De la egocentric la Grinch. 10 profiluri de donatori de Crăciun

În spiritul sărbătorilor de iarnă, darurile își fac loc în viețile noastre, dezvăluind mai mult decât am putea crede despre personalitatea noastră. Într-o lume plină de opțiuni, cercetătorii au identificat 10 profiluri de donatori, fiecare cu propriul său stil distinct, potrivit Mediafax.

Egocentricul

Poate că, dintre toți oamenii, acesta este cel căruia îi place cel mai mult să ofere cadouri, dar și le oferă lui însuși. Așa că va cumpăra hi-fi pentru soție, jocuri video pentru fiul său de doi ani.

“Dacă am vrea să găsim o circumstanță atenuantă, am putea spune că atribuirea gusturilor noastre celorlalți este un mod de a transforma stresul de a face cadouri în căutarea bucuroasă a ceva ce ne dorim pentru noi înșine”, subliniază psihologul Ilaria Bordone, autoarea cărții Cadoul potrivit pentru fiecare ocazie. Egocentricul a învățat să dribleze stresul cadourilor alegând cadouri de care este sigur că vor plăcea cel puțin unei singure persoane: el/ea. Din această categorie face parte și bricoleurul: artistul în devenire care își dăruiește acuarele, prietenul care apare cu borcanul pictat de mâinile sale de aur.

Geniul

El este cel care găsește întotdeauna cadoul potrivit pentru fiecare. Reușește să facă asta pentru că este empatic/ă, chiar și atunci când alege papucii pentru mătușa sau gadgetul pentru colegul care se pensionează. “El se poate pune în locul celeilalte persoane pentru a-și imagina dorințele acesteia. De asemenea, știe să calibreze mărimea cadourilor sale pentru a nu-i stânjeni pe destinatari”, explică Bordone. Femeile sunt, în general, mai pricepute la alegerea cadoului potrivit. Acest lucru a fost verificat de un experiment realizat de Monique M. H. Pollmann de la Universitatea din Tilburg (Olanda), în care bărbaților și femeilor li s-a cerut să aleagă un cadou, dintr-o listă de obiecte, pentru o prietenă sau o rudă care și-a indicat preferințele. Iar femeile au nimerit mai des obiectele dorite. Potrivit lui Pollmann, acest lucru se explică printr-un interes mai mare față de ceilalți.

Binevoitorul

Gândește, depune efort, caută peste tot cadoul perfect. Cu toate acestea, cadoul său atât de bine gândit, odată livrat, rămâne să adune praful.

O echipă condusă de Mary Steffel, de la Universitatea din Cincinnati (SUA), a explicat de ce: persoana binevoitoare se străduiește să găsească un cadou “personalizat”, explică Steffel, “prin care încearcă să arate că îl cunoaște bine pe celălalt”. Ironia este că noi – atunci când suntem de partea celui care despachetează – în loc de cadouri ‘personalizate’ le preferăm versatile. Pentru a testa acest lucru, Steffel a rugat două grupuri de voluntari să se imagineze în locul celui care dăruiește sau al celui care primește și să aleagă între două opțiuni: un voucher pentru magazinul preferat al celuilalt (sau al lor) sau unul care poate fi cheltuit oriunde. Rezultatul: donatorii au ales, în general, cadoul mai bine direcționat, iar destinatarii voucherul mai versatil. Acesta este motivul pentru care donatorul bine intenționat “cârpește”, spune Steffel, “atunci când exagerează cu personalizarea: prietenul care adoră cocktailurile Margarita s-ar putea să nu folosească niciodată aparatul pentru a le prepara acasă și să prefere un blender”.

Donatorul

Oferă daruri, dar numai pentru că este o obligație socială de la care este imposibil să se sustragă. Când este de neconceput să fii prins cu mâinile goale, salvarea este cadoul făcut în grup. “Facem cadoul împreună?”, întreabă întotdeauna, pune banii și nu se mai gândește la asta. “Nici zgârcit, nici insensibil, donatorul este pur și simplu prea supraîncărcat de angajamente pentru a găsi timp pentru cadouri. Cel mult se concentrează asupra unui singur cadou, de obicei cel pentru persoana iubită”, spune Ilaria Bordone.

Dezinteresatul

Nici el nu se ferește de protocol. Dar este lipsit de idei, dăruiește orbește, fără să-și storcă creierii: de la setul de săpun la cutia de praline, totul este permis, atâta timp cât există o cutie de cadouri. “Sunt oameni cu puține abilități interpersonale. Persoana dezinteresată nu este empatică și are tendința de a se concentra nu pe substanță, ci pe efect”, explică psihologul. “Este o strategie pentru a dribla stresul gestului de a face cadouri”.

Last minute

Tergiversează, amână și ajunge amețit pe 24 decembrie, cu cadourile încă nefăcute. Este incorigibil, dar cu un tur de forță epuizant reușește întotdeauna să se salveze. “Procrastinatorul de ultimă oră”, în special, face parte din categoria procrastinatorilor identificați de Diana De Lonzor, autoarea cărții “Never Be Late Again”, drept “cei ai termenului limită”: ei spun că nu dau tot ce au mai bun decât sub presiune. “Scapă de stresul prezentului concentrându-și toate resursele într-un gest final, o provocare cu sine însuși care necesită efort, dar care garantează adesea un rezultat excelent”, spune Bordone.

Alții se blochează din cauza prea multor opțiuni, după cum explică Karen Pine de la Universitatea din Hertfordshire (Marea Britanie), o cercetătoare a mecanismelor de oferire a cadourilor: abia în ultimul moment, când sunt cu adevărat nevoiți, iau o decizie.

Cel care reciclează

Cadourile, de la el, sunt în tranzit. Sfidând gafele, el redirecționează eșarfele, cărțile sau seturile de lumânări pe care tocmai le-a primit către alți destinatari. Zgârcit și lipsit de tact, însă are o latură pozitivă. “El este adesea condus de dorința de a oferi cadoul potrivit persoanei potrivite. Ce se face cu o sticlă de vin roșu fin dacă nu îi place vinul? Îl dă mai departe colegului care îl apreciază”, subliniază Bordone. Și chiar și cercetările științifice justifică această practică pe care anglo-saxonii o numesc regifting. Un studiu realizat de universitățile Stanford, Harvard și London Business School a analizat și punctul de vedere al donatorului inițial al cadoului care a fost apoi reciclat: a reieșit că acesta se simte mai puțin rănit dacă darul nereușit este transmis altora în loc să fie aruncat.

Cel care organizează totul din timp

Pentru el, Crăciunul este un proiect care trebuie pus la cale cu luni de zile înainte: este triumfător atunci când își anunță cu superioritate prietenii și colegii: “Cadourile? Deja făcute”. “Organizarea misiunii de oferire a cadourilor ia locul impulsului altruist: ceea ce persoana pune la treabă este doar nevoia sa de perfecțiune”, spune psihologul.

Exhibiționistul

Este un narcisist, cu o înclinație pentru cadouri megalomane. Spune Bordone: “Cadourile sale transmit un singur mesaj: “Eu pot”. Cu toate acestea, destinatarul cadoului s-ar putea să nu aprecieze generozitatea gestului: acesta declanșează un sentiment de datorie care poate chiar să pună în dificultate relația dintre cei doi.

Grinch-ul

El este non-donatorul. Opusul celui care are întotdeauna un pachețel pentru toată lumea. El nu face cadouri, pretinzând că este anticonsumist. Joel Waldfogel, economist la Universitatea din Minnesota (SUA), este de acord cu el. În eseul său Scroogenomics: Why You Shouldn’t Buy Presents for the Holidays, el afirmă că, din punct de vedere economic, a cumpăra lucruri pentru oameni ale căror preferințe nu le cunoști este o “modalitate teribilă de a aloca resursele”.