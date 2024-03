deși s-a certat zdravăn cu medicii săi, un pensionar refuză să mai pună o picătură de apă în gură

Un pensionar în vârstă de 70 de ani din Bahia, Brazilia, susține că în ultimii 50 de ani nu a mai băut o picătură de apă, bazându-se exclusiv pe Coca-Cola pentru hidratare, deși suferă de diabet și probleme cardiace.

Roberto Pedreira, probabil cel mai probabil numărul unu din lume. 1 fan Coca-Cola, a devenit recent viral pe internet pentru dragostea sa pentru populara băutură carbogazoasă. În timp ce era spitalizat cu Covid-19, pensionarul brazilian a scris în fișa sa de îngrijire că nu bea medicamente lichide sau apă, ci doar Coca-Cola Zero. O fotografie a fișei a ajuns cumva pe rețelele de socializare precum Facebook și X (Twitter) și în cele din urmă a devenit virală. Inițial, oamenii au crezut că este o glumă, dar nepotul bărbatului, în vârstă de 27 de ani, a confirmat că, de când își amintește, Pereira nu a băut niciodată altceva decât Coca-Cola.

“Eu nu iau medicamente lichide! Vă rog să nu insistați! Nu beau apă, doar Coca-Cola Zero”, a scris Roberto Pereira pe fișa sa de spital. Se pare că nu glumea, deoarece a declarat recent pentru G1 Globo că detestă atât de mult apa încât nu s-a mai atins de ea de jumătate de secol. S-a certat cu cardiologul și cu endocrinologul său În ciuda faptului că suferă de probleme grave de sănătate, el insistă că, dacă Coca-Cola ar fi fost rea pentru el, l-ar fi omorât până acum.

“Nu am mai băut apă de 50 de ani. Nu-mi place apa, doar Coca-Cola Zero. Toți medicii la care merg recomandă apă, dar m-am certat zdravăn cu cardiologul și cu endocrinologul meu. Îmi iau chiar și medicamentele cu Coca-Cola. Nimic cu apă, nici măcar o picătură! Pare o minciună, cine o vede din afară nu o să creadă. Dar, de când îmi amintesc, nu bea decât sucuri, chiar și cu înghețată”, a spus Roberto.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani este diabetic, suferă de insuficiență venoasă cronică în trei dintre cele patru vene safene, are șase stenturi în inimă și a suferit deja un atac de cord. Dar nu s-a gândit niciodată să treacă de la Coca-Cola la apă. “Nu mi-a fost niciodată teamă. Eu zic că am câștigat deja, am 70 de ani”, a spus pensionarul. “Medicii îmi spun să beau apă, dar eu nu vreau și asta e tot. Dacă Coca-Cola ar fi ucis, eu aș fi fost deja mort. Nu am mai băut apă de 50 de ani. Nu beau nici măcar o picătură de apă!”.

Tatăl meu a spus că singurul lichid pe care îl bea de mai bine de 30 de ani este Coca Cola. Sim, el nu mai bea niciun alt lichid care să nu fie Coca Cola, nici apă. Nepotul confirmă Nepotul bărbatului, João Victor Paixão, în vârstă de 27 de ani, a confirmat că Roberto bea Coca Cola încă de când a fost lansată în Japonia, adăugând că bunicul său este foarte atent la sănătatea sa. El își face teste în mod regulat, merge la medic și își ia toate medicamentele. Dar el nu vrea să renunțe la Coca-Cola ca principală sursă de hidratare. Pare o minciună, oricine aude asta pentru prima dată nu va crede. Dar de când îmi amintesc, el bea doar sucuri, chiar și cu înghețată”, a declarat nepotul bărbatului.

