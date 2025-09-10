DIICOT cere 30 de zile arest pentru Alexandru Balan: Ex-vicediretorul SIS, acuzat de trădare, dus la Curtea de Apel București

Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

Așadar, DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus. Dosarul a fost deja înregistrat la Curtea de Apel București.