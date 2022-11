Dmitro Kuleba (Ministrul de Externe al Ucrainei: Este mai bine să supraviețuiești cu moralul ridicat și fără electricitate, decât cu moralul distrus și să cedezi în faţa Rusiei

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, în inima Kievului. Războiul are acum 252 de zile și iarna se profilează peste Europa de Est. Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, în special asupra centralelor electrice. Autoritățile ucrainene cer mai mult ajutor din partea Europei și a Statelor Unite, în același timp în care contraofensiva din teritoriile de sud și de est avansează încet. Într-un context foarte complicat pentru populația ucraineană, Kuleba ne răspunde la întrebări din biroul său.

Reporter: Domnule Dmitro Kuleba, ministrul de Externe ucrainean, vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit. Rusia a atacat săptămâna aceasta și cele două infrastructuri anterioare, în special cele energetice, foarte importante pentru Ucraina. Ce procent din sistemul dumneavoastră electric a fost sabotat?

Dmitro Kuleba: Suntem pentru acest interviu aici, în Ministerul Afacerilor Externe, și este destul de frig. Și admir faptul că porți doar cămașă și e frig, pentru că suntem deconectați de la sistemul de încălzire. Ieri nu am avut alimentare cu apă la clădire și am avut și pene de curent, am rămas fără electricitate în clădire. Și acesta este doar un exemplu al consecințelor atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Până în prezent, 40% din infrastructura energetică a Ucrainei este deteriorată, grav avariată sau distrusă de Rusia. Este foarte mult. Dar facem față acestei provocări.

Reporter: Vă îngrijorează că aceste atacuri rusești asupra infrastructurii de bază care vă afectează viața de zi cu zi ar putea submina moralul ucrainenilor?

Dmitro Kuleba: De fapt, cred că probabil natalitatea în Ucraina se va îmbunătăți din cauza acestor pene de curent, pentru că oamenii trebuie să stea acasă fără nicio capacitate de a face ceva, fără lumină. Așa că acesta este cel mai bun moment pentru a face dragoste și a te bucura de viață. Și vorbesc serios, pentru că ucrainenii găsesc întotdeauna o cale de ieșire din cele mai dificile circumstanțe. Cunoaştem prea bine pagubele, durerea și moartea pe care Rusia le aduce cu ea. Deci este mai bine să supraviețuiești cu moralul ridicat și fără electricitate, decât cu moralul distrus și să cedezi în faţa Rusiei.

Reporter: Astăzi, ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a fost aici cu dumneavoastră la Kiev și ne-ați confirmat că a anunțat un nou transport de capacități antirachetă. Nu ştiu dacă puteţi preciza tipul de capacități pe care îl va pune la dispoziţie Spania.

Dmitro Kuleba: După primul atac masiv cu rachete împotriva Ucrainei din 10 octombrie, am vorbit cu mulți miniștri de Externe, inclusiv cu José Manuel (Albares), și le-am cerut să ofere Ucrainei cât mai multe sisteme de apărare aeriană. Iar José Manuel a răspuns imediat că Spania a luat decizia de a furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană numite Hawk. Și acesta a fost un mesaj foarte important nu numai pentru noi, ci și pentru alte țări din lume care au început să lucreze la provizii similare. Și acum José Manuel a fost la Kiev și aceste sisteme sunt deja în drum spre Ucraina.

Când lupți în război, ai nevoie de multe lucruri. Literalmente ai nevoie de totul. Dar unul dintre punctele noastre slabe este apărarea antiaeriană. Și se vede că Rusia atacă infrastructura noastră civilă. Și aș dori să subliniez că toate aceste rachete și drone vizează infrastructura civilă, care nu are un scop militar. Este doar pentru a face rău, pentru a crea condiții insuportabile pentru civili. Aceasta este ceea ce Rusia încearcă să facă. Deci, desigur, când Spania ne oferă apărare antiaeriană, îi suntem foarte recunoscători.

Reporter: Și aveți încredere că asta creează un precedent pentru restul țărilor europene, astfel încât să trimită și ele acest tip de capacități, ca urmare a faptului că Spania a făcut acest lucru?

Dmitro Kuleba: Da.

Reporter: Sunteți îngrijorat că războiul se va prelungi atât de mult încât veţi începe să pierdeți sprijinul opiniei publice occidentale atunci când vine vorba de susținerea guvernelor dumneavoastră în trimiterea de arme?

Dmitro Kuleba: Cred că opinia publică preferă întotdeauna să fie de partea binelui și să fie împotriva răului. Și în acest război, noi, Ucraina, reprezentăm binele. Și Rusia reprezintă răul. Nu pot să cred că ar putea obosi să susțină pe cineva care luptă pentru integritatea sa teritorială, pentru țara sa și pentru libertatea sa. Spania, spaniolii, cunosc prea bine prețul luptei pentru libertate. Dar ei știu și mai bine cât de mare este prețul pierderii războiului și al pierderii libertății. Și cât durează pentru a-ţi recâștiga libertatea. Deci cred că oamenii vor fi de partea noastră.

Reporter: Care ar fi preţul pentru Europa şi pentru întreaga lume dacă aţi pierde acest război?

Dmitro Kuleba: În primul rând, Putin își va direcționa forțele, care sunt acum angajate în Ucraina, să sfideze NATO și aceia dintre voi care credeți că nu va îndrăzni să atace se înşeală. Așa că e mult mai bine să-l învingem aici. În al doilea rând, toate țările din lume care vor să redeseneze granițele cu vecinii lor cu forța vor fi inspirate de succesul Rusiei, iar Europa va trebui să cheltuiască miliarde și miliarde de euro și efort politic pentru a rezolva diferite crize și războaie din diferite părți ale lumii.

În al treilea rând, la nivel global, dacă Putin nu va fi oprit în acest moment, criza alimentară globală va continua să se dezvolte în lume și asta înseamnă că milioane de oameni din Asia, Africa, America Latină vor avea de suferit. Deci, indiferent de prețul plătit acum pentru a sprijini Ucraina, preţul pentru a reduce consecinţele pierderii Ucrainei ar fi mare, mult mai mare.

Reporter: În acest moment, care ar fi un final acceptabil? Nu cel mai bun final, dar un final acceptabil al acestui război pentru dumneavoastră.

Dmitro Kuleba: Ca Rusia să nu fie în Ucraina, asta pentru început. Avem mult mai multe elemente pe care vom încerca să le urmărim. Dar numitorul minim absolut este ca Rusia să nu fie pe teritoriul Ucrainei.

Reporter: Să se retragă din toate teritoriile ocupate, inclusiv din Crimeea?

Dmitro Kuleba: Da. Și cred că ar trebui să încetăm să punem accentul pe Crimeea, pentru că Crimeea nu este diferită de Donețk sau Luhansk. Este doar o parte din Ucraina. Când jurnaliștii pun acest accent pentru a spune „inclusiv Crimeea”, ei creează o percepție ca și cum Crimeea ar fi ceva cu adevărat special care ar trebui tratat diferit. Dar nu ar trebui să fie așa, pentru că aceasta este doar o altă parte a teritoriului Ucrainei. Și indiferent de ce simte Rusia sau orice altă țară despre asta, nu ar trebui să intrăm în această narațiune care spune că acesta este un teritoriu special care trebuie tratat într-un mod special.

Reporter: Este o problemă doar temporară. Înțelegeți că facem această diferență pentru că Crimeea a fost anexată ilegal acum opt ani și nu acum.

Dmitro Kuleba: Dar acum au fost anexate Donețk, Luhansk și apoi unele teritorii din regiunea Zaporijjia și unele regiuni au fost anexate. Dar importanța juridică a acestei anexări este aceeași cu anexarea Crimeii, și este zero, și aşa ar trebui tratată.

Reporter: Rusia a revenit la acord pentru a putea exporta cereale prin Marea Neagră prin acel canal sigur care fusese creat. Ruşii spun că au primit asigurări că nu le veţi ataca flota. Ce garanții le-ați oferit?

Dmitro Kuleba: Nu am folosit niciodată coridorul verde în scopuri militare și suntem gata să facem acest lucru din nou. Și asta am făcut, am spus că nu avem intenția de a folosi coridorul verde în scopuri militare. Și treaba cu garanția este doar modul Rusiei de a păstra aparențele. Rusia a revenit la inițiativa verde nu pentru că i-a dat cineva vreun fel de asigurări, ci pentru că a existat multă diplomație în culise din partea unui secretar general al ONU și a președintelui Turciei. Și au vorbit în limba pe care o înțelege Putin, adică limbajul forței. Nu era limbajul concesiilor. Era limbajul puterii. Dacă vorbești cu el în acest fel și susții cuvintele tale cu acțiuni, poți oricând birui. Și aceasta este greșeala pe care au făcut-o mulţi oameni din lume înainte de 24 februarie: au încercat mereu să-l liniștească pe Putin, să-i facă concesii și nu a funcționat niciodată. Pentru că dacă începi să faci concesii, te va mușca mai mult. În această situație particulară, a existat o poziție coordonată între ONU, Turcia și Ucraina și Rusia a revenit la inițiativa ucraineană. Dar, ca argument pentru a păstra aparenţele, ei folosesc garanțiile. Dar, așa cum am spus, Ucraina nu a folosit niciodată acest coridor verde în scopuri militare. Am fost întotdeauna un furnizor de încredere de alimente pe piața mondială pentru că, spre deosebire de Rusia, nouă ne pasă de oameni.

Reporter: Dacă nu ați fost d-voastră, cine se află în spatele atacurilor cu drone marine pe care le denunță Rusia?

Dmitro Kuleba: Oameni de bună credinţă

Reporter: În momentul de față nu există niciun tip de comunicare directă sau indirectă, sau mai mult sau mai puțin superficială, între Kiev și Moscova?

Dmitro Kuleba: Nu, nu avem canale de comunicare directă. Le avem, dar nu le folosim între Ucraina și Rusia.

Reporter: Ați avertizat Iranul că se expume la consecințe grave dacă va continua să furnizeze material militar Rusiei. Ce fel de consecințe sunt acestea?

Dmitro Kuleba: Am fost foarte specific în comunicarea mea cu Iranul și ei știu ce se va întâmpla. Vor fi consecințe politice, vor fi economice, vor fi la nivelul de informații venite de la Corporația pentru Servicii Speciale de Informații. Nu contează care este profitul Iranului în furnizarea de arme Rusiei. Consecințele negative ale continuării acestui lucru vor fi mult mai mari și mai grele pentru ei. Deci, este în interesul lor strategic să nu mai facă asta, să nu mai furnizeze Rusiei armele pe care le folosește pentru a ucide ucraineni și pentru a ne distruge țara.

Reporter: Am terminat, domnule ministru. V-am văzut foarte convins că președinția spaniolă a Uniunii Europene va facilita intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.

V-a transmis Spania ceva în această direcție?

Dmitro Kuleba: În acest sens, José Manuel pare să fie foarte pozitiv în cooperarea noastră. Înțeleg că nu totul va depinde de ei, de Spania, pentru că deciziile se iau prin consens în Uniunea Europeană. Dar conducerea Spaniei va fi foarte importantă. Iar treaba mea nu este să fiu convins de ceva sau să sper că ceva se va întâmpla, ci să fac să se întâmple. Și vom lucra cu toate statele membre pentru a ne asigura că marile decizii sunt luate, că marile decizii privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană sunt luate în timpul Președinției spaniole. Sper, vreau să spun nu că sper, ci că sunt sigur că vom reuși.

