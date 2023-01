Disperarea lui Putin și pericolul pentru liderul de la Kiev: Ce arată cele două ofensive foarte diferite duse de Rusia și Ucraina

Acțiunile ofensive duse pe fronturile din Ucraina în ultimele luni au arătat strategii diferite adoptate de liderii militari de la Kiev și Moscova, arătând totodată disperarea lui Putin de a obține o victorie înainte de împlinirea unui an de la declanșarea „operațiunii militare speciale”.

Ofensivele din jurul Bahmut și a Kreminna, orașul din regiunea Lugansk în direcția căruia forțele armate ucrainene au lansat o ofensivă după eliberarea Limanului pe 1 octombrie, au inclus lupte în tranșee și de gherilă urbană, dueluri de artilerie, acțiuni cu obiective tactice limitate duse de infanterie și tancuri, precum și lovituri cu rază lungă asupra unor ținte logistice și sedii de campanie.

Însă între ofensiva dusă de forțele ruse și cele ucrainene există câteva diferențe cheie, explică generalul Mick Ryan într-o nouă serie de postări făcute pe pagina sa de Twitter.

Una dintre acestea ține de asimetria dintre gândirea operațională ucraineană și cea rusă.

Ofensiva rușilor s-a axat pe capturarea unor orașe ca Bahmut și Soledar, care au o utilitate strategică limitată. Deși Bahmut este un oraș cheie în regiunea Donețk, capturarea sa este puțin probabil să schimbe imaginea de ansamblu pentru ruși.

De asemenea, Ryan afirmă că pierderile masive suferite de ocupanții ruși în eforturile de a captura aceste orașe nu se justifică deocamdată prin câștigurile minora înregistrate.

14/ Russia, on the other hand, has had to resort to using mercenaries – many of them pardoned convicts encouraged by men behind them with machine guns – for its most important campaign in Ukraine. pic.twitter.com/zwfAs0FMBw

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 18, 2023