De ce s-a poticnit contraofensiva Ucrainei?

Viceministrul ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a raportat, luni, că situația din sudul Ucrainei a rămas dificilă pe parcursul săptămânii trecute şi a subliniat că sarcina-cheie a armatei este slăbirea inamicului.

Potrivit Hannei Maliar, ruşii ”minează pozițiile chiar și în trei straturi și minează nu numai pozițiile, ci, în general, toate direcțiile de deplasare posibile”.

În plus, a adăugat aceasta, Federația Rusă îşi consolidează poziţiile pe care le ocupă în zona înălțimilor dominante.

Între timp, în est, armata rusă încearcă să recâștige zonele pierdute, Maliar menţionând că ruşii ”încearcă cu disperare să izoleze Avdiivka, dar nu pot intra acolo”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a admis, joia trecută, că contraofensiva este dificilă, dar a dat asigurări că trupele sale domină forţele ruse, relatează AFP. „Ocupanţii încearcă din toate puterile sa-i oprească pe ai noştri. Luptele sunt foarte violente”, a afirmat el în mesajul său zilnic, dând asigurări totuşi că ”orice ar face inamicul, armata ucraineană este cea care domină”.

Ucraina a lansat o contraofensivă în iunie pentru a respinge forţele ruse din teritoriile de est şi de sud, dar de atunci a înregistrat progrese modeste.

Cele mai grele lupte se dau în Lîman, Bahmut, Avdiivka, în estul ţării, dar şi pe frontul din sud.

În 2022, Ucraina a recucerit zone din jurul oraşelor Herson şi Harkov în contraofensive rapide. Forţele ucrainene se confruntă însă acum cu poziţii defensive ruseşti bine consolidate în ultimele luni.

Kievul a avertizat că această contraofensivă ar putea fi de durată şi dificilă şi le-a cerut aliaţilor sprijin militar.

Ucraina cere armament greu

Pentru a-şi putea continua contraofensiva împotriva trupelor ruse, Ucraina are nevoie de sute de blindate, de mai multe sisteme de apărare antiaeriană şi de avioane de luptă F-16, a declarat săptămâna trecută Mihailo Podoliak.

„Pentru ca operaţiunile noastre să aibă succes, avem nevoie de suficiente trupe mecanizate. Nu vorbim despre 10-15 tancuri, ci despre alte 100-300”, a precizat consilierul președintelui Ucrainei.

Mai mult, a adăugat Podoliak, pentru a lovi bazele logistice ale armatei ruse, armata ucraineană are nevoie de rachete cu rază lungă de acţiune. El a admis că Rusia are un avantaj al forţelor aeriene, situaţie ce ar putea fi egalizată prin instalarea de noi sisteme antiaeriene şi cu ajutorul unor avioane F-16.

”Dacă aceste livrări se accelerează, cursul războiului de asemenea se va accelera”, crede consilierul prezidenţial ucrainean, care a criticat lentoarea iniţială a ajutorului militar occidental în 2022.

Astfel, în termeni mai generali, el a spus că operaţiunile militare ale Ucrainei nu sunt doar ”o contraofensivă, ci un atac real”.

Potrivit The New York Times, în primele două săptămâni ale contraofensivei armata ucraineană a pierdut circa 20% din armamentul greu (tancuri, blindate, obuziere etc.), rata pierderilor scăzând ulterior, după ce comandanţii ucraineni au făcut schimbări tactice.

