De ce a ales o femeie să se trateze în România și nu în Anglia?

Afecțiunile dentare pot fi prevenite printr-o igienă orală corespunzătoare și prin controale periodice la medicul stomatolog. Vizitele la stomatolog au un rol important și în descoperirea din timp a unor probleme ale dinților, astfel încât acestea să poată fi tratate corespunzător, evitându-se astfel apariția complicațiilor. Nicoleta, o pacientă în vârstă de 47 de ani, a făcut mai multe tratamente stomatologice în Anglia, țara unde femeia e stabilită de mulți ani, însă problemele încă persistau. La recomandarea partenerului său, care se tratase la SANADOR pentru o altă problemă medicală, femeia a decis să se întoarcă în România, pentru a găsi o rezolvare concretă. Și-a făcut o programare la Clinica de Stomatologie SANADOR, la Dr. Alexandra-Melania Oncescu-Moraru, medic primar protetică dentară. Medicul a constatat în urma consultului că femeia avea mai multe probleme dentare, care necesitau o abordare integrată, cu realizarea a diferite proceduri și implicarea unei echipe multidisciplinare de specialiști. Tratamentul a inclus proceduri de endodonție, cu tratamente de canal sub microscop, chiuretaj parodontal realizat cu laserul pentru parodontoză în stadiu incipient, extracție dentară și înlocuirea dinților scoși cu implant dentar, în aceeași ședință cu procedurile de adiție osoasă și lifting de sinus bimaxilar. Intervenția a fost efectuată sub analgosedare, pentru confortul maxim al pacientei. Această abordare chirurgicală avansată a permis înlocuirea imediată a celor patru dinți extrași, reducând semnificativ timpul de recuperare. Întregul tratament stomatologic a fost realizat într-o singură săptămână. În prezent, pacienta poate zâmbi cu încredere deoarece probleme sale dentare au fost rezolvate. Din echipa medicală, care a asigurat tratamentul stomatologic complex al Nicoletei, au făcut parte Dr. Eduard Mărgelatu, medic dentist stomatologie generală cu competențe în endodonție sub microscop și restaurări directe, Dr. Victor Răzvan Bărbulescu, medic specialist chirurgie orală și maxilo-facială cu competențe în implantologie și chirurgie laser, și Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie cu competențe în tratamente stomatologice asistate laser. Planul terapeutic personalizat a fost fundamentat pe investigații radiologice avansate prin computer tomograf, asigurând precizie și siguranță maximă în toate intervențiile.

Cazul Nicoletei demonstrează că, indiferent de complexitatea problemelor dentare, la Clinica de Stomatologie SANADOR pacienții găsesc soluții moderne și eficace de tratament, asigurate de o echipă medicală cu experiență, cu rezultate foarte bune pe termen lung. La Clinica de Stomatologie SANADOR, fiecare pacient beneficiază de un tratament individualizat, procedurile stomatologice fiind realizate cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație și tehnologii de top. Pentru cazurile care necesită intervenții complexe, pacienții beneficiază la Clinica de Stomatologie SANADOR, situată la etajul 5 al Clinicii SANADOR Victoriei, de o abordare integrată multidisciplinară, obținându-se astfel rezultate durabile. De asemenea, la Clinica de Stomatologie SANADOR pacienții au acces și la servicii de profilaxie dentară, prin consultații periodice, pentru menținerea sănătății orale și pentru identificarea din timp a unor eventuale probleme ale dinților.

