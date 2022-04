Dmitro Kuleba a mulțumit României: Voi ne daţi ceea ce avem nevoie, iar noi îl ţinem pe Putin în Ucraina şi îl învingem acolo. Aurescu: Sunt convins că Ucraina va câștiga acest război

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, aflat în vizită la Bucureşti, a fost primit de premierul Nicolae Ciucă şi a avut convorbiri cu ministrul Bogdan Aurescu. ”Cel mai simplu mod de a-l opri pe Putin este să dați Ucrainei tot ce are nevoie. Voi ne daţi ceea ce avem nevoie, iar noi îl ţinem pe Putin în Ucraina şi îl învingem acolo”, a afirmat şeful diplomaţiei de la Kiev, în conferinţa de presă comună cu Aurescu. „Nu vă îndoiţi, vom câştiga, dar pentru a reuşi cât mai curând trebuie să cooperăm cât mai repede, pe toate palierele”, a subliniat Dmitro Kuleba.

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a afirmat vineri, într-o declaraţie de presă comună cu omologul său ucrainean Dmitro Kuleba, după o întâlnire care a durat mai mult de o oră, că Ucraina trebuie să câştige războiul cu Rusia şi s-a declarat convins că va câştiga, potrivit news.ro.

La rÎndul său şi şeful diplomaţiei ucrainene a declarat că nu are niciun dubiu că Ucraina va câştiga această bătălie în primul rând datorită curajului ucrainenilor şi apoi datorită prietenilor care ajută ţara sa. Kuleba a reînnoit apelul de a oferi Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a-l învinge pe Vladimir Putin. „Ajutorul vostru înseamnă ajutor pentru voi. Voi ne daţi ceea ce avem nevoie, iar noi îl ţinem pe Putin în Ucraina şi îl învingem acolo”, a punctat el.

Aurescu: Ucraina trebuie să câştige acest război şi sunt convins că îl va câştiga

„Bine ai venit în Bucureşti, bine ai venit la MAE, din nou. Sunt bucuros că am avut oportunitatea să ne vedem din nou şi să discutăm personal în timpul acestor timpuri dificile. Am avut un dialog substanţial pe care îl vom continua după această conferinţă de presă, un dialog despre situaţia de securitate din Ucraina, după agresiunea militară şi ilegală a Rusiei. Am pledat din nou pentru suveranitatea şi independenţa teritorială a Ucrainei şi asupra faptului că cetăţenii ucraineni trebuie să lupte împotriva acestei agresiuni. Îmi exprima condoleanţele şi regretul meu profund pentru victimele şi distrugerile materiale din Ucraina care au avut impact negativ asupra cetăţenilor din Ucraina”, a declarat ministrul de Externe român.

