. Noul guvern, pentru a-și demonstra loialitatea față de presă, a emis două decrete privind cenzura militară. La 12 ianuarie 1918, institutul cenzorilor militari a fost desființat. La 26 ianuarie a fost semnat un ordin „Cu privire la desființarea cenzurii militare a presei”. Afacerile ei au fost transferate în jurisdicția Controlului Poștal și Telegrafic Militar. Cu toate acestea, poziția precară a guvernului sovietic a dus la faptul că deja în decembrie 1918 guvernul a adoptat din nou regulamentul „Cu privire la cenzura militară”. A dublat aproape complet documentul Nikolaev.

Al doilea razboi mondial

În timpul Marelui Război Patriotic, lista informațiilor constitutive de secrete militare și de stat a ocupat mai multe pagini. În general, acesta era deja mai mult sau mai puțin asemănător cu cel modern și răspundea nevoilor unui nou tip de război. În organizarea cenzurii militare, Uniunea Sovietică s-a bazat nu numai pe experiența Rusiei țariste (Comitetul Central a comandat un studiu despre cenzură în timpul Primului Război Mondial, de exemplu), ci și pe abordările altor state. Din State au scris „Reguli de război pentru presa americană”. Toate departamentele au propriile departamente de cenzură. erau secreteinformații despre regulile de menținere a corespondenței secrete, stocarea materialelor secrete, documentelor, pierderea și furtul documentelor secrete, precum și toate informațiile despre cifruri, activități de criptare și decriptare. Era interzisă publicarea oriunde a numerelor de telefon ale unităților militare, formațiunilor și ale cartierelor generale.

TASS a acționat ca principal furnizor de informații pentru populație . El controla atât ziarele centrale, cât și cele locale, furnizându-le informații despre front și articole de propagandă, până la fotografii.

Departamentul de Propaganda a monitorizat toate materialele. Controlul cenzurii a fost pe mai multe niveluri – mai întâi, publicațiile erau examinate înainte de publicare, apoi după publicare. Uniunea Sovietică a dezvoltat această practică până la automatism: pregătirea materialelor și cenzurarea lor nu a durat mult. Revizuirea controlului a fost efectuată zilnic.TASS controla atât ziarele centrale, cât și cele locale, furnizându-le informații despre front și articole de propagandă, până la și inclusiv fotografii.

Începând cu 1 ianuarie 1945, în sistemul Glavlit lucrau 4.024 de cenzori – și asta fără aparatul central al Moscovei. Toți trebuiau instruiți, cu care statul a avut constant dificultăți. Profesorii au fost forțați să lucreze ca cenzori. Rapoartele cu privire la rezultate au fost trimise în mod regulat către Glavlit, în care au fost înregistrate ștergeri. Controlul a fost dublu: din lovituri a devenit clar cât de priceput lucra cutare sau cutare cenzor. Adevărat, uneori, angajații cu un zel deosebit au tăiat informații care nu reprezentau deloc o amenințare. De exemplu, în articolul „Five Pioneers” din ziarul „Instrumentalshchik”, cenzorul a eliminat numele crucișătorului „Voroshilov”. Glavlit considera astfel de cazuri excese locale. Cenzorii au scris concluzii cu privire la toate interdicțiile. Dar precauția lor nu este încă surprinzătoare. Lista restricțiilor a crescut rapid. Informația a fost interzisă de exemplu, natura producției de întreprinderi și cifre, locația spitalelor, populația orașelor și a culturilor. Chiar și datele privind cantitatea de marfă transportată de-a lungul râurilor au fost cenzurate.

În același mod ca și în războaiele anterioare, guvernul sovietic a redus pierderile și a preferat să nu spună nimic dacă situația nu părea roz. În septembrie 1941, un scriitor anonim scria Biroului de Informații sovietic: „Nu raportați în mod sistematic nimic despre situația de pe front, în schimb, de mai bine de o săptămână, sintagma stereotipă „lupte pe tot frontul” este în circulație. rapoartele… Tăcerea ta seamănă cele mai ridicole zvonuri despre ofensive și retrageri inexistente. Toate acestea doar deranjează spatele. Ce dispreț pentru toți cetățenii țării să păstreze în deplină ignoranță față de cele mai importante… Zvonurile sunt răspândite din vina ta. Pentru orice informații despre starea de fapt de pe front, dacă aceasta diferea de datele oficiale, făptuitorii au fost pedepsiți cu o pedeapsă a unui tribunal militar cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Frica de a spune sau de a întreba a dus la cazuri curioase. În iulie 1941, șeful departamentului politic al Departamentului principal de poliție al NKVD Goryunov a raportat Comitetului Central al Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune: „Ofițerul de poliție al departamentului 4 de poliție al orașului Kuibyshev Nazarov a primit informații de la un elev al școlii nr. 82 N. Semin că a fost contactat de un necunoscut cetățean care a întrebat despre amplasarea fabricii nr. 42.” Băiatul a spus poliției, cetățeanul a fost reținut. „Nu a lucrat nicăieri, dar avea 5.500 de ruble în cartea de economii”, a remarcat în timpul arestării sale: „Ei bine, oameni buni. Nu poți vorbi cu nimeni.”

Desigur, cenzura militară a fost efectuată nu numai de Uniunea Sovietică. Cu douăzeci de zile înainte de război, șeful Glavlit, N. Sadchikov , a scris : „În toate țările în război, cea mai strictă cenzură poștală și telegrafică este în prezent efectuată. Este suficient să spunem că în 1940 britanicii au trimis 700 de cenzori în Bermude pentru a controla toată corespondența care venea în Anglia din alte țări. Oficiul poștal din Londra are 1.500 de cenzori. În Germania, scrisorile nu pot fi trimise fără adresa expeditorului. Acesta trebuie să se prezinte personal la oficiul poștal și să-și prezinte pașaportul. Expeditorul nu are dreptul de a lipi o ștampilă pe scrisoare, aceasta se face de către funcționarul poștal. Toate aceste măsuri au fost introduse în Anglia și Germania pentru a combate recunoașterea inamicului.

Cenzura militară sovietică a deschis și a citit scrisori, a privit prin presă, a controlat conversațiile de pe străzi. Nici în timpul războiului, nici după, populația țării nu a prezentat o imagine completă a bătăliilor și pierderilor. Spre deosebire de predecesorul său monarhic, care a greșit în mod constant, cenzura militară sovietică a funcționat fără eșecuri vizibile – nu doar din cauza sofisticarii birocratice, ci și pentru că Uniunea Sovietică a avut multe oportunități de a antrena regimul de cenzură și fără niciun soldat, în timp de pace.

TheIns.ru

