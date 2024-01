Cum să facem diferența dintre o răceală și gripă, boli respiratorii cu simptome foarte asemănătoare

Atât răceala cât și gripa sunt boli respiratorii. Gripa este potențial mult mai gravă, în special pentru copii și persoanele în vârstă. Medicii de familie nu recomandă antibioticele pentru gripă, deoarece nu accelerează recuperarea, scrie Mediafax. Poate fi ușor să confundăm răceala obișnuită cu gripa mai gravă atunci când ne ascundem sub plapumă și ne simțim mai rău. Dar cum putem face de fapt diferența între cele două? În timp ce răceala și gripa au în comun mai multe simptome, există modalități clare de a le diferenția, scrie Independent, citat de Aleph News.

Atât răceala, cât și gripa sunt boli respiratorii cu simptome foarte asemănătoare. Cu toate acestea, simptomele pot fi mai puțin severe dacă suferiți de răceală.

„Răceala comună și gripa sunt afecțiuni diferite, dar deseori au aceleași simptome în stadiile incipiente. Durerea de cap, curgerea nasului sau durerea în gât”, spune profesorul Helen Stokes-Lampard, președintele Colegiului Regal al Medicilor Generaliști.

Primul semn al unei răceli poate apărea sub forma unei dureri de gât. Acesta va fi însoțit, de obicei, de un nas care curge și de o ușoară congestie a sinusurilor. Apoi, după câteva zile, este posibil să apară tusea, copiii fiind mai predispuși să aibă și febră. Deși nu este plăcut să experimentezi simptomele unei răceli, este posibil să te simți suficient de bine pentru a-ți continua activitățile normale de zi cu zi. Răcelile se răspândesc extrem de ușor, mai ales atunci când petreceți mult timp în apropierea altor persoane. Germenii care se răspândesc prin tuse sau strănut pot supraviețui până la 24 de ore. Dacă sunteți în primele etape ale unei răceli, asigurați-vă că folosiți șervețele atunci când tușiți sau strănutați. De asemenea, spălați-vă pe mâini în mod regulat pentru a evita răspândirea germenilor. Simptomele răcelii Simptomele unei răceli, cum ar fi temperatura ridicată și oboseala, nu durează mai mult de șapte până la 10 zile la adulți și copii mai mari. În cazul copiilor cu vârsta sub cinci ani, răcelile pot dura până la 10-14 zile. „În timp ce răceala comună și gripa pot fi foarte neplăcute, ele sunt rezultatul unor viruși. Ceea ce înseamnă că nu au leac. Pacienții le tratează acasă cu remedii simple de autoîngrijire”, subliniază profesorul Stokes-Lampard. Orice persoană răcită trebuie să se odihnească mult. Să stea la caldură și să bea multe lichide pentru a evita deshidratarea. Simptomele gripei Simptomele gripei sunt cam la fel ca cele ale răcelii, deși pot fi mai acute și se materializează rapid. „Diferența constă în faptul că gripa este potențial mult mai gravă, în special pentru copii și persoanele în vârstă. Tinde să lase oamenii să se simtă rău mult mai mult timp, uneori fiind nevoie de o săptămână sau două pentru a se recupera complet”, explică profesorul Stokes-Lampard. Printre simptomele suplimentare pe care oamenii le pot experimenta atunci când suferă de gripă se numără febra, durerile de cap, durerile musculare, stomacul deranjat și greața. Dacă aveți gripă, atunci este mult mai probabil să vă simțiți foarte obosit și să nu vă puteți continua rutina zilnică ca de obicei. Din cauza naturii imprevizibile a gripei, vaccinarea împotriva gripei este o măsură înțeleaptă dacă sunteți mai vulnerabil la această boală. Cei care sunt considerați cu risc ridicat, inclusiv persoanele care au peste 65 de ani, care sunt însărcinate sau care au o afecțiune gravă, sunt eligibile pentru un vaccin antigripal gratuit. Dacă aveți gripă, simptomele pot începe să se atenueze după o săptămână. S-ar putea să vă simțiți în continuare slăbit pentru o perioadă mai lungă de timp. Cei care sunt clasificați ca fiind cu risc ridicat pot fi mai predispuși la dezvoltarea unor boli grave în urma unui episod de gripă. Ca și în cazul răcelii, simptomele gripei pot fi adesea tratate de acasă prin multă odihnă și prin administrarea de medicamente pentru a vă scădea temperatura. Medicii de familie nu vă vor recomanda să luați antibiotice pentru gripă, deoarece, contrar credinței populare, acestea nu vă accelerează recuperarea. „Antibioticele sunt medicamente folosite pentru a trata infecțiile cauzate de bacterii. Antibioticele nu funcționează împotriva infecțiilor cauzate de viruși, cum ar fi răceala și gripa”, scrie Health Service Executive of Ireland. „Îi încurajăm pe pacienții bolnavi să se gândească bine dacă au nevoie să consulte un medic de familie. Pentru a minimiza posibilitatea de a transmite viruși, cum ar fi gripa, altor persoane, în special în grupurile de risc, cum ar fi cei cu afecțiuni pe termen lung sau femeile însărcinate”, spune profesorul. În cazul în care simptomele gripei nu se ameliorează după șapte zile, atunci este recomandat să vă faceți o programare la medicul de familie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!