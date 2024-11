‘Doar aşa putem deveni cu adevărat o economie puternică’

Candidatul PSD la Preşedinţie, premierul Marcel Ciolacu, a oferit un interviu agenției NEWS.RO în care afirmă că îl califică pentru fotoliul de la Cotroceni faptul că este ”un om echilibrat şi capabil să lucreze în echipă, fără orgolii inutile”. News.ro: Care este principala calitate care vă califică pentru funcţia de preşedinte al României? Marcel Ciolacu: Sunt un om echilibrat şi capabil să lucreze în echipă, fără orgolii inutile, cu orice profesionist, indiferent de opţiunea sa politică, pentru binele ţării şi al românilor. Sunt un om care, în cariera sa, a luat-o de jos şi a trecut prin toate palierele administrative, de la consilier local, viceprimar, prefect, parlamentar, viceprim-ministru, preşedinte al Camerei Deputaţilor, premier. Am acumulat o experienţă administrativă importantă şi cunosc în amănunt toate hăţişurile administraţiei româneşti, aşadar ştiu exact ce trebuie eliminat pentru a face o reformă de care România are mare nevoie. Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa activităţii politice. Am început la filiala de tineret de la Buzău, am fost vicepreşedinte la nivel local, apoi lider al filialei şi apoi m-am mutat, practic, la Bucureşti, devenind lider de grup, vicepremier, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi lider al PSD. În toate aceste funcţii şi etape din viaţa mea politică, am pus dialogul în centrul activităţii mele. Am reuşit să depăşesc obstacole politice şi să găsesc căi de a colabora inclusiv cu competitorii politici, atunci când interesele ţării o cereau. Am încercat permanent să evit conflictele, pentru că românii s-au săturat de scandaluri. Am vrut să mă concentrez pe soluţii pentru a rezolva problemele românilor. Şi cred că de asta are acum nevoie România, după 20 de ani de preşedinţi de dreapta care au generat tensiuni sociale, au provocat conflicte între românii de dreapta şi cei de stânga, între cei din urban şi cei din rural, între tineri şi bătrâni, între cei din ţară şi cei din diaspora.

După 20 de ani, este nevoie de un preşedinte care să unească! Un lider care să fie permanent alături de români şi să-i protejeze atunci când le este mai rău, să le ofere energia de a merge mai departe, către o viaţă mai bună, să-i motiveze să dea tot ce are mai bun această naţiune şi să se bată cu demnitate pentru drepturile lor! News.ro: Care este măsura din programul dvs prezidenţial la care ţineţi cel mai mult? Marcel Ciolacu: Reindustralizarea ţării reprezintă, de departe, cea mai importantă măsură din programul meu. Şi vă spun că, pretutindeni unde am fost în ţară şi cu oricine am vorbit – tineri şi bătrâni, angajaţi sau antreprenori, femei sau bărbaţi – toţi mi-au spus acelaşi lucru: România are nevoie de uzine şi fabrici noi, are nevoie să producă masiv pe plan local de la mărfuri agroalimentare, îngrăşăminte, medicamente, materiale de construcţii, autoturisme şi până la baterii şi panouri solare sau chiar semiconductori.

Doar aşa putem deveni cu adevărat o economie puternică, o ţară care să conteze la masa deciziile europene. Şi de aceea am alocat miliarde de euro acestui Program de Reindustrializare a Ţării, cu măsuri concrete atât pentru investitorii locali, cât şi pentru a atrage noi corporaţii străine pe proiecte de sute de milioane de euro fiecare. News.ro: Care va fi prima decizie pe care o veţi lua ca preşedinte? Marcel Ciolacu: Îmi doresc să promulg, ca preşedinte al României, bugetul pe anul 2025. Ca toată lumea să aibă siguranţa că intrăm în noul an cu un buget clar, astfel încât toate investiţiile actuale să fie continuate fără sincope. Iar ca premier, voi face tot posibilul să existe un buget aprobat până în ultima zi de funcţionare a actualului Parlament, adică pe 22 decembrie. News.ro: Aveţi in plan un proiect de tip ”Romania educată”? Cum se va numi? În ce domeniu? Marcel Ciolacu: Avem un proiect naţional pe zona educaţiei pentru a soluţiona cea mai importantă problemă cu care se confruntă de ani buni economia noastră, deficitul de forţă de muncă. Este un proiect început deja, cu un buget iniţial de 1 miliard de euro, dezvoltat în parteneriat cu autorităţile locale, pentru a crea la nivel naţional un sistem de învăţământ dual care să asigure forţa de muncă necesară. Acesta a fost şi motivul pentru care am suplimentat fondurile alocate prin PNRR, pentru a putea finanţa toate cele 29 de proiecte declarate eligibile pentru dezvoltarea consorţiilor regionale de învăţământ dual. Şi sunt sigur că, în acest fel putem dezvolta învăţământul dual la început în toţi marii poli de dezvoltare economică ai ţării, care vor fi şi primii capabili să treacă şi la nivelul următor, cel în care absolvenţii de colegii tehnice îşi continuă studiile la facultate. Mai mult, vreau să venim cu ceva în plus care sper să ajute mult antreprenorii. Să creştem rata de angajare în rândul tinerilor printr-o serie de facilităţi atât pentru tineri, cât şi pentru angajatori. (PRECIZARE: Interviul, solicitat în urmă cu o zi în contextul materialelor similare realizate de News.ro cu principalii competitori la alegerile prezidenţiale, a fost acordat în scris, Marcel Ciolacu invocând agenda încărcată)

