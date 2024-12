Dispare încă o instituție financiară din România. Peste 35.000 de români transferați la o altă bancă

Un nou capitol în consolidarea pieței bancare din România a fost marcat de preluarea OTP Leasing de către Banca Transilvania. Fuziunea, anunțată inițial cu doar câteva luni în urmă, înseamnă transferul a peste 35.000 de clienți ai OTP Leasing către Banca Transilvania. Aceasta este cea de-a patra companie de leasing pe care BT Leasing o integrează în portofoliul său în ultimii șase ani. Anterior, Banca Transilvania a achiziționat Țiriac Leasing în 2022, Idea Leasing în 2021 și ERB Leasing în 2018, demonstrând o strategie clară de extindere și consolidare pe segmentul de leasing, scrie bugetul.ro. Preluarea OTP Leasing face parte dintr-un pachet mai mare anunțat la începutul anului 2024, care a inclus și alte subsidiare ale OTP Bank România, precum OTP Asset Management România, OTP Factoring România, OTP Consulting România, OTP Advisors România și Fundația OTP Bank România. “Alături de creșterea organică, care este peste media pieței, fuziunea cu OTP Leasing contribuie la consolidarea poziției BT Leasing în piață, expansiunea bazei de clienți și la diversificarea ofertei de finanțare alternativă. BT Leasing ajunge astfel la active de 1,2 miliarde de euro, 35.000 de clienți, 45.000 de contracte în derulare și aproape 350 de angajați”, a declarat Ionuț Morar, Director General, BT Leasing. Banca Transilvania, un lider în expansiune

Fondată în 1993 la Cluj-Napoca de un grup de antreprenori locali, Banca Transilvania este astăzi cea mai mare instituție bancară din România. Cu peste patru milioane de clienți, BT gestionează conturile a unul din cinci români. Activitatea sa este structurată pe patru direcții principale: corporate, IMM, retail și Divizia pentru Medici. Preluarea OTP Leasing subliniază poziția dominantă a Băncii Transilvania pe piața locală și ambiția de a-și diversifica portofoliul prin servicii integrate, continuând să ofere soluții competitive pentru clienții săi din toate segmentele de afaceri.

Această fuziune reflectă un proces de maturizare a pieței bancare din România, marcat de consolidări și noi parteneriate strategice care modelează viitorul sectorului financiar. “Sunt 30 de ani de când creștem în România și de când vedem România crescând. Și a fost frumos. De multe ori a fost greu, dar mereu a fost interesant. Am auzit idei și am văzut cum au ajuns realitate. În tot acest timp am văzut că avem pe cine să ne bazăm, că avem cu cine să lucrăm, că are cine să pună umărul și că România are motive să fie optimistă. Și suntem mândri să fim banca celor mai întreprinzători ani din istoria acestei țări”, spun oficialii băncii romaneşti.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!